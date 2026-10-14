SpaceX ограничи работата на терминалите за сателитна връзка Starlink, използвани от украинските военни на фронтовата линия. Това съобщиха Серхий Бескрестнов, съветник на украинския президент, и Серхий Стерненко, бивш съветник на министъра на отбраната и доброволец. Ограничението засяга скоростта на дроновете, използващи Starlink.

Позовавайки се на военни източници, "Украинска правда" обяснява, че ограниченията са засегнали военната версия на системата за сателитна връзка Starlink, наречена Starshield. Тя е по-бърза и от съществено значение за операторите на дронове. Един от командирите е изпратил на изданието видео, показващо как два украински дрона "губят" връзка веднага след излитането си, което им пречи да продължат мисията си.

Според източник от Въоръжените сили на Украйна стандартната версия на Starlink, инсталирана на дронове, работи при скорости до 160 километра в час, но това е недостатъчно за определени мисии. Поради това се използва военната версия на Starlink - Starshield.

"Нашите сили за отбрана не получиха предупреждение за подобни ограничения, което доведе до провал на редица мисии. Очевидно това действие не е случайно и е свързано с настоящата политическа ситуация", написа Бескрестнов.

През последните два дни Володимир Зеленски заяви, че западните партньори не са предупредили Украйна за ракетните удари по Киев. Според Politico САЩ са информирали Украйна, че не са предоставили разузнавателна информация поради лошите метеорологични условия.

Миналата седмица Съединените щати заплашиха да спрат споделянето на разузнавателна информация с Украйна и да блокират доставките на оръжие, ако Киев не се съгласи да прекрати атаките срещу руски петролни рафинерии, съобщи Financial Times.