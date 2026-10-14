Кои са потенциалните кандидати за президентския пост на Зеленски в Украйна?

Володимир Зеленски отговори на Доналд Тръмп, след като той заяви, че Украйна се нуждае от нов президент. Лидерът в Киев незабавно прие предизвикателството - избори могат да се проведат по всяко време, стига Русия да спре огъня за 60 дни.
Въпреки че не е ясно при какви условия биха могли да се проведат изборите, потенциални кандидати вече се спрягат за участие. Newsweek състави списък с най-известните от тях.
Фаворитите
Фаворит е Валерий Залужни, който командваше украинските въоръжени сили през първите две години от руската инвазия. В момента той е посланик на Украйна във Великобритания. Според проучването, цитирано от Newsweek, над 20% от анкетираните украинци заявяват, че биха гласували за него.
Друго значимо име в списъка е Кирил Буданов, бившият ръководител на военното разузнаване в Киев. Той е особено известен с ролята си в разузнавателните операции на Украйна. От началото на 2026 г. той оглавява президентската администрация. Проучването, цитирано от изданието, показва, че 53% от украинците му гласуват доверие.
В списъка присъства и Михайло Федоров - бивш министър на отбраната. Той напусна украинската администрация след скандал, а уволнението му предизвика масови протести. В момента той е съветник към италианското Министерство на отбраната и се е обявявал за провеждане на избори по време на войната.
На четвърто място е Петро Порошенко - президент на Украйна в периода 2014–2019 г. Понастоящем той е опозиционен депутат и подкрепя сближаването на Украйна с Европа. През 2019 г. загуби президентските избори от Зеленски.
Призивът на Тръмп
Припомняме, че в събота президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е време Украйна да има "нов лидер", като разкритикува колегата си Володимир Зеленски и осъди украинските удари по руската петролна и газова инфраструктура.
"Знаете ли какво предлагам? Предлагам да изберат нов лидер, който е способен да сключи сделка, защото той можеше да сключи много сделки, но поради една или друга причина никога не го прави. Мисля, че е време Украйна да има нов президент", каза американският лидер пред репортери в Белия дом. "Казах на Зеленски: "Можеш да правиш каквото си искаш с Русия, но не атакувай рафинериите, защото това е глобален проблем." А какво прави той? Отива и ги удря. По-добре да спре!"
В отговор Зеленски заяви в интервю за ABC News, че Украйна ще проведе избори, ако руският лидер Владимир Путин се съгласи на 60-дневно прекратяване на огъня.
"Моля, кажете на Путин: дайте ни два месеца, 60 дни пълно прекратяване на огъня - 60 дни - и ние ще проведем избори", каза украинският президент.
Критиките на Тръмп последваха изявлението му, че ще договори доставката на огромни количества руски дизел за пазарите в САЩ и по света. Вашингтон временно отмени санкциите срещу Москва, за да позволи тези сделки, което предизвика недоволството на украинския президент Володимир Зеленски, определил решението като "недостойно".Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.