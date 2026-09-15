Кремъл приветства идеята на Тръмп за енергийно примирие с Украйна

Русия потвърди днес, че приветства предложението на САЩ за мораториум между Русия и Украйна върху ударите срещу енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков добави, че "незаконните" санкции срещу руските енергийни доставки трябва да бъдат отменени. Освен това според Москва сътресенията на световните енергийни пазари се дължат главно на конфликта в района на Персийския залив.

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Украйна и Русия са се съгласили да не нанасят удари по енергийна инфраструктура.

"Всеки призив към Киев да спре атаките си срещу гражданска икономическа инфраструктура може само да бъде приветстван. Ще държим връзка със САЩ по въпроса с реализирането на идеята за енергийно примирие", заяви Песков пред репортери на редовната си пресконференция, като потвърди позицията си от вчера по този въпрос.

Редица руски области изпиват недостиг на газ, който се отразява на настроенията сред обществеността преди изборите този месец, които са насрочени между 18 и 20 септември, отбелязва Ройтерс.

Песков посочи, че ситуацията на световните енергийни пазари се влошава главно заради "нестабилността и новата ескалация на напрежението в района на Персийския залив" и че забрана за износ на дизелово гориво би трябвало да даде тласък на вътрешния руски пазар.

"Ако санкциите бъдат отменени, световните цени на енергията би трябвало да се понижат", каза Песков. Той добави, че "дори и да няма опасност за нефтопреработвателните заводи, това не решава проблема с доставките за световните пазари".

Говорителят на Кремъл информира, че през изминалата нощ е регистриран опит на Киев да нанесе удар по един от русийските енергийни обекти, съобщи ТАСС. "Действително украинците опитаха да нанесат удар по един от енергийните обекти на територията на Русия", каза говорителят на Кремъл.

(БТА)