Сеута отново разтърси Испания: хиляди протестираха в Мадрид заради миграционната криза

Почти два месеца след масовото пристигане на десетки хиляди мигранти в Сеута ситуацията в автономния град остава нерешена. Хиляди хора участваха в събота във втория „Поход за достойнство“ в Мадрид, като протестиращите призовават за провеждането на общи избори и изразяват подкрепата си за Сеута на фона на продължаващата мигрантска криза в автономния град, пише Euronews.

Демонстрацията, организирана от Sociedad Civil Española с подкрепата на Народната партия (PP) и Vox, тръгна от площад "Пласа де Сибелес" и се насочи към "Арко дел Триумфо" в Монклоа.

Сред участниците беше лидерът на Vox Сантяго Абаскал, който настоя, че мигрантите, пристигнали в Сеута, трябва да бъдат върнати в страната си на произход, и отправи остра критика към начина, по който правителството се справя с кризата – която започна в края на юли, когато десетки хиляди души преминаха от Мароко в испанската територия в Северна Африка.

По време на отделен "Поход за достойнство", проведен преди масовото навлизане на мигранти в края на юли, десетки хиляди души се събраха, за да поискат оставката на Санчес и провеждането на предсрочни избори.Според правителствената делегация в тази демонстрация са участвали около 40 000 души, докато организаторите оценяват броя им на 120 000.

На 2 септември, официалния празник на Сеута, хиляди хора излязоха по улиците и в градове из цяла Испания в демонстрация, организирана от Испанската федерация на общините и провинциите.

Почти два месеца след масовия приток на мигранти ситуацията в Сеута остава нерешена. Около 8 300 мигранти са настанени в центрове, създадени в града, като се оценява, че над 4 000 души все още живеят на улицата.

‼️ @Santi_ABASCAL en la marcha de la sociedad civil en apoyo a Ceuta desde la Plaza Cibeles. CONTRA LA MAFIA,

DEFIENDE ESPAÑA. 🇪🇸 pic.twitter.com/AztzOqj6Ku — VOX 🇪🇸 (@vox_es) September 26, 2026

Мароко обвини Испания,

че възпрепятства връщането на мигрантите, които остават в Сеута.

Междувременно властите продължават да осъществяват наблюдение и да оказват помощ в целия град. В петък Националната полиция арестува трима марокански граждани, които живееха в импровизиран лагер на плажа "Трамполин", за предполагаемото им участие в задържането на двама непълнолетни мигранти. Двамата непълнолетни бяха откарани в Университетската болница в Сеута за лечение.

През последните дни пожарникарите откриха и импровизирано селище в подземни тунели, където се смята, че са пребивавали между 30 и 50 мигранти.

В петък млад мароканец загина в лагер, разположен на мястото на бивша фабрика близо до плажа „Трамполин“. Причината за смъртта все още не е установена.