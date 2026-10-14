Кои са потенциалните кандидати за президентския пост на Зеленски в Украйна?

Володимир Зеленски отговори на Доналд Тръмп, след като той заяви, че Украйна се нуждае от нов президент. Лидерът в Киев незабавно прие предизвикателството - избори могат да се проведат по всяко време, стига Русия да спре огъня за 60 дни.

Въпреки че не е ясно при какви условия биха могли да се проведат изборите, потенциални кандидати вече се спрягат за участие. Newsweek състави списък с най-известните от тях.

Фаворитите

Фаворит е Валерий Залужни, който командваше украинските въоръжени сили през първите две години от руската инвазия. В момента той е посланик на Украйна във Великобритания. Според проучването, цитирано от Newsweek, над 20% от анкетираните украинци заявяват, че биха гласували за него.

Друго значимо име в списъка е Кирил Буданов, бившият ръководител на военното разузнаване в Киев. Той е особено известен с ролята си в разузнавателните операции на Украйна. От началото на 2026 г. той оглавява президентската администрация. Проучването, цитирано от изданието, показва, че 53% от украинците му гласуват доверие.

В списъка присъства и Михайло Федоров - бивш министър на отбраната. Той напусна украинската администрация след скандал, а уволнението му предизвика масови протести. В момента той е съветник към италианското Министерство на отбраната и се е обявявал за провеждане на избори по време на войната.

На четвърто място е Петро Порошенко - президент на Украйна в периода 2014–2019 г. Понастоящем той е опозиционен депутат и подкрепя сближаването на Украйна с Европа. През 2019 г. загуби президентските избори от Зеленски.

Призивът на Тръмп

Припомняме, че в събота президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е време Украйна да има "нов лидер", като разкритикува колегата си Володимир Зеленски и осъди украинските удари по руската петролна и газова инфраструктура.

"Знаете ли какво предлагам? Предлагам да изберат нов лидер, който е способен да сключи сделка, защото той можеше да сключи много сделки, но поради една или друга причина никога не го прави. Мисля, че е време Украйна да има нов президент", каза американският лидер пред репортери в Белия дом. "Казах на Зеленски: "Можеш да правиш каквото си искаш с Русия, но не атакувай рафинериите, защото това е глобален проблем." А какво прави той? Отива и ги удря. По-добре да спре!"

В отговор Зеленски заяви в интервю за ABC News, че Украйна ще проведе избори, ако руският лидер Владимир Путин се съгласи на 60-дневно прекратяване на огъня.

"Моля, кажете на Путин: дайте ни два месеца, 60 дни пълно прекратяване на огъня - 60 дни - и ние ще проведем избори", каза украинският президент.

Критиките на Тръмп последваха изявлението му, че ще договори доставката на огромни количества руски дизел за пазарите в САЩ и по света. Вашингтон временно отмени санкциите срещу Москва, за да позволи тези сделки, което предизвика недоволството на украинския президент Володимир Зеленски, определил решението като "недостойно".