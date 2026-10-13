След като загуби попечителство: Майка уби 4-годишната си дъщеря и се самоуби

35-годишна жена от Тексас е застреляла 4-годишната си дъщеря, а след това и себе си, само часове след като съдът постановил детето да живее основно при баща си.

Сибел Савела трябвало да предаде дъщеря си Вивиан на бившия си съпруг Арън Савела във вторник вечерта. Вместо това полицията твърди, че тя се прибрала в дома си в Хюстън, застреляла момичето и след това насочила оръжието към себе си, съобщава New York Post.

"По-рано същия ден имаше дело за попечителството, което не приключи добре за майката. Тя се прибра у дома, простреля 4-годишното си дете, а след това простреля и себе си", заяви лейтенант Лари Кроусън от полицията в Хюстън.

Савела първоначално оцеляла и била откарана в болница, но починала от раните си на следващия ден.

Решението на съда било постановено само осем часа по-рано

Савела, която е родом от Бразилия, се развела с Арън през ноември 2024 г. след четири години брак. След раздялата между двамата започнал тежък съдебен спор за Вивиан.

Последното решение било взето само около осем часа преди убийството.

Според съдебните документи майката вече нямала право да разговаря с дъщеря си на родния си португалски, освен ако присъстващият при срещите надзорник също не владее езика.

Освен това ѝ било забранено да посещава училищни представления и извънкласни занимания на момичето. Съдът ѝ наредил да плаща издръжка на бившия си съпруг и да покрива половината от медицинските разходи за детето, които не се поемат от застраховка.

От наличните документи не става ясно какво точно е довело до загубата на основното попечителство и до толкова строги ограничения.

Вивиан трябвало да се прибере при баща си същата вечер

Близките на детето заявиха, че семейството е съкрушено от случилото се.

"Вивиан беше на 4 години. Тя беше обичана безкрайно от баща си Арън и от всички, до чийто живот се докосна. Няма думи за това, което ни беше отнето", гласи изявление на семейството.

По думите им Арън Савела направил всичко, което законът изисква от родител, който се опитва да защити детето си.

"Той се довери на съда. Спазваше всяко разпореждане. Чакаше процесът да проработи. Във вторник съдия постанови Вивиан да бъде основно при него и тя трябваше да се прибере у дома същата вечер. Никога не стигна до него."

Адвокатката Шарлот Рейнуотър, която представлявала Арън в делото за попечителството, също заяви, че семейството е опустошено.

"Практикувам семейно право от 28 години и никога не съм преживявала нещо подобно", каза тя. "Не мисля, че който и да било в съдебната зала във вторник е допускал, че това може да бъде крайният резултат."