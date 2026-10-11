Зеленски: Реалната причина за войната в Украйна е Русия и никой друг

Украйна няма да поразява повече руски рафинерии, ако Москва престане с атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от украински медии, предаде БТА.

"Украйна ще бъде готова да преустанови ударите по руските петролни рафинерии, ако Русия престане да поразява нашата енергийна инфраструктура. Всяка мярка за деескалация трябва да бъде реципрочна и да бъде обвързана с конкретни гаранции", заяви Зеленски в Екс.

Той припомни и за последните руски атаки срещу Украйна.

"Благодарен съм на всички наши служби за спешно реагиране, които винаги са до нашите хора и отстраняват последствията след жестоките руски удари. Едва тази сутрин приключиха издирвателно-спасителните работи в Запорожие, където Русия уби 23-ма души, четирима от които са деца. Вчера в Харков руснаците нанесоха удар по медицинско заведение, а тази нощ имаше руски удари по гражданска инфраструктура, жилищни сгради и енергийни обекти. Сутринта руснаците удариха пететажна сграда в Славянск - там един от входовете е напълно разрушен, а под развалините може да има хора", заяви Зеленски.

По думите му само тази седмица общо руските сили са изстреляли около 1450 авиационни бомби, 75 ракети от различни видове и над 1640 ударни дрона, от които около 60 процента са реактивни.

"Днес ще продължим координацията с партньорите - ще има разговори с европейски лидери. Практически всеки ден на различни нива координираме действията си и работим върху допълнителни отбранителни пакети, преди всичко за противовъздушна отбрана и боеприпаси за бойната авиация. Всичко това е за защита на живота на нашите хора и интересите на Украйна", подчерта Зеленски.

Той добави, че реалната причина за войната в Украйна, която е и война насред Европа, е Русия и никой друг.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп го призова да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии и го разкритикува, че досега не е постигнал сделка с Русия за прекратяване на войната. Тръмп освен това заяви, че украинците може би трябва да си изберат нов лидер.