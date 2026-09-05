Чудо след 10 дни: Спасиха двама души в Непал

Двама души бяха открити живи в Непал 10 дни след опустошителните наводнения в страната, предаде Associated Press.

Спасителите са извадили китайски гражданин от тунел на водноелектрическа централа и жена от къща в град Нувакот.

Китаецът е третият работник, спасен жив от хидроенергийния комплекс "Тришули". Ден по-рано двама непалски работници бяха извадени от тунел на ВЕЦ "Тришули 3А".

Извадиха мъжа от 225-метров тунел

По данни на непалската армия китайският гражданин е бил спасен от тунел с дължина 225 метра.

След изваждането му той е бил транспортиран с хеликоптер, а състоянието му се оценява от медици.

Снимки от спасителната операция показват военен лекар, който го преглежда по време на полета.

Около 900 работници от 12 хидроенергийни проекта в страната остават в неизвестност.

Според властите около 500 от тях може да са блокирани в различни тунели.

Жена е спасена от къща в Нувакот

В отделна операция спасителите са открили жива жена в къща в град Нувакот.

Тя е била транспортирана по въздух до Катманду.

Над 1300 жертви

Най-малко 1300 души са загинали при наводненията от 26 август.

Според властите бедствието вероятно е било предизвикано от срутване на ледник.

Повече от 5000 души все още са в неизвестност, показват данните на непалската агенция за управление при бедствия.