Само 3500 долара: новият украински прехващач на Shahed привлича внимание

Прехващачът с фиксирано крило струва приблизително 3500 долара, работи със скорост до 300 км/ч, има работен радиус от 30 км и използва GPS-независима навигация с AI терминално насочване от холандски партньор, пише Defence.

Украинският стартъп, стоящ зад автономната система за прехващачи Shahed, обявена тази седмица от министъра на отбраната на Украйна, има име, цена и подробна техническа история: MaXon Systems, киевска компания за отбранителни технологии, е построила дрон-прехващач, който унищожава Shahed на автопилот, за приблизително 3500 долара за бройка, съобщи Defender Media в ексклузивно интервю с главния изпълнителен директор на MaXon Олексий Солнцев.

На 8 юни министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров обяви, че разработчик, участващ в клъстера за отбранителни иновации Brave1, е разработил технология, автоматизираща 95% от цикъла на прихващане Shahed. Репортажът на Defender Media, публикуван в същия ден, в който беше публикувано видео потвърждение от държавния клъстер за отбранителни технологии Brave1, допълва подробностите, пропуснати в съобщението на Федоров: компанията, техническата архитектура, бойното подразделение, което е провело теста, и пътната карта за мащабиране на производството. Успешното прихващане е извършено от 12-ти отделен център за специално предназначение на Украйна.

MaXon Systems не е ново име в украинските отбранителни среди. Defender Media за първи път разговаря със Солнцев през август 2025 г., когато компанията разработва концепция за прихващане въздух-въздух, при която дронове-прехващачи ще бъдат изстрелвани от аеростати - привързани балони, използвани като повдигнати платформи за изстрелване. Тази концепция беше отхвърлена в полза на по-бърз път до бойното поле. Настоящата система, наземно изстрелван прехващач с фиксирано крило, разработен по същество от нулата, произлиза от този стратегически обрат и от поуките, които екипът е извлякъл директно от бойните тестове.

По време на изпитанията миналата година, MaXon наблюдава, че конвенционалните дронове прехващачи се представят добре при хубаво време и в ръцете на опитен пилот, но ефективността им рязко спада при неблагоприятни условия. Вторият проблем бяха рояците: тъй като Русия все по-често изпраща Shahed-и в клъстери, пристигащи едновременно от множество посоки, дори висококвалифициран екипаж не може ръчно да прехваща повече от една цел едновременно в режим FPV. Комбинацията от зависимост от времето и насищане с рояци сочи към едно-единствено решение - автономна система, при която хардуерът и софтуерът елиминират изцяло променливата на времето и променливата на уменията на оператора от уравнението за прехващане.

Прехващачът MaXon, създаден да отговори на тези изисквания, е малък дрон с фиксирано крило, способен да носи бойна глава от 1 кг, да поддържа крейсерски полет до 70 минути, да поддържа скорост на преследване от 200 до 250 км/ч срещу целта и да достига максимална скорост от 300 км/ч в продължение на няколко минути, когато е необходимо. Работният му радиус е 30 км, калибриран спрямо размера на сектора за противовъздушна отбрана, който системата е проектирана да покрива. Солнцев каза пред Defender Media, че прехващачът има достатъчен енергиен запас, за да преследва една цел, да се откъсне и да преследва втора в рамките на същия бой.

Техническият пробив обаче не е корпусът на самолета. Това е трифазната верига за автоматизация,

която MaXon изгради около него. Солнцев описва процеса на прихващане като три етапа: изстрелване, преминаване до целевата зона и терминално насочване. Много украински разработчици са постигнали автоматизация на третата фаза, така наречената последна миля, където терминално насочване, управлявано от изкуствен интелект, се заключва и насочва прехващача към удар. По-трудният проблем, както каза главният сержант на противодроновия взвод на 413-ти полк SBS „Raid“ с позивна „Пегас“, в отделно интервю пред Defender Media, е всичко преди това: да се доведе прехващачът до целевата зона и в позиция, където може да се задейства терминалното насочване.

