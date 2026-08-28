Учените предупреждават: Затоплянето ще носи все повече опасни наводнения

След трагедията в Непал, учените предупреждават, че подобни събития ще се все по-чести

Учени отдават внезапните наводнения в Непал на изменението на климата.

Макар учените все още да проучват точните причини за бедствието, д-р Ваутер Буйтарт, преподавател по хидрология и водни ресурси в Имперския колеж в Лондон, посочва изменението на климата като виновник.

"Това е точно такъв тип събитие, което се провокира от изменението на климата“, обясни ученият и добави"

"Глобалното затопляне свива ледниците, което прави по-вероятно тяхното разпадане. Деградацията на земите, дължаща се на зачестилите горски пожари, екстремните метеорологични условия и неустойчивото земеползване, дестабилизира склоновете на долините и задвижва скални маси и наноси. В планинските райони със стръмни склонове и тесни долини това създава идеални условия за подобни събития".

Глобаното затопляне

Наводненията настъпват само месец след публикуването на тревожно проучване, предупреждаващо, че глобалното затопляне може да предизвика срутване на ледници в региона.

"В целия регион на Хималаите темповете на затопляне надвишават средните за света, което засилва свързаните с климата опасности и произтичащите от тях загуби, допринася за топенето на ледниците и увеличава риска от GLOF [наводнения вследствие на пробив на ледникови езера]", се казва още в проучването, ръководено от изследователи от от университета в Катманду.

Първоначално Геоложката служба на САЩ (USGS) съобщи за събитието като за земетресение с магнитуд 4,4. Впоследствие обаче беше потвърдено, че причината е наводнение вследствие на пробив на ледниково езеро (GLOF).

"Допълнителен анализ на данните от близки сеизмични станции, сеизмични вълни с дълъг период и сателитни изображения доведе до заключението, че сеизмичното събитие всъщност е било срутване на лед и поток от отломки, а не земетресение“, заявиха днес от USGS пред BBC.

Д-р Ейдриън Маккалъм, глациолог и полярен инженер от University of the Sunshine Coast, се съгласи, че изменението на климата вероятно е причина за вчерашното събитие.

"Все още не съм напълно запознат с детайлите на ситуацията, но тези наводнения вероятно са от типа "наводнения вследствие на пробив на ледниково езеро“ (GLOF). Те стават все по-често явление в алпийските региони по света с промяната на климата. Когато ледниците се топят и отстъпват, ледът се превръща във вода, която (временно) се задържа зад естествени морени (насипи от скални отломки); но когато тези прегради се разрушат, огромни количества вода могат да се излеят по долината, помитайки всичко по пътя си", казва още Маккалъм.

Непал е особено уязвим

Непал е силно уязвим към изменението на климата поради редица причини.

В проучване, публикувано миналия месец в списанието Frontiers in Climate, изследователите обясняват: "Непал - планинска страна без излаз на море и една от най-слабо развитите държави в Източните Хималаи - е силно уязвим към изменението на климата поради сложния си релеф, крехката екосистема и ограничените възможности за адаптиране към бързо засилващите се климатични въздействия.

Тази уязвимост се задълбочава от нарастващата честота и интензивност на бедствия, свързани с климата като наводнения, свлачища, отстъпване на ледници и наводнения вследствие на пробив на ледникови езера (GLOF), наред с други явления, – което води до загуби и щети".

Макар че вчерашното наводнение вследствие на пробив на ледниково езеро (GLOF) беше особено опустошително, то съвсем не е единственото през последните години.

Според проучването от миналия месец, в Непал са регистрирани най-малко 45 случая на пробив на ледникови езера (GLOF), засягащи 39 езера, като няколко от тях са довели до човешки жертви.

Учените с тревога заявяват, че с продължаващото повишаване на температурите наводненията, причинени от пробиви на ледникови езера (GLOF), ще зачестят.

"Непал вече понася значителни загуби и щети, породени от климатичните промени, в редица сектори при сегашното ниво на глобално затопляне“, предупредиха изследователите.

"Проучване, анализиращо връзката с климата при конкретно събитие – екстремните валежи в Централен Непал през септември 2024 г. – показва, че в свят, затоплен с 1,3°C, интензивността на валежите е била с около 10% по-висока, а вероятността за възникването им – с около 70% по-голяма.

Ако повишението на температурата надхвърли 1,5°C, рискът от наводнения, топене на ледници, пробиви на ледникови езера и засушавания значително ще нарасне".

Тъй като истинският мащаб на опустошението тепърва започва да става ясен, учените се надяват, че вчерашното бедствие ще стимулира създаването на бъдещи системи за ранно предупреждение.