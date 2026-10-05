Тръмп пие по 325 милиграма аспирин всеки ден ВИДЕО

Президентът Доналд Тръмп призна, че приема обезболяващо лекарство без рецепта заради предполагаемите му "психологически ефекти".

80-годишният републиканец вече е признавал, че приема 325 милиграма аспирин всеки ден, много повече от препоръчителните 81 милиграма за "сърдечна профилактика". Той също така каза, че лекарите му са го посъветвали да намали дозата, но продължава да го приема.

Сега президентът призна, че лекарството му осигурява "психически комфорт" и че никога не би могъл да спре да приема предпочитаната си доза заради това.

"Взимам по един аспирин на ден. Не знам дали действа, но психологически имам нужда от него", призна той на предизборно събитие в Охайо. "Разрежда кръвта, предполагам. Не знам дали действа или не, но го правя от дълго време. А ето ме тук, държа речи."

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Той добави, че предпочитаната му марка е Bayer, наричайки го "малкото жълто", като потвърди:

"Взимам големия. Искат да намаля до 80. Взимам 386. Не знам какво, по дяволите, е. Чудовище е", добави той. "Казаха: "Господине, нямате нужда от това!" А аз казах: "Направете ми услуга, добре съм от 35 години. Оставете ме на мира".

Той вече е признавал пред Wall Street Journal, че е "малко суеверен" относно употребата на аспирин, тъй като е на тази дневна рутина от 325 милиграма в продължение на повече от 25 години.

"Предпочитат да приемам по-малката доза. Аз приемам по-голямата, но го правя от години и това, което прави, е, че ми причинява синини", каза Тръмп пред Journal. "Казват, че аспиринът е добър за разреждане на кръвта, а аз не искам гъста кръв да се лее през сърцето ми. Искам хубава, рядка кръв да се лее през сърцето ми."

Президентът също така е заявил, че самопредписаната му висока доза причинява синини по ръцете му, които той покрива с грим ежедневно.