От бункерите си Путин разказва за славни военни победи, но част от тях са измислени

От лабиринта си от подземни бункери върховният главнокомандващ Владимир Путин разказва безкраен поток от военни победи на Москва в цяла Украйна, като една крепост след друга пада пред нахлуващите руски войски. За всеки, който е затворен в подобно подземно убежище или в руски лагер за военнопленници, без достъп до никаква друга информация освен строго контролираните пропагандни канали на Путин, тези завоевания биха могли да изглеждат правдоподобни, пише Forbes. Но много от тези "триумфи" са плод на въображението, част от изкусно измислена алтернативна реалност, която Путин непрекъснато изгражда, за да формира убежденията и реакциите на 140 милиона руснаци, както и на по-малка аудитория, намираща се на хиляди километри разстояние – елитите, укрили се в Белия дом, казва един от водещите западни изследователи на войната, която ще реши дали демокрацията по европейски образец ще надделее в Украйна или ще бъде смазана от милитаризираната автокрация на Русия.

Само в един случай, каза Питър Дикинсън, британски учен от влиятелния в световен мащаб мозъчен тръст "Атлантически съвет" със седалище във Вашингтон, руският президент се похвали, че неговите бронирани дивизии наскоро са превзели древния град Купянск в източна Украйна. Подобни сцени се разиграват в поредица от продължения: Путин обявява ново военно завоевание, а един от лидерите на разтърсената, но процъфтяваща украинска демокрация се заснема, докато докладва от вътрешността на все още свободния град.

За разлика от Зеленски, който постоянно посещава героите на украинската съпротива на фронтовите линии на конфликта, Путин почти никога не се осмелява да стъпи в окупираната Украйна, а вместо това се е оттеглил в обширна мрежа от подземни скривалища, казва Дикинсън.

"Ударите с дронове и ракети на Украйна са основната причина, поради която Путин все повече се оттегля в бункерите си",каза той.

Путин изглежда е в бягство, премествайки се от едно подземно укритие в друго, докато Украйна засилва въздушните си удари по цяла Русия чрез дронове с бомби и новоразработени ракети.

С бързите успехи на Украйна в разширяването на обхвата и огневата мощ на ракетите и дроновете си, Путин знае, че Зеленски има способността да нанася удари все по-дълбоко в Русия, затова той започва да изпада в шок и параноя, каза Дикинсън.

"Ето защо за него Путин е от решаващо значение да успокои вътрешната аудитория с разкази за неумолими успехи на бойното поле и напредък в Украйна."

Обучен като изгряваща звезда в КГБ – държавната полиция за сигурност на Съветския съюз – да се изправя срещу „врагове на държавата“ и агенти на чуждестранни разузнавателни служби, Путин се стреми да победи противниците си отчасти чрез тактики за психологическа война, разработени от КГБ.

Путин е бил обучен в тактики за психологическа война от КГБ – съветската тайната полиция, която се е борила с руски дисиденти и агенти на чуждестранни разузнавателни служби. Тук е показано празнуване на рождения ден на Ленин от КГБ в Москва, в СССР, който Путин сега мечтае да възстанови. Една от основните мишени на кремълския командир, който преиграва своите измислени победи, е неговият колега в Белия дом, заедно с двамата американски магнати от сектора на недвижимите имоти – новобранци в дипломацията и отбраната, които са били назначени, за да убедят Путин да се включи в мирни преговори, казва Дикинсън. Една изтъкната фигура в американското висше ръководство не се е оставила дори и малко да бъде заслепена от разказите на Путин за отбранителни триумфи по време на стремежа на кремълския комисар да възстанови изгубената съветска империя, да възкреси епохата, когато военните сили на Москва се равняваха на тези на Вашингтон като световна суперсила.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф разказа по време на неотдавнашна реч, публикувана в YouTube, че през последната година украинската съпротива е успяла да спре практически всяко настъпление на руските нашественици.

