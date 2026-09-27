В кадър: Най-малко 70 жертви след наводнения и свлачища в Индия и Непал

Най-малко 70 души са загинали при проливни дъждове, наводнения и свлачища в Индия и Непал, предаде Ройтерс. Властите предупреждават, че опасността остава висока, а в редица райони се очакват нови внезапни наводнения.

В Индия жертвите са 56, други 46 души са ранени, а над 1000 къщи са повредени. Спасителни екипи работят в засегнатите райони и разпределят помощи. Започва и оценка на щетите върху селскостопанската продукция с цел изплащане на обезщетения.

Сериозна остава ситуацията и в Непал, където са загинали 14 души, а други 11 са в неизвестност.

Предупреждение за 49 района в Непал

Непалските власти предупредиха за опасност от внезапни наводнения в 49 от общо 77 района на страната. Повече от половината са изложени на висок риск от наводнения или внезапно прииждане на водите.

Нивата на големите реки и техните притоци продължават да се покачват.

Районите Расува и Нувакот, които бяха засегнати от тежките наводнения през миналия месец, също трябва да останат в готовност, макар към момента да не са определени като зони с висок риск.

Електроснабдяването е напълно прекъснато в районите Мананг, Мустанг, Мягди и Баглунг. Властите работят по възстановяването му.

Придошлите води на река Рахуганга са нанесли щети по конструкция и стълбове от електропреносната мрежа на 40-мегаватов хидроенергиен проект.

Наводненията и свлачищата са прекъснали и телекомуникациите в части от Непал заради повредени оптични кабели и проблеми с електропреносната мрежа.

Критични нива на големи реки в Индия

В Индия 30 станции за наблюдение на реките в седем щата отчитат тежка ситуация, съобщи Централната комисия по водите.

Няколко големи реки, сред които Ганг, Гандак, Коси, Багмати и Нармада, са преминали критичните нива.

Лавина затрупа базов лагер

На фона на бедствието спасителни екипи в Непал издирват и десет местни работници след отделен инцидент в Хималаите.

Те са в неизвестност, след като лавина е затрупала базов лагер под връх Химлунг Химал в северния окръг Мананг.

Работниците са разпъвали палатки за чуждестранни алпинисти. Самите алпинисти не са се намирали в лагера при падането на лавината, пише БТА.