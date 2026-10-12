ЕС отваря нови преговорни клъстери с Украйна и Молдова

Европейският съюз предприема нова стъпка към присъединяването на Украйна и Молдова, като във вторник предстои да бъдат открити още два преговорни клъстера с двете държави. Решението идва след законодателни промени в Украйна, насочени към защитата на националните малцинства, които позволяват преодоляването на една от основните пречки пред европейската интеграция на Киев, предаде БГНЕС.

В понеделник украинските депутати приеха промени в законодателството, свързани с правата на националните малцинства. Въпросът беше сред основните източници на напрежение между Украйна и Унгария, която възразяваше срещу положението на унгарскоезичното население в западните части на страната.

ЕС отваря нови преговорни клъстери

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща приветства решението на държавите членки и изрази надежда, че преговорният процес ще продължи с ускорени темпове.

"Приветствам днешното решение на държавите членки на ЕС да открият още два преговорни клъстера с Украйна и Молдова", заяви той в понеделник.

Коща допълни, че се надява всички останали преговорни клъстери да бъдат открити възможно най-скоро.

Решението представлява напредък за двете кандидатки, но не означава, че присъединяването им към Европейския съюз е непосредствено предстоящо.

Промените за националните малцинства преодоляват пречка пред Киев

Правата на унгарскоезичното малцинство в Западна Украйна от години са предмет на разногласия между Киев и Будапеща.

Унгария поставяше въпроса като условие за напредъка на Украйна към членство в ЕС, което затрудняваше откриването на нови етапи от преговорите.

Приетите от украинския парламент законодателни промени са насочени към преодоляването на този спор и създаването на условия за продължаване на европейската интеграция.

Украйна подаде официалната си кандидатура за членство в ЕС дни след началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Оттогава европейската интеграция остава сред основните стратегически приоритети на страната.

Какво предстои по пътя към членството?

Присъединяването към Европейския съюз изисква кандидатстващите държави да извършат мащабни реформи и да приведат националното си законодателство в съответствие с европейските правила.

Преговорният процес обхваща 35 глави, групирани в тематични клъстери, които включват области като правосъдие, икономика, земеделие, опазване на околната среда и други политики.

След приключването на преговорите е необходимо единодушното одобрение на всички 27 държави членки на ЕС. Впоследствие всяка от тях трябва да ратифицира присъединяването съгласно националните си процедури, включително чрез парламентарно гласуване или референдум.

Така откриването на новите клъстери е важна стъпка за Украйна и Молдова, но окончателното им приемане в Европейския съюз остава обвързано с изпълнението на реформите и съгласието на всички държави членки.