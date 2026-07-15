28-годишен бе блъснат от камион, докато бягал от ICE

28-годишен мъж, който бягал след среща с имиграционни и други федерални агенти във Флорида, беше блъснат и убит от товарен камион с ремарке във вторник, 14 юли, съобщиха местните власти.

Това е третият смъртен случай в рамките на седмица, свързан с действия на агенти от Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (U.S. Immigration and Customs Enforcement - ICE), след стрелби в Тексас и Мейн.

Мъжът е бил един от четиримата души в автомобил, който спрял на паркинга на бензиностанция с магазин в района на Сейнт Огъстин преди 7:00 ч. сутринта. При среща с агенти от ICE и звеното за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност четиримата побегнали пеша, а един от тях се втурнал през оживен път и излязъл на пътя на камиона, посочва сержант Дилън Брайън от Пътния патрул на Флорида в изпратено по имейл изявление.

Шофьорът на камиона спрял и се опитал да помогне на мъжа, допълва сержантът, цитиран от Associated Press (AP).

Това е поне десетият смъртен случай, свързан със срещи с имиграционни агенти, откакто президентът Доналд Тръмп започна кампанията си за масови депортации миналата година.

Не стана ясно веднага какво е довело до случилото се във вторник. В изявление, изпратено по имейл, Министерството на вътрешната сигурност потвърди, че е провело операция, и посочи, че Пътният патрул на Флорида и звеното за разследвания към министерството "разследват инцидент, довел до смъртта на мексикански гражданин".