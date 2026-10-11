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Ново внезапно наводнение помете къщи в Непал ВИДЕО

Местни медии съобщават за най-малко петима изчезнали

11.10.2026 | 21:26 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мощно внезапно наводнение връхлетя река в планинските райони на Централен Непал в неделя, отнасяйки десетки домове и повреждайки инфраструктура, включително пътища, мостове и поне една водноелектрическа централа, съобщиха официални лица.

Наводнението по река Будхи Гандаки е предизвикано от свлачище в горното течение, довело до внезапно покачване на нивото на водата, заяви говорителят на непалската полиция Аби Нараян Кафле.

"Няколко къщи и обекти от инфраструктурата бяха разрушени или повредени, но засега няма данни за загинали или изчезнали хора", каза Кафле пред агенция ДПА.

Местни медии съобщават за най-малко петима изчезнали.

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Видеа, разпространявани в социалните мрежи, показват как населени места и мостове биват отнасяни от бурните води, носещи отломки.

Властите евакуираха по въздух няколко блокирани семейства от опасната зона, а стотици други жители, намиращи се по-надолу по течението, също бяха преместени на безопасно място.

Националната служба за управление на бедствия издаде код "червено" за хората, живеещи по поречието на реката.

Будхи Гандаки е част от речната система Тришули-Нараяни; по-рано тази година друга река от същата система - Бхотекоши - също пострада от опустошителни внезапни наводнения. Наводненията в края на август в Непал и Тибет отнеха живота на около 1450 души, а над 4500 бяха обявени за изчезнали.

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Тагове:

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