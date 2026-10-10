Стотици протестираха в Ню Йорк след прострелването на 28-годишен от ICE

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Стотици протестиращи излязоха по улиците на Ню Йорк, след като агент на американската Служба за имиграционен и митнически контрол (ICE) простреля 28-годишен мъж по време на операция в Бронкс. Инцидентът предизвика ново напрежение между местните власти и администрацията на президента Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

"Без омраза, без страх. Имигрантите са добре дошли тук" и "Не на ICE" скандираха демонстрантите, събрали се на протест в Манхатън.

Простреляният мъж е бил с дете в автомобила

Пострадалият е 28-годишният Оскар Бергал, който е бил прострелян, докато се намирал в автомобила си. На задната седалка е имало петгодишно дете, което не е пострадало при стрелбата.

Бергал е настанен в болница с огнестрелна рана на врата. Според американските власти той се е опитал да избегне арест по време на имиграционната операция.

Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин заяви, че мъжът има богато криминално досие. По думите му Бергал е пристигнал законно в САЩ преди няколко години, но впоследствие е извършил множество престъпления.

Мълин уточни още, че агентите на ICE не са знаели за присъствието на детето в автомобила, когато са открили огън.

Кметът на Ню Йорк поиска прекратяване на операциите на ICE

Стрелбата предизвика остра реакция от кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, който осъди действията на федералните имиграционни служби.

Представителят на Демократическата партия обяви, че ще поиска от президента Доналд Тръмп да прекрати дейността на ICE в града.

"Нека премахнем ICE", написа Мамдани в социалната мрежа Х.

Изказването му предизвика незабавен отговор от министъра на вътрешната сигурност, който обвини кмета, че засилва напрежението и враждебността към федералните служители.

"Изказванията му са опасни и подклаждат враждебност", заяви Мълин.

"Ако премахнете ICE, кой ще премахне престъпниците от улиците на вашия град? Кой ще се занимава с убийците, крадците и членовете на банди?", попита той.

Поредна стрелба засилва напрежението около имиграционната политика

Случаят в Бронкс се нарежда сред поредицата операции на федерални агенти, предизвикали обществено недоволство през тази година. Особено силна реакция имаше след смъртоносната стрелба срещу двама американски граждани в Минеаполис.

Отношенията между Ню Йорк и федералните имиграционни служби отдавна са напрегнати. Градът поддържа политика на ограничено сътрудничество с ICE, а последният инцидент задълбочи противопоставянето между местната власт и администрацията на Тръмп.