Ще спрат ли САЩ отново разузнавателната информация за Украйна?

Съединените щати вече демонстрираха, че могат да преустановят споделянето на разузнавателна информация с Украйна, когато временно прекратиха сътрудничеството през март 2025 г. по време на дипломатическа конфронтация. Когато в понеделник вечерта руски балистични ракети удариха Киев, жителите бяха заварени неподготвени. Липсваше предварително предупреждение за въздушна тревога, което остави хората объркани и без време да потърсят убежище, докато експлозии разтърсваха столицата. Подобни инциденти са се случвали и преди, но този път липсата на предупреждение подхрани спекулациите, че Вашингтон може да е спрял споделянето на разузнавателни данни с Киев на фона на ескалиращото дипломатическо напрежение. Във вторник президентът Володимир Зеленски потвърди, че Украйна не е получила предварително предупреждение от своите партньори за приближаващите ракети, като подчерта, че подобна разузнавателна информация е от решаващо значение за спасяването на живота на цивилни граждани. Първоначално Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че руските сили са изстреляли – по всичко личи – шест балистични ракети към столицата около 22:00 ч. Впоследствие Зеленски заяви, че пет ракети са ударили гражданска инфраструктура, като определи атаката като "особено подла".

"Разузнавателната информация за изстрелванията на руски балистични ракети помага за спасяването на човешки животи и това е един от най-критичните въпроси. Именно това помага да се предотврати смъртта на хора – когато има ранно предупреждение за балистични ракети", каза Зеленски.

Съветникът на украинския президент Серхий Бескрестнов, известен с прякора Flash, обаче призова да не се свързва инцидентът с евентуално спиране на разузнавателната информация от страна на САЩ.

От Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че радарните им системи са засекли приближаващите ракети по време на атаката, но не са получили информация за изстрелването им от руска територия. Те съобщиха, че разследват причините, поради които предупреждението не е постъпило. Говорителят на Военновъздушните сили Юрий Игнат потвърди, че сигналът за въздушна тревога е прозвучал едва след началото на атаката, но подчерта, че САЩ не са единственият партньор на Украйна в сферата на разузнаването, тъй като и други страни от НАТО предоставят информация за руската стратегическа авиация, движенията на военноморските сили и изстрелванията на балистични ракети. В изказване на Варшавския форум за сигурност Сибиха заяви, че сътрудничеството в областта на разузнаването със САЩ продължава, и отдаде липсата на ранно предупреждение на "специфичен вид въоръжение", използвано от Русия. Европейската комисия (ЕК) също се опита да омаловажи опасенията за евентуално спиране, като във вторник заяви, че според наличната ѝ информация Вашингтон не е заплашвал да прекрати споделянето на разузнавателни данни или продажбите на оръжие за Украйна.

Лостът за влияние на Вашингтон в сферата на разузнаването

Несигурността възниква на фона на съобщения, че Вашингтон е заплашил да спре споделянето на разузнавателна информация и продажбите на оръжие – включително доставки, закупени от европейски съюзници за Украйна – освен ако Киев не спре да атакува руски петролни рафинерии. Украйна смята руските петролни съоръжения за легитимни военни цели, като изтъква, че генерираните от тях приходи помагат на Москва да финансира войната си. През март 2025 г. администрацията на Тръмп временно преустанови споделянето на разузнавателни данни и военната помощ за Украйна на фона на дипломатическо противопоставяне с Киев. Впоследствие и двете бяха възстановени след преговори между американски и украински представители в Саудитска Арабия. Този епизод показа колко бързо Вашингтон може да използва сътрудничеството в сферата на сигурността като лост за политическо влияние и до каква степен Украйна остава зависима от американските способности. Американското разузнаване остава от решаващо значение за способността на Украйна да предвижда руските атаки, особено чрез сателитни системи, способни да засичат изстрелвания на ракети, преди приближаващите оръжия да бъдат засечени от наземните радари. Други страни от НАТО също споделят разузнавателна информация с Киев, но остава неясно до каква степен европейските съюзници биха могли да компенсират евентуално ново спиране на помощта от страна на САЩ. Засега украинските представители твърдят, че сътрудничеството с Вашингтон продължава, и няма доказателства, че липсата на предупреждение в понеделник се дължи на умишлено решение за задържане на разузнавателна информация.

Европейски военни източници заявиха пред Euronews, че споделянето на разузнавателни данни вероятно би било последният вид американска подкрепа, който би бил прекратен, тъй като спирането му би могло да изложи на риск американските дипломати и тези на съюзниците, намиращи се в Украйна.