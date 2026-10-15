Мелони: Не ми липсват руските танкове в Прага, нито Берлинската стена (ВИДЕО)

Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви, че не изпитва носталгия по времената, когато руски танкове са били разположени в европейски държави. Тя обясни пред парламента защо Италия трябва да продължи да подкрепя Украйна и да предотврати нейната капитулация. Мелони направи тези изказвания по време на обръщение към парламента в навечерието на срещата на върха на лидерите на ЕС, която ще се проведе тази седмица.

Мелони подчерта, че подкрепата за Украйна не е алтернатива на мира, а напротив - начин той да бъде приближен.

"Капитулацията не е мир; тя е завоевание. Ако утре Украйна спре да се защитава - както мнозина се надяват или предлагат - ние няма да постигнем мир. Вместо това ще обсъждаме окупацията на една европейска държава и завръщането на империализма от съветски тип, на който Европа беше подложена в продължение на половин век", заяви италианският премиер.

Тя добави, че не изпитва никаква носталгия по годините, в които европейските страни са страдали под съветско господство.

"Не ми липсват руските танкове, които смазаха въстанията в Прага и Будапеща, нито пък Берлинската стена. Никой не може да ме убеди, че капитулацията на онези, които бранят свободата си, може да бъде наречена мир. Мирът, към който се стремим и за чието изграждане работим - дори с цената на загуба на обществена подкрепа - е справедлив мир", заяви Мелони.

Тя подчерта, че само един справедлив мир може да бъде траен и да гарантира сигурността на Европа, както и националните интереси на Италия

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Думите й бяха посрещнати с продължителни аплодисменти.

В речта си Мелони определи споразумението между Съединените щати и Русия относно доставките на дизелово гориво като изключително рисковано решение.

"Във външната политика ми е трудно да разбера логиката, според която, щом имаме съюзници, трябва сляпо да следваме всички техни действия - просто защото те са взели дадено решение. Ако сме съюзници на Съединените щати, това не означава, че трябва да правим всичко, което САЩ ни казват. Ако сме в Европа или подкрепяме Европа, това не означава, че сме длъжни да се съгласяваме с всичко, което Европа казва. Дори в рамките на Европа не сме длъжни винаги да се съгласяваме с Франция и Германия. А ако лансираме инициатива съвместно с Германия, това не означава, че трябва да правим всичко, което Германия иска", коментира тя.

Италианският премиер изрази и мнението, че руският президент Владимир Путин предприема провокации в цяла Европа, за да отклони вниманието от ситуацията на бойното поле.

👏 Just listen to how long the applause lasted after Meloni said she doesn't miss Russian tanks in Europe crushing uprisings in Prague and Budapest The Italian prime minister also said she feels no nostalgia for the Berlin Wall. Her remarks were met with prolonged applause from the audience. — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2026