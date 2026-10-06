BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 21

Украйна с масирана дрон атака към Москва, удари петролен обект

Той се намира на около 40 километра от центъра на столицата

06.10.2026 | 07:16 ч. 14
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Украински дронове са атакували голям петролен обект в Московска област при масирана атака. Атаката е засегнала Володарския линеен производствено-диспечерски център край село Константиново, съобщи Telegram каналът Exilenova Plus.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че при атаката са били свалени десетки украински дронове, насочили се към столицата.

Кадри от очевидци от Константиново, разположено на около 40 километра от центъра на Москва показват избухнали пламъци на територията на обекта "Володарски", докато над него се издига дим. Обектът се намира на около 450 километра от украинската граница.

Свързани статии

Украйна редовно нанася удари по военна инфраструктура дълбоко в Русия и в окупираните територии в опит да ограничи способността на Москва да продължава войната.

Докато украинските сили пренасят войната на руска територия, Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че над 51% от капацитета за преработка на петрол в Русия е бил изведен от строя в резултат на украински атаки.

Междувременно Русия продължава да нанася удари по украински градове и цивилна инфраструктура.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Русия Украйна война дронове
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem