Не се чувстваме в безопасност: Страх посрещна учениците в Сеута

Днес децата в Сеута се върнаха на училище, но това, което трябваше да бъде вълнуващо завръщане за учениците, беше помрачено от страх.

Докато испанският анклав в Северна Африка продължава да се справя с криза, породена от масовата миграция, днес бяха разположени военни и полицаи за охрана на класните стаи, а разтревожени родители слагаха спрейове с лютив газ в раниците на децата си.

Междувременно учители съобщават, че са виждали бездомни мигранти да вършат физиологичните си нужди пред класните стаи.

Полиция охранява класните стаи

Изминали са 40 дни, откакто 70 000 мигранти от Северна Африка щурмуваха плажовете на Сеута, предизвиквайки бързо разрастваща се хуманитарна криза на испанска територия.

Въпреки че повечето от влезлите в Сеута вече са се върнали в Мароко, там остават между 3500 и 7000 души, като мнозина от тях спят по плажовете и детските площадки.

Родителите споделят, че се страхуват за живота на децата си на фона на почти ежедневните съобщения за насилие, включително нападения срещу военни и десетки случаи на сексуално посегателство.

Една учителка изрази недоволство от броя на мигрантите, живеещи пред входовете на училището.

"Те вършат физиологичните си нужди пред училището, а миризмата е отвратителна. Закусват, обядват и вечерят пред входовете на училището и оставят остатъците от храната там“, заяви тя пред новинарския портал Libertad Digital.

"Много е трудно да кажем на родителите да изпращат децата си на училище без притеснения, когато дори ние, учителите, не сме сигурни в нищо", добавя учителката.

Испанският вестник OKDiario съобщава, че са изпратени войници и полицаи да охраняват класните стаи и маршрутите на училищните автобуси, а някои училища са наели частна охрана.

Лютив спрей

Въпреки засилените мерки за сигурност обаче, някои родители смятат, че тези усилия са недостатъчни, и вземат нещата в свои ръце.

Мириам Федал, майка на четири деца, заяви пред испанската телевизия Antena 3, че е изпратила дъщерите си на училище със спрей с лютив газ в раниците, като отбеляза, че запасите от такива средства в анклава са се изчерпали.

"Не се предприемат никакви мерки; законите не се прилагат“, каза Федал пред медията и добави: "Нямаме друг избор. Страхуваме се; не се чувстваме в безопасност. Всеки ден става по-зле".

Тя допълни, че ако зависеше от нея, изобщо нямаше да праща децата си на училище, но е принудена да го прави, за да може да ходи на работа.

"Ще има семейства, които могат да си позволят да не изпращат децата си, но онези от нас, които работят, са длъжни да го направят. Когато оставяш дъщеря си на училище и отиваш на работа, кой може да гарантира, че случилото се на 30 юли няма да се повтори, че няма да бъдем нападнати отново? Как се очаква да отидем до училището, за да си вземем децата?“, добави майката.

Днес родителите изразиха и разочарованието си от условията, при които децата им трябва да посещават училище, като един от тях заяви пред информационна агенция EFE:"Това не е нормално. Отнеха ни плажовете, лятото... но не могат да ни отнемат и образованието“.

Други разкритикуваха липсата на полицейско присъствие в районите около някои училища, като една майка каза пред EFE: "Нали казаха, че сигурността ще бъде засилена? Е, тук не се вижда нищо такова".

Детските градини още са затворени

Междувременно правителството на Сеута отложи началото на учебната година в държавните детски градини, като новата начална дата е определена за 28 септември.

Това се случва само броени дни след като десетки хиляди хора в цяла Испания излязоха по улиците, за да протестират срещу продължаващата хуманитарна криза в Сеута.

Демонстрантите настояваха за решения, като обвиниха социалистическия министър-председател Педро Санчес за начина, по който правителството му се справя със ситуацията.

В Мадрид властите съобщиха, че са се събрали около 50 000 протестиращи, като значителен брой хора излязоха по улиците и в Барселона, Валенсия и Севиля.

Махайки с испански знамена, демонстрантите скандираха "Единна Сеута никога няма да бъде победена“, "Санчес – в затвора“ и "Нашественици – вървете си у дома!“, визирайки хилядите мигранти, които все още се намират в града.

Остават и трудни въпроси относно причините за масовото пресичане на границата, което според правителството е било подклаждано от онлайн кампания в социалните мрежи.

Внезапният приток на десетки хиляди мигранти в Сеута – град с население от около 84 000 души – подложи на огромно изпитание ресурсите и предизвика недоволството на много от жителите.

Местните власти заявиха, че централното правителство на Испания е пренебрегнало предупредителните сигнали преди пробива на границата.

"Това, което ни се случи, не беше миграционна криза“, заяви регионалният лидер на Сеута Хуан Хесус Вивас по време на официално събитие миналата седмица.

Правителството отхвърли твърденията, че е изоставило Сеута.

Миналата седмица то отпусна 309 милиона евро в подкрепа на социалните служби в града, като обърна специално внимание на настаняването на мигрантите, както и на икономиката и сигурността.

Мнозина в Испания си задават въпроса дали правителството на Мароко е могло да направи повече, за да предотврати пробива на границата.