Американските военни са разработили планове за удар по Иран, които предвиждат използването на най-голямата неядрена бомба в арсенала на САЩ, съобщи CNN. "Майката на всички бомби" би била насочена срещу ядрени обекти и енергийна инфраструктура.

CNN отбеляза, че използването на бомбата GBU-43/B, известна като "Масивна въздушна бомба" (MOAB - Massive Ordnance Air Blast), се планира само в случай че Доналд Тръмп реши да възобнови военните действия.

Телевизионният канал посочи, че подобни атаки биха могли да се случат преди или непосредствено след изборите за Конгрес през ноември. По-рано президентът на САЩ заяви, че няма да предприема нови атаки преди изборите.

Според източници, целта на "майката на всички бомби" е подземният ядрен обект в планината Пикакс (Pickaxe Mountain), където, по данни на САЩ и Израел, Иран съхранява компоненти от своята ядрена програма.

"Използването на MOAB - най-мощното неядрено оръжие в арсенала на САЩ - във война с Иран би означавало значителна ескалация на конфликта. Съществуват обаче съмнения относно ефективността ѝ за постигане на която и да е от обявените стратегически цели на Тръмп", пише CNN.

Събеседници на медията посочват, че въпреки огромната си мощ, това оръжие не е проектирано за унищожаване на обекти, разположени дълбоко под земята. Източници подчертават, че боеприпасът може да не успее да пробие гранитните слоеве, които защитават иранските ядрени съоръжения. От своя страна, използването му би могло да причини мащабни разрушения на повърхността и да застраши цивилното население.

"MOAB е мощно оръжие, което е отлично за разчистване на големи територии, но извън това няма много приложения", споделя пред CNN източник, запознат със ситуацията. "То определено не е проектирано като боеприпас за дълбоко проникване", подчертават оттам.

Някои представители на администрацията обаче обмислят използването на бомбата като средство за оказване на психологически натиск върху Техеран. Съветниците на Тръмп търсят начин за прекратяване на войната, който да позволи на президента да обяви поне символична победа, без това да застрашава възможността за постигане на дипломатическо споразумение.

Тръмп планира да използва "майката на всички бомби". Той възнамерява да атакува Иран с нея. Тръмп не желае да изпраща сухопътни войски в Иран, въпреки че според някои анализатори само подобна операция би могла да доведе до решително поражение на страната. Междувременно някои американски представители изразяват съмнение, че продължаващите бомбардировки ще сложат край на конфликта, който продължава вече шест месеца.

В статията се подчертава, че една от целите на дипломатическите преговори остава повторното отваряне на Ормузкия проток. От Белия дом отказаха коментар по конкретни военни планове, като отбелязаха, че Тръмп не изключва никакви възможни действия, за да попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие. От Пентагона заявиха, че подготвят планове за различни оперативни сценарии.

Какво представлява "Майката на всички бомби"?

Бомбата GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) е наричана "майката на всички бомби", тъй като е най-мощното неядрено оръжие на САЩ. Това гигантско оръжие е разработено по време на войната в Ирак, като според сведенията целта е била да предизвика огромен взрив, още преди да достигне земята.

"С тегло от приблизително 11 тона, тя соколо 8500 кг от експлозива H-6 - вещество, първоначално създадено за подводни взривове поради ниската си чувствителност към удар и стабилността си при съхранение. Това е най-голямото количество експлозив в което и да е неядрено оръжие от арсенала на САЩ (макар да съществуват и по-тежки оръжия, те съдържат по-малко експлозив, тъй като имат по-масивни корпуси, предназначени за пробиване на цели)", се посочва в научна статия.

Освен че предизвиква масивен взрив във всички посоки, тя кара земята да се тресе - което дава на американските сухопътни сили значително психологическо предимство пред противника. Нейните чудовищни ​​експлозии са способни да унищожат укрепени бункери, пещери и тунели, като същевременно помитат всичко на повърхността.

Армията на САЩ обмисля използването на "майката на всички бомби" в Иран

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За транспортирането и пускането на GBU-43/B е необходим голям самолет. Това е термобарично оръжие, което означава, че при детонация използва кислорода от въздуха в зоната на взрива. (Термобаричните бомби разпръскват експлозивното гориво под формата на аерозол, което позволява възпламеняването на заобикалящата атмосфера.) Тъй като в боеприпаса няма окислител, той може да побере по-голямо количество от експлозивното гориво, сочат данните.

Бомбата, която тежи близо 10 тона, е била използвана в миналото, когато самолет MC-130 от Командването за специални операции на ВВС на САЩ я пуска срещу комплекс от пещери и тунели, използван от "Ислямска държава" (ИДИЛ) в Афганистан. Интересен факт е, че по време на този удар през 2017 г. президент на САЩ е Доналд Тръмп. Това е първият потвърден случай на използване на MOAB в реални бойни условия.

Може ли MOAB да унищожи ирански укрепени позиции?

Едно е да се използват специализирани боеприпаси за разрушаване на бункери, а съвсем друго - да се хвърли бомба от типа MOAB. В Пентагона съществуват съмнения относно ефективността на бомбите GBU-43/B срещу дълбоко разположени подземни обекти в Техеран. Първоначално те са проектирани за унищожаване на пещери и тунели, намиращи се под меки почвени слоеве, или за поразяване на обширна зона около епицентъра на взрива. Иранските обекти обаче са защитени от слоеве бетон и гранит, като няма гаранция, че MOAB е в състояние да пробие тези прегради.

"Тя не може да пробие най-здравите защитни съоръжения от скала и бетон (за тази цел съществува друга бомба, наречена MOP), а се използва срещу цели с мека или средна плътност. Ако обаче бъде хвърлена на подходящото място в затворено пространство, като например пещерна система, MOAB би могла да нанесе огромни щети - особено предвид свойството ѝ да изсмуква въздуха", се посочва в репортаж на DW от 2017 г.

Излишно е да се споменава, че огромният радиус на поразяване на бомбата поражда опасения за цивилни жертви - същите онези хора, които Тръмп някога обеща да спаси от тиранията на моллите.

"Макар американски официални лица да предупреждават, че използването ѝ едва ли ще принуди Иран да капитулира или ще доведе до стратегическа военна победа, тя би могла да предостави на Тръмп допълнителна възможност - без да се стига до възобновяване на пълномащабни бойни действия - за промяна на сегашното статукво в конфликта", отбелязва CNN в свой репортаж, потвърждавайки вероятността за евентуално използване на бомбата.