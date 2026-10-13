Кралят на Испания на посещение в Сеута след мигрантската криза (СНИМКИ)

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Крал Фелипе VI е на посещение в Сеута, докато испанският анклав продължава да се справя с мигрантска криза, предизвикана от наплива на около 70 хиляди души от Мароко през юли.

Това е първото посещение на испански монарх в града от близо две десетилетия и се осъществява на фона на напрежението с Мароко, която отдавна предявява претенции към територията, съобщава ВВС.

Повечето мигранти са напуснали района след масовото пресичане на границата – събитие, при което според оценки на хуманитарни организации са загинали най-малко 141 души. Хиляди обаче са останали, като доскоро повечето от тях са спели на открито.

Ситуацията предизвика безпокойство на местно ниво и критики към реакцията на министър-председателя Педро Санчес преди изборите следващия месец, на които въпросът за имиграцията се очаква да бъде ключов.

По време на посещението си в Сеута кралското семейство ще се срещне с местните власти, ще посетят училище и ще присъстват на междурелигиозна церемония в мюсюлманското гробище "Сиди Ембарек“, където са погребани много от мигрантите, загинали при пресичането на границата през лятото.

Предвижда се крал Фелипе да произнесе реч от хотел "Парадор“ в Сеута вечерта, преди в сряда да отпътува за Мелиля, другият испански град на северноафриканското крайбрежие, към който Мароко също има претенции.

Топло посрещане

“Фелипе, Фелипе!” и “Да живее Испания”, скандираха хората, веейки знамената на Испания и Сеута.

Хуан Хесус Вивас, консервативният президент на Сеута, заяви пред испанското радио, че посещението ще донесе "надежда на място, което има огромна нужда от нея“.

Той определи ситуацията като "най-сериозната криза за националната сигурност в демократичната ера“ на Испания и оцени броя на мигрантите, останали в града, на 15 хиляди души.

Оценките на централното правителство са значително по-ниски, като официални лица посочват, че са били осигурени 7400 места за настаняване на мигрантите.

Преминаването на границата през юли предизвика опасения сред жителите и властите относно сигурността и внезапното натоварване на местната инфраструктура. При отделни инциденти някои местни жители са се опитвали да възпрепятстват раздаването на помощи за мигрантите.

Повечето от пристигналите са спели на открито, докато през миналия месец централното правителство не изгради временни убежища с цел провеждане на правни процедури, които да определят дали те имат право да останат в Сеута, или трябва да бъдат върнати в Мароко или другаде.