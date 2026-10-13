Дилемата на Зеленски спрямо Тръмп: да се противопостави или да отстъпи?

Володимир Зеленски има право да бъде ядосан.

В този тежък за украинците месец, точно преди настъпването на сковаваща зима, "много голямата и важна сделка“ на Доналд Тръмп за закупуване на милиони тонове дизелово гориво от Русия се появи в крайно неподходящ момент.

Планът на американския президент да отмени санкциите срещу Москва, за да позволи вноса на дизел, дойде като тежък, неочакван удар за повечето украинци, подложени на непрестанни атаки с реактивни дронове и балистични ракети, докато броят на цивилните жертви расте.

Въпросът пред Зеленски е до каква степен всъщност може да си позволи да показва гняв.

"Разбираемо е, че той изразява разочарованието си, но това крие и рискове“, коментира Тим Уиласи-Уилси, бивш британски дипломат и сътрудник в Кралския институт на обединените служби (RUSI), цитиран от Politico.

Украинският президент незабавно определи сделката на Тръмп като "слабо решение“ и "подарък за Путин“, който ще финансира войната на Русия. Още по-предизвикателно той одобри нови удари с дронове по руски рафинерии, което накара Тръмп да призове украинците да сменят Зеленски като свой лидер.

Зеленски не показва никакви признаци, че ще се вслуша в настояването на Тръмп "по дяволите, да спре“ с ударите по руския енергиен сектор. Това е пряко продължение на загубата му на търпение през настоящата година - период, в който той изостри тона си както към критици, така и към съюзници, упреквайки европейските лидери за бавната подкрепа, влизайки в словесни сблъсъци с унгарския премиер Виктор Орбан и открито поставяйки под въпрос подхода на Тръмп към войната.

Тръмп е опасен, когато е ранен

По-острият тон отразява нарастващото раздразнение в Киев, особено по отношение на американския президент. Устойчивостта на украинската отбрана и иновациите при дроновете и ракетите засилиха увереността на Зеленски и готовността му да отвърне на удара. И все пак, изразяването на това недоволство крие рискове.

Уилиси-Уилси предполага, че Зеленски може би пресмята, че Тръмп ще излезе отслабен от междинните избори следващия месец, особено след като някои републиканци вече се разграничават от позицията му относно сделката за дизелово гориво. Украинският лидер обаче рискува да провокира Тръмп да спре жизненоважната разузнавателна подкрепа от САЩ или да окаже натиск върху Илон Мъск да изключи интернет услугата Starlink на SpaceX, на която украинската армия разчита в голяма степен.

Зеленски може би подценява "колко опасен би могъл да бъде един ранен Тръмп“ за Украйна, предупреди Уилиси-Уилси.

Администрацията на Тръмп също така заплаши да спре програма, чрез която съюзниците закупуват американско оръжие за Украйна, съобщи в понеделник Financial Times. Това би предизвикало сериозни сътресения в доставките и би принудило Киев да разчита още повече на европейските си съюзници, които и без това изпитват трудности с превъоръжаването.

Зеленски обаче остава непреклонен. Той настоява, че Украйна ще спре ударите по руските петролни рафинерии само ако Москва прекрати въздушните си атаки. "Всякакви стъпки към деескалация трябва да бъдат взаимни“, написа той в Telegram.

Той получава подкрепа от неочаквано място: опозиционни депутати, които обикновено са яростни критици на управлението му.

Неочаквана подкрепа

Дори предишният президент Петро Порошенко, заклет политически съперник на Зеленски го защити срещу призива на Тръмп за смяната му.

"Ако някой се нуждае от нов лидер, това е Русия. За мен ключовият въпрос е прост: по-близо ли сме до пълно и безусловно прекратяване на огъня? Това е единственият критерий, през който трябва да се оценява всяка стъпка“, заяви Порошенко.

Иронично е, че призивите на Тръмп за смяна на Зеленски всъщност укрепват позициите на украинския лидер у дома, отбеляза опозиционният депутат Микола Княжицки.

"Няма по-добър агитатор за Зеленски от Доналд Тръмп. След всеки подобен сблъсък рейтингът на одобрение за Зеленски се покачва - както в Украйна, така и сред съюзниците ни, особено в Европа", на мнение е Княжицки.

Според Натали Точи, съветник на двама бивши ръководители на външната политика на ЕС, възможността на Тръмп да принуди Киев към споразумение е отслабнала. Тя изтъква, че след като вече е оттеглил по-голямата част от американската подкрепа, Тръмп е намалил лостовете си за влияние върху Украйна и Европа. Той все още би могъл да нанесе сериозни щети, като спре споделянето на разузнавателна информация, но тя се съмнява, че би го направил за неопределено време или че би прекратил продажбите на оръжие. "Щом става въпрос за пари, не вярвам той да спре продажбите“, каза тя.

В Киев обаче съществуват опасения, че стремежът на Тръмп към споразумение с Москва ще бъде за сметка на Украйна.

Иванна Климпуш-Цинцадзе, виден опозиционен депутат и бивш вицепремиер, не вижда големи изгледи Путин да направи компромис. "Той не е готов нито да спре войната, нито дори да се съгласи на прекратяване на огъня“, заяви тя.

"Доколкото ми е известно, всички останали "сделки“, които уж са били обсъждани от американските преговарящи с руснаците, са се свеждали единствено до капитулация на Украйна и на практика до преустановяване на съществуването на страната като свободна, независима и суверенна държава", добавя бившият вицепремиер.

Това вероятно обяснява откритото недоволство на Зеленски. Президентът си дава сметка, че конфронтацията с Тръмп си има цена. Но такава цена има и опитът за умилостивяване на американски президент, който изглежда все по-склонен да прави сделки с Путин. За Украйна нито един от двата варианта не е добър.