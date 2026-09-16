Чарлз и Уилям: Хари и Меган не представляват кралското семейство

Принц Хари постепенно възстановява контакта с баща си крал Чарлз, но отношенията му с принц Уилям остават далеч по-сложни. По един въпрос обаче кралят и престолонаследникът са напълно единни - Хари и Меган Маркъл не представляват британското кралско семейство.

42-годишният Хари и 45-годишната Меган се върнаха в Англия на 26 август, само седмица след като обявиха намерението си отново да имат дом във Великобритания, но вече извън официалния кралски живот. Двойката планира да прекарва време там и с децата си - принц Арчи и принцеса Лилибет.

Отношенията между Хари и останалата част от семейството му са обтегнати още от 2020 г., когато той и Меган се отказаха от ролите си на действащи членове на кралското семейство и се преместиха в Монтесито, Калифорния.

Напоследък обаче между Хари и баща му има признаци на известно сближаване. През юли принцът се срещна с крал Чарлз и кралица Камила в имението Highgrove. С Уилям ситуацията е съвсем различна. Двамата братя продължават да не общуват директно.

Кралският автор Ръсел Майърс коментира пред People, че независимо от различното отношение на Чарлз и Уилям към личните им отношения с Хари, двамата са категорично на една позиция що се отнася до официалния му статут.

"Кралят и Уилям са напълно единни, че семейство Съсекс не представлява кралското семейство", казва Майърс. "По този въпрос няма никакво съмнение колко синхронизирани са."

На 7 септември от името на крал Чарлз беше разпространено официално уточнение, че Хари и Меган остават членове на кралското семейство, които не изпълняват официални задължения.

Позицията на практика потвърждава договореното още през 2020 г., когато двамата се оттеглиха от ролите си. Новото уточнение беше направено след "множество запитвания" за статута на херцога и херцогинята на Съсекс след завръщането им във Великобритания.

Според информацията, с която медията разполага, Чарлз и Хари са разговаряли поне веднъж след пристигането на семейство Съсекс в страната, но все още не са се виждали лично. Между Уилям и Хари обаче няма подобно раздвижване.

"Позицията на Уилям е ясна - каквито отношения баща му реши да има с Хари или със семейство Съсекс, това е изцяло негов избор", обяснява Майърс. "Но що се отнася до бъдещето, Уилям няма намерение да поддържа отношения с тях нито в официално, нито в лично качество."

Уилям и Кейт предпочитат да не се връщат към стария конфликт

Според кралския автор Саймън Вайгар принц Уилям и Кейт Мидълтън са избрали добре познатия британски подход: "Запази спокойствие и продължавай напред".

"За тях това е страничен сюжет и стара история", казва той.

Принцът и принцесата на Уелс в момента предпочитат да държат вниманието върху собственото си семейство и върху ангажиментите си като действащи членове на монархията.

През септември двамата изпратиха най-големия си син принц Джордж за първата му година в Итън, а паралелно с това продължиха с официалните си ангажименти. Сред тях беше и съвместна поява в подкрепа на една от инициативите на Уилям за психично здраве по повод Световния ден за превенция на самоубийствата.

"Те насочват вниманието към нещата, които са важни за тях", коментира Айлса Андерсън, бивш прессекретар на покойната кралица Елизабет II. "Това, което не искат, е целият останал шум да ги разсейва."

Кралският историк Аманда Форман смята, че ситуацията все пак трудно може да бъде напълно игнорирана.

"Това със сигурност е изключително изтощително. Те винаги ще трябва да поглеждат през рамо и да го имат предвид. Единственото, което могат да направят, е да отклоняват вниманието. Но въпросите ще продължават: "Кога ще се помириш с брат си?"

Може ли годишнината от смъртта на Даяна да промени нещо?

Саймън Вайгар допуска, че 30-годишнината от смъртта на принцеса Даяна през следващата година може да създаде повод двамата ѝ синове отново да потърсят път един към друг.

"Даяна щеше да мрази всичко това. Щеше да им тресне главите една в друга и никога нямаше да позволи този разрив да се стигне дотук", казва той.

Засега обаче изгледите за скорошно помирение остават малки.

"Очевидно ситуацията е изключително трудна. Доверието е разрушено", казва Андерсън. "Нека се надяваме, че не е разрушено напълно и че и от двете страни все още има някаква пролука, през която един ден може да се стигне до помирение. Но това няма да се случи скоро."