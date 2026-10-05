Сценарий, който напомня на Ухан: Крие ли Русия информация за чумата?

Смъртта на руска изследователка, счупила епруветка с причинителя на белодробна чума в лаборатория в Сибир, предизвика тревога по целия свят.

Дария Шипилова, служителка в научноизследователски институт за борба с чумата в Иркутска област, Русия, случайно счупва епруветката на 25 септември, според нейни колеги, цитирани от местни медии. Тя е откарана по спешност в болница, след като се разболява два дни по-късно. Първоначално лекарите предполагат, че е заразена с коронавирус. Тя почина в петък.

Най-малко 60 служители на института са поставени под карантина в самата сграда, според източници, цитирани от сайта RFE/RL. Съобщава се също, че болници и родилни отделения са затворени под строг режим за три седмици. Колега на Шипилова заяви, че тя може да е имала контакт с до 300 души.

Местни жители съобщават, че са виждали хора със защитни костюми, маски и ръкавици, а в детските градини се раздават медицински маски. Носенето на маски е станало задължително и за работниците в алуминиевия завод в Иркутск.

Лекарите в Иркутск "вече говорят открито за чумата", според "People of Baikal" - опозиционен уебсайт, базиран извън страната, който се фокусира върху региона.

"Хората са възмутени, че не им казват нищо", заяви Елена Трифонова, ръководител на сайта

"Вероятно броят на контактните лица на момичето е бил трицифрен", казва журналистът от Иркутск Павел Степанов.

Източник, близък до службите за сигурност, заяви пред "People of Baikal", че вечерта на 1 октомври в Иркутск се е състояло съвещание с ръководители на правоприлагащи и административни органи. От 1 октомври патрули на ФСБ са започнали да ескортират линейки, превозващи хора, които са били в контакт с Шипилова, за да бъдат тествани - това съобщиха източници на "People of Baikal". По техни оценки в рамките на деня в център за лечение на COVID-19 са били поставени под карантина общо около 90 контактни лица. Към 2 октомври, според вестник "Известия", броят им е нараснал до около 200.

От изданието разговрят с лекар, който има опит в лечението на тежки инфекции. Той обясни как обикновено се развиват събитията при особено опасни инфекции. Според него чумата се лекува със силни дози антибиотици, които могат да нанесат сериозни вреди на организма, но не са фатални. Ако случаят е единичен, смята той, информацията няма да бъде оповестена бързо. При такава карантина влизането и излизането са забранени и е възможно да бъдат разгърнати военни части. Лекарят повтори това два пъти: те са специално обучени да не разговарят с пресата в подобни ситуации.

"Защо болницата мълчи? Всяко лечебно заведение има прессекретар и само той може да дава коментари. Безсмислено е да се звъни в спешното отделение или на регистратурата. Няма да получите коментар и от кабинета на главния лекар, освен ако няма назначен PR специалист. На лекарите е забранено да разговарят с журналисти: съществуват лекарска тайна и забрана за изявления без разрешение", отбелязва специалистът.

Лекарят обясява, че карантина от такова ниво се налага само при няколко изключително опасни инфекции, включително едра шарка и чума. С диагностиката се занимават големи институти със сериозна научна база, сред които е и институтът в Новосибирск, като в процеса участват също Москва и Санкт Петербург. Първоначално лекарите уведомяват съответните органи, отделението се затваря и се извършва разследване, след което пристигат специалисти и провеждат изследвания. Информация може да бъде предоставена приблизително шест дни по-късно – след култивиране и идентифициране на патогена.

Белият дом "е информиран, следи огнището и преценява възможните действия", заяви официален представител пред американската медия Axios. Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, призова руснаците да не се поддават на "слухове" за епидемия от чума.

Според данни на Google, търсенията в интернет на думата "чума" са нараснали с 5000 процента спрямо същия период на миналата година

Правейки паралел с началото на пандемията от коронавирус, влиятелният руски канал в Telegram "Nezygar" написа:

"Ситуацията в Шелехов, Иркутска област, където е обявена карантина заради чума, напомня на случая в Ухан".

Алексей Циденов, ръководител на съседната Република Бурятия, потвърди през уикенда, че Шипилова е починала от чума. По-късно той редактира изявлението си, като добави думата "вероятно".

Регионални служители предупредиха руснаците чрез онлайн съобщения да не посещават град Шелехов - където в болница почина 28-годишната Шипилова - "поради неофициални информации за потвърден случай на заразяване с чума". По-късно съобщението беше премахнато. Прокремълският телевизионен канал "Рен ТВ" също изтри от уебсайта си пет статии за инцидента, пишат от The Times.

Руските власти са известни с опитите си да прикриват бедствия. Широко разпространено е мнението, че са укрили реалния брой на смъртните случаи в страната по време на пандемията от коронавирус.

Михаил Фаворов, руски епидемиолог, живеещ в САЩ, заяви, че е малко вероятно Шипилова да се е заразила при изпускане на епруветка. Той изрази мнение, че истината за инцидента - който определи като "смразяващ кръвта" - никога няма да стане известна.

"Всеки, който работи в Института за борба с чумата в Иркутск, носи защитен костюм. Ако счупите епруветка, вероятността от заразяване е изключително малка", каза той пред опозиционния уебсайт "Ехо".

Д-р Саймън Кларк, доцент по клетъчна микробиология в Университета в Рединг, коментира:

"Трябва нещо да се е объркало много, за да може лаборант да се зарази от счупена епруветка."

Руската агенция за обществено здраве се опита да омаловажи инцидента. Оттам заявиха, че Шипилова е починала от "пневмония с неизвестна етиология" и че не е установена връзка между работното ѝ място и смъртта ѝ.

Игор Кобзев, губернаторът на региона, заяви, че Шипилова е починала от "опасно инфекциозно заболяване". Той обаче призова местните жители да запазят спокойствие.

"Всички установени контактни лица са поставени под медицинско наблюдение. Към днешна дата контактните лица не показват признаци на заболяване, а резултатите от лабораторните им изследвания са отрицателни", каза той.

Допълнително объркване внесе още едно непотвърдено съобщение, според което Шипилова се е разболяла по време на експедиция до границата на Русия с Монголия.

Какви са видовете чума и къде се съобщава за тях?

Чумата се причинява от бактерията Yersinia pestis. Според СЗО съществуват три основни клинични форми на чумната инфекция: бубонна, белодробна и септична.

От здравната организация посочват, че като болест по животните чумата се среща на всички континенти с изключение на Океания. Риск от заболяването съществува навсякъде, където има едновременно наличие на чумната бактерия Yersinia pestis и човешки популации.

СЗО е изготвила списък на държавите, в които са регистрирани съмнителни или потвърдени случаи на болестта в периода 2019-2025 г., като общият брой на съмнителните случаи възлиза на близо 4000. От организацията отбелязват, че епидемии от чума са възниквали в Африка, Азия и Южна Америка.

От 90-те години насам повечето случаи при хора са регистрирани в Африка, и по-специално в Демократична република Конго и Мадагаскар, както показва картата на организацията, последно актуализирана на 29 септември.

Последното огнище на чума в Русия е регистрирано през 2016 г., когато в Алтайския край (Южен Сибир) заболява десетгодишно момче. Смята се, че пандемията от бубонна чума в Англия през 1348 г. е отнела живота на между една трета и половината от населението, наброяващо тогава 5-6 милиона души.