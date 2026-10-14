Пет миночистача и една бъдеща мисия: Как Украйна се подготвя да разчисти Черно море

В момента украинският военноморски флот разполага с пет миночистача, но международното право им забранява да участват в разминирането в Черно море, докато войната не приключи. Когато войната в Украйна приключи, Киев ще се изправи пред наистина мащабна операция по разминиране. В момента Украйна е призната за най-силно заразената с мини страна в света, като се оценява, че около 20 до 25 процента от общата ѝ територия е заразена с наземни мини, противотанкови мини, капани и невзривени боеприпаси (UXO). Над 6 милиона украинци живеят в или в близост до райони, засегнати от взривни средства, и независимо от това как ще приключи конфликтът, тези взривни средства ще останат на място след войната - и със сигурност ще застрашават живота на украинските цивилни граждани в продължение на много години напред, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Проблемът не е само в сушата.

Черно море се превърна в едно от най-силно минираните водни басейни в света, тъй като както украинските, така и руските сили са разположили морски мини с цел отбрана и прекъсване на морското движение, което води до плаващи мини, представляващи сериозна опасност далеч от фронтовите линии. Плаващите мини продължават да застрашават превоза на зърно, търговията с петрол и други търговски кораби, като причиняват повреди на товарните кораби, по-високи застрахователни премии и прекъсване на местния риболов.

За да се справи с проблема, Украйна е създала специализирани подразделения и бригади за противоминни мерки (MCM), които използват надводни кораби, автономни системи като дронове SEAFOX и екипи за обезвреждане на взривни устройства (EOD). Киев може и да не разполага с големи военноморски сили, но все пак е участвал в неотдавнашни международни морски учения. Точно този месец пет украински кораба за разминиране - UNS Henichesk, UNS Mariupol, UNS Melitopol, UNS Chernihiv и UNS Cherkasy, които бяха прехвърлени от Кралския флот на Великобритания, белгийския флот и Кралския флот на Нидерландия - взеха участие в учения във британски води, като британският разрушител HMS Dauntless им служеше като ескорт.

"Проведено по крайбрежията на Дорсет, Хемпшир и остров Уайт, учението беше последната част от по-мащабно учение, целящо да усъвършенства военната реакция на страните от Съвместните експедиционни сили за защита на северния фланг на Европа, което се простираше от август до уикенда – учението Lion Protector, обяви Кралският флот в понеделник. В продължение на една седмица украинските миноловци действаха съвместно с Кралските военноморски сили, като участваха в операции по разминиране, подкрепяни от военноморските сили на Съвместните експедиционни сили (JEF). Под бдителното наблюдение на британски военен персонал корабите демонстрираха способността си да се защитават чрез стрелба с оръдия край Портланд", написа Кралската военноморска служба, като добави, че и петте кораба са участвали в активни операции по локализиране, идентифициране и, ако е необходимо, унищожаване на мините.

Това включваше унищожаването на мините от корабите с помощта на дистанционно управляемите подводни апарати Seafox. От февруари 2022 г. Турция, член на НАТО, безпристрастно упражнява контрол над Босфора и Дарданелите съгласно Конвенцията от Монтрьо, която забранява на военни кораби да преминават без разрешение през проливите, разделящи Средиземно море и Черно море, по време на война. Конвенцията от Монтрьо се оказа смесено благословение за Украйна. Като цяло ефектът ѝ е положителен: тя попречи на руския флот да подсили Черноморската си флота след поредица от опустошителни украински атаки в първите години на войната. Това обаче означава също, че миноотстранителната мисия не може да започне, докато не бъде възстановен мирът. В резултат на това и петте дарени европейски миночистача са базирани във военноморската база на Негово Величество в Портсмут – най-старата и една от трите основни оперативни бази на Кралския флот – докато не могат да бъдат законно прехвърлени на Украйна. По време на обучението корабите обикновено са под защитата на Кралския флот чрез операция "Интерфлекс" – многонационалната военна програма за обучение, ръководена от Обединеното кралство, която подкрепя Украйна. Освен неотдавнашното учение Лайън Протектор“, украинските военноморски сили участваха и в "Си Бриз" – съвместно ежегодно учение, което вече се провежда всяка година през лятото край южното крайбрежие на Обединеното кралство.

Британското обучение все още продължава

Въпреки че ученията през изминалата седмица бяха насочени към разминиране, учението Lion Protector продължи повече от месец, като обучението беше фокусирано върху усилията за защита на северния фланг на Европа. Това включваше участието на части от британските командоси в учения на Фарьорските острови по протежение на Северния Атлантически океан и Норвежкото море. Това бе първият път от Втората световна война насам, когато Кралските морски пехотинци стъпиха на един от 18-те основни вулканични острова. Фарьорските острови, които са самоуправляващ се архипелаг и автономна територия в рамките на Кралство Дания, се считат за критичен стълб в пролома Гренландия-Исландия-Обединеното кралство (GIUK). Този морски проход остава от съществено значение за контролирането на морския достъп между Арктика, Норвежко море и Северния Атлантически океан. UNS "Чернигов" и UNS "Черкас" проведоха стрелби с боеприпаси и действаха съвместно с флагманския кораб на Обединеното кралство HMS "Принц на Уелс", който в момента се подготвя да възобнови разгръщането си в рамките на операция „Firecrest 2026“ в Далечния Север в подкрепа на сигурността на НАТО. Екипажите на самолетоносача би трябвало да са поне запознати с двата украински кораба, тъй като и двата са миноловци от клас Sandown, като UNS Чернигов преди това е бил HMS Grimsby, а UNS Черкаси – бившият HMS Shoreham. Останалите кораби са миноловци от клас Alkmaar, които преди това са служили във флотите на Белгия и Нидерландия.