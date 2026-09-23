Зеленски след срещата с Тръмп: Готови сме за енергийно примирие с Русия

Президентът Володимир Зеленски се срещна със своя американски колега Доналд Тръмп в Ню Йорк на 22 септември, за да обсъди предложения за примирие в Украйна и път към прекратяване на руското нахлуване, съобщи The Kyiv Independent. Срещата, първата между двамата лидери от юли, се проведе в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН и идва на фона на подновените усилия на Вашингтон да посредничи за край на пълномащабната война, която продължава вече над четири години и половина, след като по-рано тази година преговорите стигнаха до мъртва точка заради териториалните искания на Москва и фокуса на САЩ върху конфликта с Иран.

След срещата Зеленски заяви, че Украйна е готова да приеме енергийно примирие и да прекрати атаките срещу руските енергийни съоръжения, включително рафинериите, при условие че Русия се ангажира със същото. „Не искаме да навлизаме в детайли – готови сме за енергийно примирие“, каза той. Зеленски отбеляза, че Украйна не е получила „едностранна заповед“ да спре ударите и ще го направи само при взаимно съгласие. Той също така подчерта, че Тръмп може да използва новоприетия законопроект за санкции, за да притисне Русия да спре атаките си върху енергийната мрежа на Украйна през зимата. Срещата бе последвана от одобрението на САЩ за възможна продажба на системи за противовъздушна отбрана на стойност 2,7 млрд. долара.

Тръмп охарактеризира кампанията на Украйна с удари срещу руските рафинерии като „сериозен удар срещу руснаците“, но също и срещу цената на дизела. Той посочи, че САЩ обмислят краткосрочна забрана за износ на дизел заради недостига, предизвикан от войната в Близкия изток. Двамата лидери обсъдиха и възможността за издаване на лицензи за производство на ракети Patriot в Украйна. Зеленски заяви, че производителят Raytheon е готов да предостави лицензите, но уточни, че това е дългосрочно решение, тъй като най-спешната нужда на Украйна остават боеприпасите за противовъздушна отбрана за зимата.

Зеленски отбеляза, че най-важното нещо, което Тръмп може да направи за постигане на мирно споразумение, е да убеди Владимир Путин да се включи в тристранни преговори на върха на Г20 в Маями. Въпреки това, Путин последователно отказва срещи със Зеленски, а Кремъл блокира преговорите с максималистични искания. Украинският лидер отхвърли постоянните апели на Москва към „коренните причини“ за войната, наричайки ги „пълни глупости“, и призова за преговори с добра воля. „Искате да приключите войната? Седнете. Говорете. Край“, каза той.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му, предаде Ройтерс.

В публикация в Телеграм относно срещата, която проведе с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски каза, че Украйна поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана.

„В момента има разузнавателна информация, че Русия подготвя нова масирана атака срещу Украйна“, написа Зеленски.

Той заяви, че не може да става дума за облекчаване на санкциите срещу Русия, „когато украинците всеки ден живеят под заплахата от ракетни атаки и атаки с дронове“.

Руските сили отдавна извършват мащабни нощни атаки с дронове и ракети, но през последните седмици са променили тактиката си, като започнаха да нанасят непрекъснати удари през целия ден.

През последните месеци Москва също така започна да използва реактивни дронове, които летят на по-голяма височина и избягват системите за противовъздушна отбрана. Това нарушава работата на бизнеса, държавните институции и ежедневието на хората в много по-голям мащаб от преди.

В интервю за „Уолстрийт джърнъл“ Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин нито печели, нито губи войната, но не се чувства принуден да води преки преговори за прекратяване на конфликта. „Ситуацията на бойното поле не е успешна за Путин. Той не печели - това е вярно. И той не губи - това също е вярно, защото за него човешките загуби не означават загуба... но неговото общество губи хора“, каза Зеленски. „Той не чувства, че трябва да спре“, допълни украинският лидер, визирайки Путин.