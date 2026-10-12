Преди "Шахед" и съвременните дронове: САЩ превръщат бомбардировачи в летящи бомби още през 1944 г.

Дронът BQ-7 – дистанционно управляван бомбардировач B-17 Flying Fortress, натоварен с експлозиви – изискваше човешки пилоти за излитане и ранен полет, мисия, която понякога водеше до трагедия. Много преди ерата на съвременните дронове за еднопосочна атака като Shahed-136 или LUCAS, американските военни експериментираха с превръщането на цели бомбардировачи в летящи експлозиви – ефективно заимствайки концепцията за „камикадзе“ от японците, без пилота. Още по-забележително е, че тези експерименти се провеждаха едновременно с камикадзетата в Тихия океан. От 1944 г. нататък, Военновъздушните сили на САЩ стартираха операция "Афродита", план за превръщане на повредени или остарели бомбардировачи B-17 Flying Fortress в огромни летящи бомби с радиоуправление. По същия начин, както японски камикадзе, самолетът щеше да бъде натоварен с експлозиви и да бъде насочен директно към силно укрепена германска цел. Тъй като полетът е бил замислен като еднопосочно пътуване и е нямал пилот на борда, самолетът е можел да бъде неброниран, да няма картечници и други защитни средства и да използва износени двигатели и оборудване, пише за TNI писателят и юрист Харисън Кас. Въпреки технологично амбициозния характер на програмата, радиоуправляемата технология е била ненадеждна и програмата е била отписана като провал. И все пак, с 80 години ретроспекция, сега изглежда, че е предсказала основна тенденция в съвременната война

BQ-7: Първият дистанционно управляем военен самолет в света

По време на Втората световна война идеята за използване на радиовълни за контрол на скоростта и посоката на самолетите не е била напълно нова. Още през 1909 г. френски инженери са летели с миниатюрен самолет, използващ безжична телеграфия, на изложба в Париж, а в края на 30-те години на миналия век братята Валтер и Уилям Гуд са построили „Big Guff“ – успешен дистанционно управляем модел самолет. И все пак, едно е било да се построи малък самолет, над който човек може да лети; Друго беше да се адаптира пълноразмерен самолет за дистанционно управление и да се изпрати на мисия, когато разстоянията биха били много по-големи и обратната връзка нямаше да е незабавна. Поради тази причина идеята за дистанционно управление на самолети останала латентна през по-голямата част от войната. До 1944 г. обаче съюзническите сили се сблъскват със силно укрепени германски военни съоръжения, установявайки, че конвенционалните бомбардировки се затрудняват срещу някои от най-дълбоко защитените структури на германците. Военните плановици призовават за оръжие, способно да достави огромен взривен заряд директно в целта - и B-17 предлага полезна отправна точка. Хиляди бомбардировачи са били произведени, а някои по-стари корпуси вече са били износени или неподходящи за конвенционални бойни операции. Вместо да ги бракуват, плановици предлагат да ги превърнат в гигантски управляеми бомби срещу Германия. Ако оръжието може да се използва ефективно в Германия, смята се, то може да се насочи срещу Япония, която е по-далеч и по-трудна за прицелване.

Модифицираните B-17 получиха обозначението BQ-7, след като бяха лишени от оръдията, бронята и голяма част от обичайните вътрешни елементи. Значителното намаляване на теглото позволи инсталирането на около 20 000 паунда експлозиви. За да се управлява BQ-7 отдалеч, оборудване за радиоуправление беше свързано с органите за управление на полета, дроселите и автопилота, докато телевизионните камери предаваха изображения към съпътстващите контролни самолети, които можеха да коригират траекториите на полета си от по-близко разстояние от авиобаза на стотици мили. Една камера позволяваше на операторите да виждат инструментите за управление, докато друга осигуряваше изглед напред. Междувременно отделен самолет, често контролен самолет B-17, насочваше дрона към целта. Като цяло концепцията беше забележително сложна за 1944 г. - може би твърде сложна. Технологията за радиоуправление не беше достатъчно надеждна, за да се справи с целия полет самостоятелно. Така че BQ-7 се нуждаеше от екипаж от двама доброволци за излитане и първоначалното изкачване. Екипажът ще стартира двигателите, ще излети, ще установи височина и курс, ще активира системата за управление, ще зареди експлозивния товар и след това ще прехвърли контрола на придружаващия самолет. Доброволческият екипаж ще се катапултира с парашут, докато BQ-7 ще продължи към Германия под дистанционно управление. Опасностите от тази схема бяха очевидни; през първата част от полета доброволческият екипаж на практика седеше вътре в огромна летяща бомба.

Защо операция "Афродита" се провали

"Афродита" започва бойни операции през август 1944 г., изстрелвайки се от бази в Англия към германски цели. Тези мисии разкриват ограниченията на технологията и мисиите постоянно се провалят: BQ-7 губят радиовръзка, неизправности, катастрофират, биват свалени от вражеска противовъздушна отбрана и пропускат целите. Дистанционното управление е изключително примитивно спрямо днешните технологии, а операторите имат ограничена ситуационна осведоменост. Телевизионните системи също така предлагат само лоши изображения, което прави насочването на бомбардировача почти невъзможно. От 15-те мисии, в които са изпратени самолетите по програмата "Афродита" (Aphrodite) между август 1944 г. и януари 1945 г., нито една не е успешна; моделът BQ-7 така и не постига документирано унищожаване на набелязана цел. Нещо повече – въпреки надеждите, че използването на дистанционно управлявана бомба ще намали загубите сред екипажите на Съюзниците, програмата се оказва изключително опасна: около половин дузина пилоти загиват при неуспешни опити за скок с парашут или при загуба на контрол над самолета. При един особено трагичен инцидент на 12 август 1944 г. един от самолетите експлодира преждевременно над Англия, отнемайки живота на пилотите Джоузеф Кенеди-младши (син на главата на семейство Кенеди – Джоузеф Кенеди – и по-голям брат на бъдещия президент Джон Ф. Кенеди) и Уилфорд Уили. През януари 1945 г. Военновъздушните сили на САЩ (USAAF) спират проекта поради неговата ненадеждност. Планира се полетите да бъдат възобновени през март и април, но наближаващият край на войната в крайна сметка осуетява тези намерения.

Операция „Афродита“ заслужава признание заради своята амбициозност и изобретателност, но се проваля поради технологичните ограничения на епохата. Въпреки това тя създава това, което може да се счита за първия в света ударен дрон за еднократна употреба, и служи като модел за бъдещите пионери в авиацията.