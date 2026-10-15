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Мелони: Не ми липсват руските танкове в Прага, нито Берлинската стена (ВИДЕО)

Не сме длъжни да се съобразяваме със съюзниците ни в САЩ, коментира тя

15.10.2026 | 10:33 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви, че не изпитва носталгия по времената, когато руски танкове са били разположени в европейски държави. Тя обясни пред парламента защо Италия трябва да продължи да подкрепя Украйна и да предотврати нейната капитулация. Мелони направи тези изказвания по време на обръщение към парламента в навечерието на срещата на върха на лидерите на ЕС, която ще се проведе тази седмица.

Мелони подчерта, че подкрепата за Украйна не е алтернатива на мира, а напротив - начин той да бъде приближен.

"Капитулацията не е мир; тя е завоевание. Ако утре Украйна спре да се защитава - както мнозина се надяват или предлагат - ние няма да постигнем мир. Вместо това ще обсъждаме окупацията на една европейска държава и завръщането на империализма от съветски тип, на който Европа беше подложена в продължение на половин век", заяви италианският премиер.

Тя добави, че не изпитва никаква носталгия по годините, в които европейските страни са страдали под съветско господство.

"Не ми липсват руските танкове, които смазаха въстанията в Прага и Будапеща, нито пък Берлинската стена. Никой не може да ме убеди, че капитулацията на онези, които бранят свободата си, може да бъде наречена мир. Мирът, към който се стремим и за чието изграждане работим - дори с цената на загуба на обществена подкрепа - е справедлив мир", заяви Мелони.

Тя подчерта, че само един справедлив мир може да бъде траен и да гарантира сигурността на Европа, както и националните интереси на Италия

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Думите й бяха посрещнати с продължителни аплодисменти. 

В речта си Мелони определи споразумението между Съединените щати и Русия относно доставките на дизелово гориво като изключително рисковано решение.

"Във външната политика ми е трудно да разбера логиката, според която, щом имаме съюзници, трябва сляпо да следваме всички техни действия - просто защото те са взели дадено решение. Ако сме съюзници на Съединените щати, това не означава, че трябва да правим всичко, което САЩ ни казват. Ако сме в Европа или подкрепяме Европа, това не означава, че сме длъжни да се съгласяваме с всичко, което Европа казва. Дори в рамките на Европа не сме длъжни винаги да се съгласяваме с Франция и Германия. А ако лансираме инициатива съвместно с Германия, това не означава, че трябва да правим всичко, което Германия иска", коментира тя. 

Италианският премиер изрази и мнението, че руският президент Владимир Путин предприема провокации в цяла Европа, за да отклони вниманието от ситуацията на бойното поле.

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Тагове:

Италия Джорджа Мелони Русия Украйна войната в Украйна
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