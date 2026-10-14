Казусът "Ива Михайлова": РСМ я нареди сред престъпници, случаят ѝ не бил медицински

Случаят с пристигналата да се лекува в България Ива Михайлова е основна тема в Северна Македония. Властите в западната ни съседка издадоха заповед за арест и поискаха тя да бъде екстрадирана от нашите власти.

Съдебното решение от Северна Македония предвижда 30-дневен арест за Ива Михайлова. Снимка на младата жена е публикувана на сайта на македонското Министерство на вътрешните работи, редом със снимки на издирвани престъпници с влезли в сила присъди.

В интервю за македонска телевизия министърът на вътрешните работи Панче Тошковски изрази надежда България да уважи искането на Скопие да предаде Михайлова.

"Факт е, че тя на практика е избягала от Македония. Последното легално преминаване на лицето през границата е от 2025 г. Съгласно информацията, с която разполагаме, ще издадем международна заповед за арест, а прокуратурата ще поиска налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража". Надявам се нашият източен съсед да уважи искането ни като държава, част от Европейския съюз. Нека покаже, че е такава с действия, а не само с декларации и приказки", заяви Тошковски, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Атака към Михайлова: случаят не е медицински

Според македонските власти и медии действията на Ива Михайлова са били добре планирани с цел да избегне преглед от български лекари, които е трябвало да оценят заедно с македонските си колеги здравословното ѝ състояние.

"Българският консилиум само щеше да потвърди заключенията на македонските лекари, че по същество тук няма медицински случай. Ще пътувам към София и ще проведа разговори с тяхното Министерство на здравеопазването по случая", посочи здравният министър на Северна Македония Сашо Клековски.

Македонските медии обвързват случая и с бащата на Ива Михайлова - Симеон Михайлов. Според публикациите той е избягал в България, за да избегне изтърпяването на влязла в сила присъда от 12 години и половина затвор за опит за убийство.

Реакцията на България

Българското МВР няма да издирва Ива Михайлова. От ведомството излязоха с позиция, че екстрадиция може да бъде извършена, ако има сключен международен договор със Северна Македония. Какъвто няма.

Същевременно се посочва, че дори по силата на Европейската конвенция България може да откаже екстрадиция на български гражданин.