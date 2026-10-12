Тръмп е изнервен, смята, че Зеленски приема помощта от САЩ за даденост

Президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква украинският президент Володимир Зеленски да спази споразумението за прекратяване на ударите по енергийни обекти и да спре атаките срещу руски петролни рафинерии, съобщава Axios.

"Тръмп е много ядосан. Той смята, че Зеленски приема помощта от САЩ за даденост", заяви източник от Белия дом пред изданието.

Ако ударите по рафинериите спрат, следващата стъпка би могла да бъде споразумение за прекратяване на атаките срещу електроцентрали и енергийни мрежи.

Axios отбелязва, че договореността, според която Русия и Украйна се въздържат от удари по рафинерии, не е равностойна. Украйна разполага само с една рафинерия и според украински източник тя не работи с пълен капацитет след руските атаки.

Русия все още не е приела официално споразумението за прекратяване на ударите по енергийни обекти. Според източник на Axios "руснаците обмислят предложението" и "скоро ще разберем дали са готови".

На 11 октомври Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се споразумели за прекратяване на ударите по енергийни обекти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Axios, че изявлението на Тръмп за това споразумение е "новина" за него.

Тръмп вече обяви споразумение за прекратяване на ударите по енергийни обекти между Русия и Украйна на 14 септември. Въпреки това Русия и Украйна продължиха да си нанасят удари.