"В момента Русия окупира 20 процента от Украйна", заяви Ратклиф по време на срещата на върха Pennsylvania Defense & Innovation Summit. "Когато застъпих като директор на ЦРУ преди 18 месеца, Русия окупираше 19 процента от Украйна. Непрекъснатите скокове на Украйна в разработването на роботизирани бойци, включително наземни кибервойници и пилоти с изкуствен интелект, са били изумителни", заяви директорът на ЦРУ.

Ратклиф направи тайна спирка в Москва към края на лятото, но са оповестени малко подробности за мисията му.

Директорът на Централното разузнавателно управление, който притежава докторска степен по право, вероятно разполага с високопрецизни карти на Украйна, които подробно показват точните позиции на противостоящите си украински и руски въоръжени сили, както и всеки сектор от територията, спечелен или загубен от началото на инвазията, заедно със сателитни снимки с висока резолюция на всяка атака с дронове и ракети, проведена в Русия и Украйна.

Но ако Ратклиф е конфронтирал руските си колеги с техните отдавна замразени фронтове, за да настоява за мир, оттогава насам не е имало деескалация в ракетните атаки на Москва срещу демократична Украйна.

Точно обратното.

Веднага след посещението на Ратклиф Путин поднови заплахите си да изстреля ядрени ракети срещу европейските държави, които помагат на Украйна да отблъсне руските си нашественици, в провокативен призив към въоръжаване, публикуван на уебсайта на президента на Русия.

Няколко дни по-късно френският президент Еманюел Макрон направи изненадващо посещение, за да присъства на тестовото изстрелване на френска ракета с ядрена бойна глава от подводницата Le Vigilant край бреговете на Бретан, в отговор на ядрените заплахи на Путин, съобщи Le Monde, водещият френски вестник. На фона на рискованата ядрена политика на Москва и потенциалното изтегляне на американския ядрен щит от Европа, Франция започна да проучва възможности за по-тясно ядрено сътрудничество – но не и за гарантиран ядрен щит – със своите най-силни съюзници, включително Великобритания, Белгия, Дания, Германия, Гърция, Нидерландия, Полша и Швеция. Дори докато разширява своя стратегически арсенал, Париж би могъл да експериментира с разполагането на изтребители с ядрена способност на територията на някои от тези съюзници.

Ескалиращата ядрена агресивност на руския президент, казва Елена Гросфелд, постдокторант в престижния Шведски университет по отбрана, може да предвещава въоръжена атака от руски войски срещу държава-членка на НАТО, вероятно в рамките на няколко месеца.

И само няколко седмици след атаката срещу украинска железопътна линия, по която пътуваха бившият британски премиер Борис Джонсън и бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс, чрез атака с две камикадзе-дрони, ръководството на Кремъл предприе нова провокация, като предупреди всички чуждестранни дипломати да напуснат Киев, столицата на Украйна, или да се изправят пред „смъртоносна опасност“, ако останат.

"Русия има послание към чуждестранните дипломати в Киев: Напуснете, или рискувате живота си", заяви Катарина Матернова, посланикът на Европейския съюз в Украйна, в предизвикателен пост в X.

Russia has a message for foreign diplomats in Kyiv: leave, or risk your lives. Our answer: We are staying. The EU Delegation is staying. Threatening us will not stop Europe’s support for Ukraine. It only reminds us why that support matters! 🇪🇺🤝🇺🇦 @EUDelegationUA https://t.co/LiYValhf9R — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) October 4, 2026

В официално съобщение на ЕС посланичката добави:

"Всички посолства на Европейския съюз в Киев остават отворени, а Русия не бива да изпитва границите на Виенската конвенция."

Точно както цялата руска инвазия в Украйна е незаконна и нарушава забраната на ООН за употреба на сила в международните отношения, въоръжено нападение срещу посолство също вероятно би било основание за оправдана контраатака срещу Русия съгласно член 51 от Устава, който гласи:

"Нищо в настоящия Устав не засяга присъщото право на индивидуална или колективна самоотбрана, ако се извърши въоръжено нападение срещу държава-членка на Организацията на обединените нации."