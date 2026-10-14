Когато бомбите ударят облака: Войната може да спре онлайн услуги по целия свят

Украйна нанесе сериозен удар по руската цифрова инфраструктура. От миналия четвъртък украинските дронове предприеха поредица от атаки, които унищожиха три големи центъра за данни на "Яндекс", известен като Google на Кремъл, в покрайнините на Москва. Приложението за превоз на пътници "Яндекс Такси" и платежната услуга на групата, "Яндекс Пей", временно преустановиха работата си. Украинският президент Володимир Зеленски дори заяви, че бомбардировките са деактивирали руски ботове, пише испанският El Pais. Това не е първият случай, в който редовна армия атакува центрове за данни. Москва прави това от март насам, както Киев е съобщавал неколкократно. А преди Русия това е направил и Иран. На 28 февруари, след като стана мишена на бомбардировките от САЩ и Израел, които дадоха началото на войната, Техеран унищожи с дронове три търговски центъра за данни на Amazon Web Services (AWS) в Обединените арабски емирства и Бахрейн, което причини проблеми в работата на облачните услуги в региона и засегна платежните системи в Персийския залив. Атаката имаше ефект на домино, който се отрази в няколко зони на достъпност на AWS, включително в различни страни от Америка и източното крайбрежие на САЩ.

Фактът, че Русия и Украйна взаимно унищожават тези инфраструктури, както и че Иран реши да атакува тези съоръжения веднага след началото на военния конфликт (говори се също за бомбардировки в Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия), показва, че центровете за данни са на прицел.

"Центърът за данни са вторични цели, непосредствено след очевидните военни обекти", заяви пред Forbes Мат МакКран, бивш мениджър в компанията за защита срещу дронове DroneShield, с опит в САЩ и Близкия Изток. Това илюстрира и друг въпрос, в случая с Иран: в съвременната епоха дори разстояние от 11 000 километра не е гаранция за безнаказаност. "Атаките показаха, че физическото разстояние от конфликтната зона вече не е гаранция, че няма да бъдеш засегнат от последиците на войната", твърди Томаш Фолтин, анализатор в ESET.

Иранското бомбардиране на трите центъра за данни на AWS не само предизвика прекъсвания на услугите в Близкия изток и други части на света, като САЩ, където услуги като Snowflake, Claude (на Anthropic) или някои финансови приложения функционираха с затруднения. Дроновете също така унищожиха завинаги част от данните, съхранявани в тези съоръжения – нещо, за което не е ясно дали се е случило в случая с руските центрове за данни. Атаката послужи като напомняне, че така нареченото "облачно изчисление" е само метафора: далеч от това да бъде ефимерно, то се състои от физическа инфраструктура. Ако тя се повреди, всичко може да бъде загубено.

Нова военна цел

Центърът за данни е сърцевината на облака: съоръжения, наподобяващи индустриални халета от последно поколение, препълнени с racks от сървъри (вид компютри, високи колкото шкафове). На тези процесори се изпълняват програми от разстояние, като услугите за streaming, и се съхраняват данни, като файловете, които се пазят онлайн. Това е от основно значение за функционирането на онлайн услугите – от електронната поща до текстовия редактор или банковото приложение: ако центровете за данни не съхраняваха файлове и не изпълняваха програми от разстояние, те би трябвало да се помещават физически в самите устройства. Би било невъзможно мобилните телефони да вършат толкова много неща; щяхме да трябва да носим със себе си преносими твърди дискове. Освен че изпълняват програми и съхраняват данни, в последно време центровете за данни са придобили и трета функция: обучение и изпълнение на модели на изкуствен интелект (ИИ), което изисква центровете за данни да бъдат оборудвани с много по-мощни (и по-енергоемки) микропроцесори. Ето защо ученият Елиезер Юдковски, загрижен, че системите за ИИ могат да се разбунтуват срещу човечеството, предложи варианта „да се унищожат с въздушна атака центровете за данни“ на страните, които не ограничават изчислителната мощност на тези програми. Тъй като са високотехнологични съоръжения, които освен това се нуждаят от непрекъснато електрозахранване, центровете за данни са сред най-скъпите инфраструктурни обекти, които съществуват. А това ги превръща в привлекателна цел. „Атакуването им има голям смисъл от гледна точка на иранската военна стратегия. Това са инвестиции за милиарди, които са резултат от посещението на Тръмп в началото на мандата му и са свързани с други лични бизнес интереси на Тръмп и семейството му в региона“, посочва полковник Анхел Гомес де Агреда, автор на Един измамен свят. Новият глобален ред в ерата на алгоритмите и манипулацията (Planeta).Гомес де Агреда е съгласен, че центровете за данни вече са сред военните цели.

Окончателно изтриване на данни

Всяка компания може да сключи договор с някой доставчик на облачни услуги за наемане на място на неговите сървъри за съхранение на данни. AWS е лидер на световния пазар с дял от 28%, следван от Azure на Microsoft (21%) и Google Cloud (14%), според данни на Synergy Research Group. Обикновено компаниите избират центрове за данни, които са възможно най-близо до пазара, на който оперират, за да намалят латентността (времето, необходимо на даден набор от данни да стигне от устройство до сървър и обратно). Един от ключовете към успеха на експанзията на Netflix, например, беше сключването на дългосрочни споразумения със самата AWS, което ѝ позволи да използва нейната глобална инфраструктура, така че стримингът да функционира сравнително добре практически във всяка страна. Както AWS, така и конкурентите ѝ обикновено изграждат центровете за данни по три в една така наречена "зона на наличност": три практически еднакви съоръжения, разположени на разстояние от няколко километра едно от друго, така че ако някое от тях претърпи отказ, дейността да продължи благодарение на останалите две. Данните също се дублират в тези групи от центрове за данни, в случай че нещо се случи. Но едно е да се прекъсне електрозахранването или да спре работата на един център поради повреда, а съвсем друго е трите да бъдат унищожени едновременно с ракети. Това е, което Иран направи през последните шест месеца с няколко вълни от атаки, и това, което Украйна току-що направи в Русия.

Има ли начин да се предпазим от евентуална загуба на данни? Източници от AWS уверяват, че препоръката им е критичните данни (тези, които биха могли да прекъснат дейността на компанията, като например при авиокомпаниите или банките) винаги да се дублират. Това може да се направи в други центрове за данни в същата страна или в други държави. Разбира се, разходите за това са по-високи, отколкото ако няма копия. Откакто започнаха бомбардировките в Иран, AWS призова клиентите си да преместят данните си в други региони. Повечето са го направили, твърдят от компанията, и са успели да възстановят дейността си в други региони въз основа на резервни копия. Но онези, които съхраняваха данните си изключително там, са ги загубили. След като работи по въпроса през цялото лято, технологичната компания съобщи на 15 септември, че е невъзможно да се възстанови част от данните.

Не е станало известно кои компании са сред засегнатите. Известно е обаче, че тези, които са загубили данни, са компании от Близкия изток. И тъй като плащанията бяха прекъснати, се смята, че засегнатите са банки и организации, свързани с платежни системи. Иран заяви, че е засегнал и израелски компании, макар това да не е потвърдено. AWS е запазила в тайна имената на засегнатите клиенти.