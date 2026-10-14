Крал Чарлз изпрати благопожелание до папа Лъв XIV след диагнозата

Крал Чарлз III изпрати лично писмо до папа Лъв XIV, след като на понтифика беше поставен диагноза рак на белия дроб, съобщава The Independent.

71-годишният папа ще трябва да прекара една седмица в болница в Рим след успешна операция за отстраняване на част от десния му бял дроб.

Главата на римокатолическата църква претърпя операция за отстраняване на възел в белия дроб, а след операцията му беше поставена и диагнозата рак. Лекарският екип, провел операцията, е оптимистично настроен за възстановяването на папата.

Аудиенциите във Ватикана и публичните изяви са временно преустановени по време на възстановяването на понтифика, като засега повече подробности от Ватикана няма.

До момента крал Чарлз III и папа Лъв XIV са имали една среща помежду си, която остана в историята като първите действащ британски монарх и папа, отправили съвместна публична молитва след Реформацията.

Крал Чарлз по-рано открито сподели за собствената си борба с рака, след като през 2024 г. му беше поставена такава диагноза.