Сеута на ръба: Мигрантите са по улиците, изнасилванията са ежедневие

Месец след като над 70 хиляди мигранти щурмуваха испанския анклав Сеута, официални лица предупредиха, че малкият град в Северна Африка остава на ръба на катастрофа, тъй като "най-лошите от най-лошите“ все още са там.

Въпреки че повечето от влезлите в Сеута вече са се върнали в Мароко, там остават между 3500 и 7000 души, като мнозина живеят във временни лагери от импровизирани постройки на плажа.

Служителите на реда съобщават, че градът е изправен пред почти ежедневни прояви на насилие, включително нападения срещу военни и десетки случаи на сексуално насилие.

Повод за безпокойствие

Съществува риск напрежението да прерасне в по-мащабно насилие, заявиха експерти по обществена сигурност пред испанския вестник El Mundo.

"По-умерените вече си тръгнаха, докато най-лошите от най-лошите остават“, коментира ситуацията един от експертите и добавят:

"Постепенно парите, които са донесли от Мароко, свършват. За тях презареждането на кредита за мобилния телефон е жизненоважна необходимост, което може да ги подтикне към необмислени постъпки. Накратко, само въпрос на време е да се случи трагедия".

Главният прокурор на Сеута Силвия Рохас заяви, че се наблюдава „експоненциален ръст“ на престъпления като сексуалното насилие, включително срещу непълнолетни.

"Наистина има повод за безпокойство. Преди всичко се тревожим за жертвите. Освен това си даваме сметка, че това е престъпление, което предизвиква сериозна обществена тревога“, каза тя пред вестник El País.

Испанското министерство на равенството потвърди 21 случая на сексуално посегателство през последния месец, като пет от тях са включвали проникване, а девет са извършени срещу непълнолетни.

Ръст на кражбите

Отбелязва се и ръст на кражбите - двама мароканци в момента са в затвора, след като са откраднали пари и документи от дома на свой съсед.

Салвадор Ортега, жител на Сеута, заяви пред медиите, че ситуацията се е "влошила значително“ през последния месец.

"Налице е сериозно напрежение между жителите и нахлулите лица. Имаше сблъсъци между някои жители и мигранти, както и инциденти, наложили намесата на правоприлагащите органи и силите за сигурност. Регистрирани са прояви на вандализъм и случаи на насилие, които предизвикват сериозно безпокойство сред местното население", добавя Рохас.

Испанският министър на равенството Ана Редондо осъди сексуалните посегателства, извършени в Сеута, като същевременно призова да не се правят обобщения.

"Когато става въпрос за сексуално насилие, няма място за нюанси, оправдания или политически сметки. Всяко посегателство е недопустимо, а всяка жертва има право на пълна защита и адекватна реакция от страна на институциите“, заяви тя.

Отговорността за нападение винаги е на извършителя и не може да се прехвърля върху всички мигранти, като по този начин се криминализират хора въз основа на техния произход или цвят на кожата.

От миналата седмица насам са регистрирани четири последователни случая на нападения срещу военнослужещи.

В четвъртък патрул попадна в засада, при която по автомобила бяха хвърлени големи камъни, в резултат на което четирима войници пострадаха. Арестувани бяха дванадесет заподозрени.

Насилието е ежедневие

В петък военен патрул съобщи, че по него са били хвърлени бутилки с домашно приготвена разяждаща течност, съдържаща почистващи препарати и химикали. А в събота друг военен патрул също попадна в засада с камъни, като един войник беше ранен.

В неделя Гражданската гвардия арестува трима мигранти, след като хвърлиха бутилки с разяждаща течност по армейски патрул.

На фона на нарастващото напрежение в анклава избухнаха и сблъсъци между мигранти и жители на Сеута. Миналата седмица местни жители нахлуха в импровизиран лагер за мигранти и го подпалиха.

Видеозаписи в социалните мрежи показват как миналата седмица хиляди местни жители нахлуват в лагера и го разрушават, докато множество разтревожени мигранти наблюдават случващото се.

Виждат се местни жители, които хвърлят във водата вещи на мигрантите, включително чанти, преди да разгърнат и размахат испански знамена.

Разгневените местни жители също така подпалиха лагера, разположен на плажа, преди полицията да постави заграждение между протестиращите и мигрантите.

Докато протестът се разрастваше, полицията не се намеси, а остана на броени метри разстояние, докато на заден план се скандираха лозунги.

Испанският министър на вътрешните работи призова за спокойствие, след като лагерът беше разрушен по време на протеста срещу масовия приток на мигранти.

"Насилието не е решението“, заяви днес пред испанския парламент Фернандо Гранде-Марласка.

"Призовавам за спокойствие и прекратяване на всякаква форма на насилие, тъй като насилието не е начинът за решаване на какъвто и да е проблем с такава сложност“, каквато е ситуацията в Сеута, добави той.

Хуан Вивас, ръководителят на местното управление на Сеута, заяви, че мирните протести срещу мигрантите са оправдани, но всякакви прояви на вандализъм ще бъдат осъдени.

"Категорично отхвърляме използването на какъвто и да е вид насилие“, каза той в свое изявление. „Никой не може и не трябва да взема закона в свои ръце. Защитата на Сеута и интересите на нейните жители могат да бъдат отстоявани единствено чрез спазване на закона", добавя той.

Междувременно крайнодесни партии настояха правителството незабавно да събере мигрантите и да ги върне в родните им страни.

Гранде-Марласка обвини въпросните политически партии в „разпалване на омраза“ в испанския анклав с оглед на предстоящите догодина общи избори.

Местният жител Салвадор Ортега обаче твърди, че "липсата на връщане [на мигрантите] насърчава тези хора да останат в града за продължителен период от време“.

"През последните дни мнозина от онези, които се криеха в гористи местности или отсядаха временно в частни домове, започнаха да се движат по-свободно по улиците на Сеута“, каза.

"Ситуацията изисква незабавна, прозрачна и координирана институционална реакция, която да гарантира както правата и достойнството на пристигналите в Сеута, така и безопасността, социалната хармония и правата на самите жители на града“, добави той.