Нова система с изкуствен интелект сваля дронове Shahed за секунди

Дроновете, които промениха военните действия над Украйна, сега са мишена на нова американска верига от унищожения, а компанията, стояща зад F-35, току-що доказа, че може да унищожи такъв в тест с реална стрелба, използвайки комбинация от изкуствен интелект, радар на бойното поле и ракета, изстреляна от изстрелвателна установка с размерите на контейнер за превоз.

Lockheed Martin, гигантът в отбраната и най-големият американски изпълнител в областта на отбраната по приходи, заяви пред Axios тази седмица, че успешно е прихванал атакуващ дрон тип Shahed, еднопосочен камикадзе боеприпас, моделиран по иранския дизайн, който Русия използва при масови удари срещу украински градове, използвайки съвместна ракета „въздух-земя“ или JAGM, изстреляна от това, което компанията нарича Grizzly в контейнер. Това е първият път, когато Lockheed използва JAGM, за да унищожи безпилотен летателен апарат от този тип.

Значението на теста се крие не само в самото прихващане, но и в архитектурата зад него. Lockheed използва своята система Sanctum като мениджър на битката, централния софтуерен мозък, който обединява данни от сензори, проследява заплахата и дава сигнал на оръжието да стреля. Sanctum, която компанията описва като базирана на изкуствен интелект, е получила данни за насочване от радара R40 на Fortem Technologies, преносим сензор за откриване и проследяване, създаден специално за операции срещу дронове, и от този първи радарен контакт до удара с ракета, цялата верига е работила като единна интегрирана система.

Хронологията е привлякла особено внимание от анализатори и наблюдатели на отбраната. Председателят, президент и главен изпълнителен директор на Lockheed Джим Тайклет заяви, че компанията е сглобила тази пълна способност за борба с дронове от съществуващи доказани компоненти, интегрирайки радара, софтуера, ракетата и пусковата установка в работеща цялостна система за по-малко от 45 дни - цифра, която рязко се откроява в културата на обществени поръчки, която рутинно измерва подобни срокове в години, пише Defence.

Шахед-136, разработеният от Иран боеприпас, който Русия е произвела вътрешно под името Геран-2 и е използвала в стотици нощни удари срещу украинската енергийна инфраструктура, се превърна в определящо оръжие на съвременното бойно поле.

Той е евтин, приблизително от 40 000 до 80 000 долара за бройка според повечето оценки,

труден за откриване на радар поради малкото си напречно сечение и опустошителен, когато достигне целта си. Защитата срещу него в голям мащаб с помощта на скъпи ракети земя-въздух се оказа икономически неустойчива за Украйна и проблемът не е убягнал от американските плановици, които настояват усилено за рентабилни, бързо разгръщащи се надземни защитни съоръжения, които могат да бъдат опаковани, извозени и въведени в експлоатация в рамките на часове.

Концепцията за изстрелващата установка Grizzly говори директно за това изискване. Опакована в стандартен военен контейнер, а не във фиксирана инсталация, изискваща постоянна инфраструктура, системата е транспортируема с камион, железопътен транспорт или товарен самолет, а тази мобилност е от огромно значение в оспорвана среда, където статичните обекти за противовъздушна отбрана се превръщат в приоритетни цели. Чрез комбиниране на мобилна пускова установка с управляван от изкуствен интелект боен мениджър и зряла управляема ракета, Lockheed предлага нещо, което военните искат: смъртоносна способност за борба с дронове, която може да следва силата.

JAGM е добре познато оръжие със солиден оперативен опит, разработено първоначално, за да замени ракетата Hellfire на армейските и морските хеликоптери. То използва многорежимна търсачка, която може да проследява цели с помощта на полуактивно лазерно насочване, милиметров вълнов радар или комбинация от двете, носи кумулативна бойна глава, способна да побеждава както бронирани превозни средства, така и, както потвърди този тест, бързо движещи се въздушни заплахи, и достига до приблизително 16 км (10 мили). Пренасочването му като оръжие за борба с безпилотни летателни апарати представлява важна икономия на съществуващи инвестиции, като се използва ракета, която вече е в пълно производство, вместо да се финансира нова програма за разработка от нулата.

Fortem Technologies, стартираща компания от Юта, изградила репутацията си на радари за борба с дронове и технологии за прихващане, разработи R40 като специализиран радар за наблюдение на ниска височина, настроен към сигналите на малки и средни безпилотни летателни апарати. Интегрирането му в архитектурата Sanctum означава, че веригата за унищожаване на дронове се възползва от сензор, изграден от нулата, за да открива точно вида цели, които системата е проектирана да унищожава, вместо да адаптира радар с общо предназначение към задача, за която никога не е бил оптимизиран.

Sanctum представлява по-широкия залог на Lockheed за софтуерно дефинирана, управлявана от изкуствен интелект противовъздушна отбрана, проектирана да приема данни от множество типове сензори, да съпоставя траектории, да оценява приоритета на заплахите и автоматично да разпределя наличните оръжия, намалявайки когнитивното натоварване върху човешките оператори, които може да управляват десетки едновременни заплахи в компресиран период от време.

При масова атака с дронове от вида, който Русия предприе срещу Украйна, където десетки „Шахеди“ се приближават от множество посоки на ниска височина, способността за обработка и ангажиране на заплахи по-бързо, отколкото човешкият екипаж може да реагира, не е приятна характеристика. Това е разликата между защитен град и тъмен град.

Военните командири и служители на Министерството на войната многократно са посочвали разликата между обема на заплахите от дронове, вероятни в почти равностоен конфликт, и капацитета на съществуващите системи за противовъздушна отбрана да се справят с тях, а програми като „Способността за непряка противопожарна защита“, която комбинира радар, насочена енергия и прехващачи на една платформа, отразяват тази институционална спешност. Тестът на Lockheed не запълва тази празнина сам по себе си, но демонстрира, че може да се сглоби жизнеспособна верига за унищожаване от зрели компоненти, да се интегрира бързо и да се накара да работи в среда с реални стрелби.