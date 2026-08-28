Учените предупреждават: Затоплянето ще носи все повече опасни наводнения

След трагедията в Непал, учените предупреждават, че подобни събития ще се все по-чести
Учени отдават внезапните наводнения в Непал на изменението на климата.
Макар учените все още да проучват точните причини за бедствието, д-р Ваутер Буйтарт, преподавател по хидрология и водни ресурси в Имперския колеж в Лондон, посочва изменението на климата като виновник.
"Това е точно такъв тип събитие, което се провокира от изменението на климата“, обясни ученият и добави"
"Глобалното затопляне свива ледниците, което прави по-вероятно тяхното разпадане. Деградацията на земите, дължаща се на зачестилите горски пожари, екстремните метеорологични условия и неустойчивото земеползване, дестабилизира склоновете на долините и задвижва скални маси и наноси. В планинските райони със стръмни склонове и тесни долини това създава идеални условия за подобни събития".
Глобаното затопляне
Наводненията настъпват само месец след публикуването на тревожно проучване, предупреждаващо, че глобалното затопляне може да предизвика срутване на ледници в региона.
"В целия регион на Хималаите темповете на затопляне надвишават средните за света, което засилва свързаните с климата опасности и произтичащите от тях загуби, допринася за топенето на ледниците и увеличава риска от GLOF [наводнения вследствие на пробив на ледникови езера]", се казва още в проучването, ръководено от изследователи от от университета в Катманду.
Първоначално Геоложката служба на САЩ (USGS) съобщи за събитието като за земетресение с магнитуд 4,4. Впоследствие обаче беше потвърдено, че причината е наводнение вследствие на пробив на ледниково езеро (GLOF).
"Допълнителен анализ на данните от близки сеизмични станции, сеизмични вълни с дълъг период и сателитни изображения доведе до заключението, че сеизмичното събитие всъщност е било срутване на лед и поток от отломки, а не земетресение“, заявиха днес от USGS пред BBC.
Д-р Ейдриън Маккалъм, глациолог и полярен инженер от University of the Sunshine Coast, се съгласи, че изменението на климата вероятно е причина за вчерашното събитие.
"Все още не съм напълно запознат с детайлите на ситуацията, но тези наводнения вероятно са от типа "наводнения вследствие на пробив на ледниково езеро“ (GLOF). Те стават все по-често явление в алпийските региони по света с промяната на климата. Когато ледниците се топят и отстъпват, ледът се превръща във вода, която (временно) се задържа зад естествени морени (насипи от скални отломки); но когато тези прегради се разрушат, огромни количества вода могат да се излеят по долината, помитайки всичко по пътя си", казва още Маккалъм.
Непал е особено уязвим
Непал е силно уязвим към изменението на климата поради редица причини.
В проучване, публикувано миналия месец в списанието Frontiers in Climate, изследователите обясняват: "Непал - планинска страна без излаз на море и една от най-слабо развитите държави в Източните Хималаи - е силно уязвим към изменението на климата поради сложния си релеф, крехката екосистема и ограничените възможности за адаптиране към бързо засилващите се климатични въздействия.
Тази уязвимост се задълбочава от нарастващата честота и интензивност на бедствия, свързани с климата като наводнения, свлачища, отстъпване на ледници и наводнения вследствие на пробив на ледникови езера (GLOF), наред с други явления, – което води до загуби и щети".
Макар че вчерашното наводнение вследствие на пробив на ледниково езеро (GLOF) беше особено опустошително, то съвсем не е единственото през последните години.
Според проучването от миналия месец, в Непал са регистрирани най-малко 45 случая на пробив на ледникови езера (GLOF), засягащи 39 езера, като няколко от тях са довели до човешки жертви.
Учените с тревога заявяват, че с продължаващото повишаване на температурите наводненията, причинени от пробиви на ледникови езера (GLOF), ще зачестят.
"Непал вече понася значителни загуби и щети, породени от климатичните промени, в редица сектори при сегашното ниво на глобално затопляне“, предупредиха изследователите.
"Проучване, анализиращо връзката с климата при конкретно събитие – екстремните валежи в Централен Непал през септември 2024 г. – показва, че в свят, затоплен с 1,3°C, интензивността на валежите е била с около 10% по-висока, а вероятността за възникването им – с около 70% по-голяма.
Ако повишението на температурата надхвърли 1,5°C, рискът от наводнения, топене на ледници, пробиви на ледникови езера и засушавания значително ще нарасне".
Тъй като истинският мащаб на опустошението тепърва започва да става ясен, учените се надяват, че вчерашното бедствие ще стимулира създаването на бъдещи системи за ранно предупреждение.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.