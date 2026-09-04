Кой е Роберто Ваначи, руският “троянски кон”, който застрашава властта на Мелони

Ще звучи вдъхновяваща музика, ще има поздравителни речи и може би дори фойерверки - всичко това на фона на историческото пристанище Бари, разположено на адриатическото крайбрежие на Южна Италия.

В петък Джорджа Мелони ще отбележи впечатляващ етап: тя ще достигне 1413 дни на поста, превръщайки се в италианския министър-председател с най-дълъг мандат след Бенито Мусолини.

В страна, известна с честата смяна на правителства, тя ще надмине рекорда на покойния Берлускони, който преди две десетилетия управлява в продължение на 1412 дни без прекъсване.

Троянският кон

Но на фона на тържествата над министър-председателя се сгъстяват облаци, докато тя се готви за битката на следващите парламентарни избори, които може да бъдат свикани още през април.

Трън в очите ѝ е Роберто Ваначи. Войнствено настроен бивш парашутист, който говори без заобикалки, възхищава се на Владимир Путин и настоява Италия да прекрати военната си подкрепа за Украйна, пише The Тelegraph.

Ваначи, когото опонентите му определят като "троянски кон“ на интересите на Москва, оглавява "Футуро Национале“ - партия, която според проучвания от тази седмица събира 7,5% от гласовете.

Новата му крайнодясна политическа сила изпревари двамата коалиционни партньори на Мелони - "Форца Италия“ и "Лигата“, въпреки че той създаде партията си едва преди седем месеца.

Това означава, че на Мелони може да се наложи да сключи съюз с него, било то преди изборите или непосредствено след тях, за да се противопостави на левоцентристката опозиция.

Това е перспектива, изпълнена с трудности.

Почитател на силни лидери

Роберто Ваначи не само изповядва крайни възгледи относно абортите, правата на хората с хомосексуална ориентация и принудителното репатриране на мигранти, но според критиците му той е и марионетка на Кремъл.

Позицията му спрямо Москва е толкова мека и помирителна, че той представлява "троянски кон за руското влияние в Италия“, заяви пред The Тelegraph Тереза ​​Коратела, политически анализатор в Европейския съвет за външна политика.

"Той е почитател на силни лидери като Путин и проявява силно изразен антиамериканизъм. В Италия той е един от най-гласовитите привърженици на прекратяването на войната", разказва за него Коратела.

Бившият генерал, който през 2021 г. беше назначен за военен аташе на Италия в Москва, обвини Украйна за покачващите се цени на горивата и високите разходи за живот, като същевременно заяви, че Италия трябва да възобнови търговията с Русия.

"Той прокарва една невярна връзка, като свързва спада на италианската икономика с нашата подкрепа за Украйна. Той следи социологическите проучвания и знае много добре, че икономическата стабилност е основната грижа на италианските избиратели“, отбеляза Коратела.

Много италианци са уморени от войната и се противопоставят на изпращането на още средства и оръжия за Украйна - позиция, която отразява трайно залегналите в италианското общество пацифизъм и антиамериканизъм.

Ваначи също така заяви, че не би имал "никакъв проблем“ да приеме партийно финансиране от Москва или Пекин и настоява за възобновяване на вноса на руски петрол и газ.

Подкрепата за неговата партия продължава да расте. С рейтинг от 7,5% той вече е вторият най-популярен лидер вдясно след Мелони.

"Ако Futuro Nazionale продължи да расте с такива темпове, Ваначи лесно би могъл да достигне 13 или 14% до изборите. Това, разбира се, би означавало, че Мелони ще трябва сериозно да обмисли съюз с него. Тя се нуждае от силен съюзник, за да спечели“, заяви Коратела.

Sfogliando il Dizionario Illustrato... pic.twitter.com/qcg9Jo4nXk — Roberto Vannacci (@RoVannacci) September 3, 2026

Възможен ли е съюз с Мелони

Съюз с Ваначи обаче би подкопал атлантическата, пронатовска и проукраинска позиция, която Мелони е изграждала с толкова усилия, откакто дойде на власт преди четири години. Той би могъл да се опита да блокира по-нататъшното финансиране и доставките на оръжие за Украйна, както и да наложи вето върху санкциите срещу Русия.

"Това би означавало Мелони да загуби доверието на Европа по отношение на всичко, което е направила за Украйна. Как би могъл Рим да продължи да бъде надежден партньор в диалога? Това би променило отношенията с другите европейски столици“, отбеляза Коратела.

Анализаторът добави, че ако все пак Ваначи стане част от следващото италианско правителство, той би предизвикал "незабавен разрив с европейския политически мейнстрийм. "Той сам би могъл да парализира способността на Брюксел да действа като единен геополитически субект“, каза Коратела.

Но ако не сключи споразумение с бившия генерал, на Мелони може да не ѝ достигнат гласове, за да победи левоцентристката опозиция – един нелек съюз между Демократическата партия и Движението "Пет звезди“.

Неофашист, расист и русофил

Тази седмица Ваначи се присмя на твърденията, че е "манджурски кандидат“ и защитник на Москва.

Той публикува своя снимка, на която е с руска шапка с косъм и държи чаша водка под табела, препращаща към обвинението за "троянския кон“.

В друга публикация той шеговито отбеляза, че причинява "болки в стомаха“ на европейския политически елит, и показа опаковка "Имодиум“.

Генерираното от изкуствен интелект изображение внушаваше, че лекарството е подходящо за лечение на "политически стомашни болки, възпаления, предизвикани от социологически проучвания, и алергии към Ваначи“. Върху опаковката с таблетки беше отпечатано логото на партията му.

Политическата звезда на Ваначи изгрява въпреки, или може би именно заради осъждането му от страна на политици от мейнстрийма. Карло Календа, бивш министър и лидер на центристката партия "Ационе“ (Azione), тази седмица го определи като "неофашист, расист и русофил“.

Както и в останалата част на Европа - от Прибалтика до Полша, Германия и Великобритания – Русия хвърля дълга сянка върху Италия още преди да е обявена датата на изборите.