Ел Ниньо: Фабрика за бедствия, топлина, наводнения и суши

Екстремният Ел Ниньо, който се развива в източната част на Тихия океан, е рядко бедствие, което обещава широко разпространени разрушения, но същевременно е достатъчно предвидимо, за да ни даде време да ограничим щетите. В това отношение той донякъде прилича на климатичните промени.

Всъщност това ще бъде генерална репетиция за справяне със среда, която сами превръщаме в постоянно по-хаотична. Защото колкото и мащабен в исторически план да се очертава този Ел Ниньо, той е само предварителен преглед на това, което скоро може да стане обичайно.

Климатичният модел Ел Ниньо по същество представлява огромен клапан, който изпуска натрупаната топлина,

когато източната и централната част на Тихия океан стане прекалено гореща. А сега той наистина е горещ.

Учените не очакват затоплянето да достигне пика си преди края на годината, когато вероятно ще се окаже най-силното подобно събитие от хилядолетие насам.

Цялата тази допълнителна енергия, която навлиза в атмосферата, е фабрика за бедствия, разпространявайки топлина по света и причинявайки наводнения в някои региони и суши в други. Нито един от тези ефекти не е гарантиран, защото времето е хаотично. А някои от тях дори не са непременно лоши: например можем да благодарим на Ел Ниньо за липсата на очаквания атлантически сезон на ураганите тази година.

Но по-силните явления Ел Ниньо увеличават вероятността от типичните регионални последици. Зик Хаусфатер, климатолог от изследователската организация с нестопанска цел Berkeley Earth, наскоро проследи очакваните местни метеорологични ефекти от осемте най-силни явления Ел Ниньо от 50-те години насам и установи, че те са се проявявали в 86% от случаите.

Някои ефекти, като по-обилните зимни валежи в югоизточната част на САЩ, необичайно топлата зима в централната част на Канада и продължителната суша в Амазония, са се наблюдавали всеки път.

В краткосрочен план най-неотложният приоритет за обществото при този Ел Ниньо е осигуряването на храна за хората.

Силните горещини, сушите и наводненията в ключови региони за отглеждане на зърно - от Аржентина до Индонезия - ще намалят добивите и ще тласнат 49 милиона души към остра продоволствена несигурност до февруари 2027 г., предупредиха от Организацията на обединените нации.

Ел Ниньо от 1887-88 г., който някога беше най-силният регистриран, предизвика глад, довел до смъртта на приблизително 50 милиона души, или близо 4% от световното население по това време. Земеделието и прогнозирането на времето се подобриха значително през следващия век.

Това не попречи на супер Ел Ниньо от 1982-83 г. да предизвика най-тежкото глобално бедствие за селското стопанство в регистрираната история, според изследване от 2019 г. на учени от Колумбийския университет. Те определят този климатичен модел като „единствения режим, способен да предизвика синхронни провали на реколтите в глобален мащаб“.

Обичайните климатични бедствия са допринесли пряко за поне 12 отделни скока на цените на храните през последните две години, според нов доклад тази седмица на изследователската организация с нестопанска цел Zero Carbon Analytics.

Макар Ел Ниньо вече да е започнал да влияе върху селскостопанските култури, включително чрез съкращаване на сезона за отглеждане на ориз в Индия, все още имаме няколко месеца, за да избегнем още по-големи загуби. Фермерите в Бразилия променят начина, по който управляват почвите и културите си.

Световната продоволствена програма на ООН е похарчила 14 милиона долара, за да помогне на държавите да се подготвят, като според организацията инвестицията ще донесе между 3 и 7 долара икономии за всеки похарчен 1 долар.

Примерите продължават. Ел Ниньо може почти да удвои повишаването на морското равнище в Калифорния практически за една нощ, предупреди климатологът Даниел Суейн от Калифорнийския университет. Но магистралите, кварталите и другата критична инфраструктура на щата вече редовно са застрашени от повишаването на морското равнище, причинено от глобалното затопляне.

Междувременно топлината, произведена от Ел Ниньо, почти сигурно ще повиши средната глобална температура до рекордни стойности, като за кратък период тя потенциално може да достигне 2 градуса по Целзий (3,6 градуса по Фаренхайт) над средната стойност за прединдустриалния период.

Според изследване на Climate Impact Lab, изследователска организация с нестопанска цел, тази допълнителна топлина може да причини 451 000 смъртни случая.

Една от причините този Ел Ниньо да е толкова чудовищен е, че целият океан вече е по-топъл от когато и да било в регистрираната човешка история, а затоплянето му се ускорява. Наскоро учените трябваше да променят начина, по който измерват топлината на Ел Ниньо именно поради тази причина. В определен момент разликата между краткосрочните и дългосрочните бедствия изчезва.

Целият материал - на сайта на Bloomberg TV Bulgaria