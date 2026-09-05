Чудо след 10 дни: Спасиха двама души в Непал

Двама души бяха открити живи в Непал 10 дни след опустошителните наводнения в страната, предаде Associated Press.
Спасителите са извадили китайски гражданин от тунел на водноелектрическа централа и жена от къща в град Нувакот.
Китаецът е третият работник, спасен жив от хидроенергийния комплекс "Тришули". Ден по-рано двама непалски работници бяха извадени от тунел на ВЕЦ "Тришули 3А".
Извадиха мъжа от 225-метров тунел
По данни на непалската армия китайският гражданин е бил спасен от тунел с дължина 225 метра.
След изваждането му той е бил транспортиран с хеликоптер, а състоянието му се оценява от медици.
Снимки от спасителната операция показват военен лекар, който го преглежда по време на полета.
Около 900 работници от 12 хидроенергийни проекта в страната остават в неизвестност.
Според властите около 500 от тях може да са блокирани в различни тунели.
Жена е спасена от къща в Нувакот
В отделна операция спасителите са открили жива жена в къща в град Нувакот.
Тя е била транспортирана по въздух до Катманду.
Над 1300 жертви
Най-малко 1300 души са загинали при наводненията от 26 август.
Според властите бедствието вероятно е било предизвикано от срутване на ледник.
Повече от 5000 души все още са в неизвестност, показват данните на непалската агенция за управление при бедствия.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.