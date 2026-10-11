Ново внезапно наводнение помете къщи в Непал ВИДЕО

Мощно внезапно наводнение връхлетя река в планинските райони на Централен Непал в неделя, отнасяйки десетки домове и повреждайки инфраструктура, включително пътища, мостове и поне една водноелектрическа централа, съобщиха официални лица.
Наводнението по река Будхи Гандаки е предизвикано от свлачище в горното течение, довело до внезапно покачване на нивото на водата, заяви говорителят на непалската полиция Аби Нараян Кафле.
🚨🌊 Catastrophic flooding in Nepal yet again. A flash flood on the Budhi Gandaki early this morning swept away about 35 to 40 homes in Gorkha, and a local official says around 150 more were flooded downstream at Arughat. Six bridges are gone, 10 people are missing, and army helicopters have airlifted villagers out. https://t.co/P1uqm8dwjl— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 11, 2026
"Няколко къщи и обекти от инфраструктурата бяха разрушени или повредени, но засега няма данни за загинали или изчезнали хора", каза Кафле пред агенция ДПА.
Местни медии съобщават за най-малко петима изчезнали.
Видеа, разпространявани в социалните мрежи, показват как населени места и мостове биват отнасяни от бурните води, носещи отломки.
Uma inundação repentina no centro do Nepal deixou 5 pessoas desaparecidas, arrastou cerca de 40 casas e duas pontes e atingiu várias áreas residenciais. Segundo informações preliminares, um deslizamento teria bloqueado um rio, formando um grande acúmulo de água que depois rompeu violentamente.— Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) October 11, 2026
Властите евакуираха по въздух няколко блокирани семейства от опасната зона, а стотици други жители, намиращи се по-надолу по течението, също бяха преместени на безопасно място.
Националната служба за управление на бедствия издаде код "червено" за хората, живеещи по поречието на реката.
Будхи Гандаки е част от речната система Тришули-Нараяни; по-рано тази година друга река от същата система - Бхотекоши - също пострада от опустошителни внезапни наводнения. Наводненията в края на август в Непал и Тибет отнеха живота на около 1450 души, а над 4500 бяха обявени за изчезнали.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.