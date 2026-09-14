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Крал Чарлз Трети не желае да превръща монархията в риалити шоу

Меган и Хари отново са в Англия, това предизвиква напрежение

14.09.2026 | 14:22 ч. Обновена: 14.09.2026 | 14:23 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кралският двор е в паника от завръщането на Меган Маркъл и принц Хари в Англия. В края на август принцът, съпругата му и двете им деца - Арчи на 7 г. и Лилибет на 5 г., се завърнаха да живеят във Великобритания, след като преди 6 години и половина напуснаха кралското семейство и отидоха да живеят в САЩ.

Крал Чарлз Трети скоро официално съобщи, че Меган и Хари не са се завърнали като работещи членове на кралското семейство и са "частни граждани".

Явно кралското семейство се притеснява да не бъде въвлечено в публичен скандал с Маркъл и принц Хари. Кралят не иска това да става като риалити шоу.

"Чарлз няма да превърне монархията в риалити шоу. Той няма да отговаря на всяко оплакване, обвинение или предполагаемо пренебрежение. Короната е оцелявала в много по-големи бури, като отказва да се бори в калта", коментира източник на "Rob Shutter".

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