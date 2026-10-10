Жилищната криза разтърсва Испания, Санчес се бори за нов мандат

Испанският премиер Педро Санчес даде начало на предизборната си кампания на фона на продължаващи масови протести заради жилищната криза в страната. Предсрочните парламентарни избори са насрочени за 29 ноември, а управляващите социалисти са изправени пред сериозен натиск от опозицията, която има преднина в повечето социологически проучвания.

Решението за предсрочен вот дойде след неуспешния опит на правителството да прокара спешни мерки в подкрепа на наемателите. Санчес се надява да повтори политическия си успех от 2023 г., когато успя да запази властта въпреки прогнозите за поражение.

Жилищната криза изкара хиляди испанци на улицата

Протестната вълна се разрасна след случая с 87-годишната Марикармен Абаскал, която беше принудена да напусне жилището си в Мадрид. Историята ѝ се превърна в символ на недоволството от високите наеми и все по-трудния достъп до жилища.

Стотици демонстранти отново се събраха на емблематичния площад "Пуерта дел Сол" в испанската столица, а протести се проведоха и в други градове.

Недоволството се засили, след като парламентът отхвърли предложените от правителството мерки за защита на наемателите. Жилищният въпрос остава една от основните теми в предизборната кампания и поставя под натиск управляващата коалиция.

Консерваторите атакуват Санчес и за миграцията

Лидерът на дясноцентристката Народна партия (PP) Алберто Нунес Фейхоо също започна активна предизборна кампания със събрание в Мадрид.

Освен жилищната криза той постави акцент върху миграционната политика на правителството, като разкритикува действията на властите в Сеута. През юли в испанския анклав от Мароко са влезли над 70 000 мигранти, според посочените данни.

Народната партия има преднина в социологическите проучвания, но окончателното разпределение на политическите сили ще зависи от резултатите на предстоящия вот.

Профсъюзите подготвят обща стачка

Напрежението може да се засили допълнително през ноември. Основните испански профсъюзи призовават за обща стачка на 11 ноември с искания за по-достъпни жилища и по-високи възнаграждения.

Ако бъде проведена, тя ще бъде първата подобна стачка в страната от 2012 г. насам.

Така Испания навлиза в предизборната кампания на фона на сериозно обществено недоволство, като жилищната криза, разходите за живот и миграционната политика се очертават като основни теми в политическия сблъсък до 29 ноември, пише БГНЕС.