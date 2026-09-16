6150 души достигна броят на изчезналите в Непал след наводненията

Броят на хората, обявени за изчезнали в Непал след наводненията от 26 август, достигна 6150 души, съобщи непалската агенция за борба с бедствията, цитирана от Франс прес.

"Събрахме информация за изчезналите от областните служби и преразгледахме данните след проверка", заяви говорителката на агенцията Шанти Махат. Ден по-рано числото бе 5179.

Броят на откритите тела е 1403, от които 105 са идентифицирани, според същата агенция.

От другата страна на границата, в Китай, равносметката е 43 загинали и 519 изчезнали, според китайските държавни медии.

Общият брой на жертвите и в двете страни в планините на границата между Непал и Китай вече достига 1446 загинали и най-малко 6669 изчезнали. Сред последните има няколкостотин чужденци, включително туристи и поклонници.

Самият мащаб на наводненията беше безпрецедентен според очевидците, а непалското правителство посочи разрушителните последици от глобалното повишаване на температурите върху Хималаите.

Непал, предимно земеделска държава с население от 30 милиона души, е отговорен за малка част от световните емисии на парникови газове в сравнение с индустриализираните страни.

Премиерът Балендра Шах ще направи следващата седмица първото си задгранично пътуване като държавен ръководител, за да направи обръщение пред Общото събрание на ООН по този спешен въпрос.

Непал оценява разходите за възстановяване след смъртоносните наводнения на 4,78 милиарда долара.