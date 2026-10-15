Филипче призова България да върне Михайлова и да спаси добросъседските отношения

Председателят на Социалдемократическия съюз на Македония (СДСМ) Венко Филипче, в интервю за MRT1, разкритикува правителството във връзка с бягството на Ива Михайлова. Той повтори подозренията на партията, че фактът, че все още не е известно как тя е напуснала страната и е влязла в България, подсказва за "задкулисна сделка".

"Не може да става въпрос за нищо друго, освен за някаква уговорка, тъй като няма обяснение как някой би могъл да премине границата по този начин. И адвокатът, и самата Ива заявиха, че са преминали границата законно", каза Филипче.

На въпрос дали СДСМ разполага с конкретни доказателства за подобни твърдения, Филипче не посочи нови факти, но свърза темата с - по думите му - фалшивия сертификат за владеене на английски език на директора на Агенцията за национална сигурност Боян Христовски.

В този контекст лидерът на СДСМ заяви, че отговорността за случая трябва да се носи както от Агенцията за национална сигурност, така и от Министерството на вътрешните работи - особено що се отнася до граничния контрол и обстоятелствата, при които Ива Михайлова е напуснала страната.

Филипче поиска България да екстрадира Михайлова

Той отбеляза, че това е най-малкото, което източната съседка на Северна Македония може да направи в името на добросъседските отношения.

"Но се връщам към въпроса Ви - защо и как възникват подозренията ни и какво знаем относно евентуална задкулисна уговорка. Нека Ви припомня за фалшивия сертификат, който директорът на Агенцията за национална сигурност Боян Христовски притежава и който е издаден в България. Нима това не е причината за подобни уговорки сега? Та нали Агенцията за национална сигурност трябва да носи отговорност, та нали Министерството на вътрешните работи трябва да носи отговорност", заяви лидерът на СДСМ.

В тази връзка той подчерта, че обществеността има право да получи отговори относно действията на компетентните институции и по въпроса за отговорността по случая с Михайлова, като отново заяви, че подозренията за договорки "при закрити врати" трябва да бъдат изяснени. Коментирайки случая, Филипче се позова на вчерашното интервю на министъра на вътрешните работи Панче Тошковски по телевизия "Сител", като определи изказването му, че границата на РСМ прилича на "швейцарско сирене", като скандално. Той поиска отговорност от Тошковски и от всички, които според него са замесени в скандала.

"Но не беше нужно той да ни го казва. Всички виждаме това всеки ден - минаха повече от две години, откакто той стана министър на вътрешните работи. Спомняте ли си скандалите на границата с Косово и какво правеше Африм Гаши? Как избяга Артан Груби? Как се върна? В контекста на споразуменията той на практика го посрещна с червен килим. Най-малкото, което Панче Тошковски може да направи сега, след този скандал - поредния в серия от скандали . е именно това. Да не забравяме и случая с пожара в Кочани; той се опита да защити някои от полицаите, които работеха там", каза председателят на СДСМ.

Необходими са конституционни промени, твърди Филипче

В интервюто лидерът на Социалдемократическия съюз говори и за конституционните промени, които според него са необходими за началото на преговорите по клъстери с Европейския съюз, а всяко забавяне означава загуба на време, бедност, изолация и емиграция на младите хора. Той разкритикува премиера Християн Мицкоски за това, че е дошъл на власт с обещания да подобри условията за преговори, но сега, след като всички са му казали, че промяната им е невъзможна, възниква въпросът какво предстои за правителството.

"Като се има предвид, че абсолютно нищо не може да се промени, гражданите ще станат свидетели как всичко ще се сведе до това, което ние - и аз лично - казваме от две години насам: че това е стъпката, която трябва да се предприеме. Всичко останало е загуба на време, загуба на десетилетия. Означава бедност, означава изолация, означава емиграция на децата, означава часове наред чакане по границите и затъване в дългове. И нищо, нищо друго", каза Филипче.