Системата на MaXon автоматизира и трите фази. Едно натискане на бутон изстрелва прехващача и го насочва автономно до предварително зададена височина. След като се стабилизира, дронът чака задаване на целта. Операторът, наблюдавайки дисплея на контролната станция, захранван от радарни данни, избира цел на екрана и натиска „Старт“. Прехващачът лети към целта на автопилот, като операторът може да избира скоростта и метода на приближаване. При финалния подход, задвижвано от изкуствен интелект терминално насочване, разработено от холандска партньорска компания, се справя с откриването, проследяването и насочването при удар. Навигацията през цялото време се осъществява чрез маяци и бордови сензори, а не чрез GPS, което означава, че системата поддържа пълна ситуационна осведоменост и функция на автопилот, дори когато сателитната навигация е заглушена или недостъпна. MaXon е изградила собствено решение за автопилот, интегриращо данни от маяци с бордови сензори; системата за откриване и терминално насочване с изкуствен интелект идва от холандски партньор, когото компанията не е посочила публично в това интервю.

Бойният резултат от теста в Харковска област, потвърден от клъстера Brave1, показа 90 до 95 процента автономни прихващания, като пилотите са правили само незначителни ръчни корекции. Солнцев каза пред Defender Media, че системата вече има няколко потвърдени победи над Shahed от бойни тестове.

При 3500 долара на прехващач, аритметиката на разходите срещу Shahed е убедителна. Еднопосочно атакуващият дрон, проектиран от Иран, който Русия произвежда по лиценз и използва в масови залпове, струва на Русия приблизително от 40 000 до 80 000 долара на бройка, в зависимост от версията. Украйна ги унищожава с всичко - от западни ракети за противовъздушна отбрана, струващи десетки хиляди долари, до модифицирани търговски дронове, струващи само част от тази сума. Специално построен автономен прехващач на цена от 3500 долара, който работи без участието на квалифициран пилот и може да бъде разположен в множество от един екипаж, представлява значителна промяна в цената и мащабируемостта на украинския слой за защита от дронове.

MaXon сега преминава от бойно валидиране към ранно мащабно производство, подготвяйки се да изпълни първата си поръчка за бройка. Компанията наскоро приключи предварителен кръг на финансиране, който включваше американския фонд Green Flag Ventures, шведския фонд Hede Capital и финландския фонд Big Defence, в допълнение към предварително обявените инвеститори Defence Builder Fund, Freedom Fund и бизнес ангели. Солнцев не разкри окончателната сума на предварителния етап, но каза, че компанията планира да набере над 1 милион долара на начален етап, за да финансира екипа и мащабирането на производството. Процесът на кодификация, официалната регистрация на системата при украинските отбранителни власти, която предшества официалните военни поръчки, е в ход.

Пътната карта, която Солнцев описа пред Defender Media, отива значително по-далеч от настоящата система. Насоката на научноизследователската и развойна дейност на MaXon е това, което той нарича дистанционно управление на множество цели: един оператор управлява множество станции за изстрелване на прехващачи, разположени на различни места, като самият екипаж се намира на десетки или стотици километри от местата за изстрелване. Солнцев направи изрично сравнение със системата за противовъздушна отбрана Patriot, чийто единен команден център управлява множество дистанционни пускови установки. Екипът също така планира подобрения, за да се справи с вариантите Shahed с реактивен двигател, по-бързите и по-способни версии, които Русия разработва, които изискват по-висока производителност на прехващачите, отколкото настоящата система е проектирана да посрещне.

Проблемът с прихващането на дронове на Украйна в крайна сметка е аритметичен: Русия може да изстрелва повече Shahed на нощ, отколкото може да използва всяка ръчно управлявана отбрана. Решението, което MaXon е изградила и което клъстерът Brave1 и 12-ият център със специално предназначение вече са валидирани в бой, е такова, което се мащабира със заплахата, а не е ограничено от това колко квалифицирани пилоти може да използва едно подразделение.