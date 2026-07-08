"Наблюдаваме повтарящ се модел": Служител на ICE застреля мъж в Хюстън

Мъж беше застрелян смъртоносно от служител на американската имиграционна служба ICE по време на операция в Хюстън във вторник сутринта. Случаят предизвика няколко федерални разследвания, а близките на загиналия, организации в защита на имигрантите и избрани представители настояват за прозрачно и независимо разследване на обстоятелствата около смъртта му.

По данни на ICE около 6:50 ч. местно време служители са се опитали да спрат автомобил в рамките на "целенасочена операция по прилагане на имиграционното законодателство". От агенцията идентифицираха водача като Лоренсо Салгадо Араухо.

Според официалната версия на ICE мъжът е отказал да изпълни многократни устни разпореждания, след което се е врязал със своя автомобил в служебна кола на агенцията. Говорител на ICE заяви пред People, че служителят е открил огън при самозащита, след като Салгадо Араухо "се е опитал да го прегази". От агенцията съобщиха, че раненият е бил откаран в болница, където по-късно е починал.

"Баща ми не заслужаваше това"

Само няколко часа след стрелбата синът на загиналия - Роналдо Салгадо - публикува емоционално послание във Facebook, в което почете паметта на баща си и оспори официалната версия за случилото се.

"Баща ми, Лоренсо Салгадо Араухо - трудолюбив мексиканец - е човекът, който тази сутрин беше убит от ICE в квартал Ийст Енд", написа той.

Роналдо разказа още, че баща му е живял в САЩ близо 35 години, работил е в строителството, за да издържа семейството си, и е бил "в процес на законово получаване на разрешително за работа". По думите му в момента на стрелбата той е пътувал към работното си място, за да вземе други строителни работници.

"Баща ми не заслужаваше това", написа още синът му, като призова хората да уважат личното пространство на семейството и да не разпространяват снимки и видеоклипове от последните мигове на баща му.

Искания за независимо разследване

Организацията Лига на обединените латиноамерикански граждани (League of United Latin American Citizens - LULAC), която съобщи, че работи със семейството на Салгадо Араухо, заяви, че мъжът е шофирал през квартал Магнолия Парк в Хюстън, за да потърси надничари (хора, които работят за надница) за работа, когато е бил прострелян. Един от синовете му е станал очевидец на стрелбата.

От LULAC настояха за независимо разследване на случая.

"Това не е изолиран случай в страната. Наблюдаваме повтарящ се модел на случаи, в които служители на ICE участват в стрелби и използват прекомерна сила. Всеки път едно семейство остава без отговори, а една общност - обзета от страх", заяви националният президент на организацията Роман Паломарес по време на пресконференция, цитиран от NBC News.

Конгресменката Силвия Гарсия, чийто избирателен район обхваща части от Хюстън, също призова за независимо разследване. В изявление, цитирано от Fox 35 Orlando, тя подчерта, че първоначалната версия на ICE не е достатъчна.

"ICE вече представи своята първоначална версия, но фактите трябва да бъдат независимо и задълбочено проверени, включително всички обстоятелства, довели до употребата на смъртоносна сила", заяви Гарсия.

Тя допълни, че всички налични видеозаписи, комуникации и останали доказателства трябва да бъдат съхранени и анализирани като част от пълно, безпристрастно и прозрачно разследване.

"Семейството на Лоренсо Салгадо Араухо и цялата местна общност заслужават пълна и прозрачна картина на случилото се", подчерта конгресменката.

Текат две федерални разследвания

По информация на ICE случаят вече се разследва от Службата на главния инспектор към Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, а отделно разследване води и регионалният офис на ФБР в Хюстън.