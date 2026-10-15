В Гърция са нужни 16 години заплати за собствено жилище

Атина се нарежда на трето място сред най-скъпите градове в Европа за покупка на жилище, когато се вземат предвид доходите на жителите. Това е един от изводите в тазгодишното проучване на Deloitte относно жилищния пазар в Европа. С други думи, на един работещ със средна заплата биха му били необходими около 16 години, за да закупи новопостроен апартамент от 70 квадратни метра в гръцката столица, като цената надхвърля 4300 евро на квадратен метър. Друг интересен факт от тазгодишното проучване е бързото издигане на градове в развиващи се икономики, които изместват по-утвърдени и развити пазари. Например Амстердам, който миналата година оглавяваше класацията, тази година пада до шесто място – там са необходими 14,77 години за покупка на ново жилище (спад спрямо 16 години през предходната година), пише Kathimerini.

Христос Космас от отдела за недвижими имоти на Deloitte отбеляза в сряда, че в подобно проучване от миналата година показателят за Атина е бил 15,3 години заплати за ново жилище – малко по-ниска стойност от тазгодишната. Най-скъпият град е Вльора в Албания, където растежът на туризма и търсенето от страна на чуждестранни инвеститори са повишили цените дотолкова, че сега са необходими 21 години труд, за да се закупи новопостроен апартамент; цената на ново жилище там достига 2700 евро на кв. м. Следва Прага, където са нужни 17 години заплати.

След Атина, в списъка се нареждат Кошице в Словакия и Бърно в Чехия.

Според данни от проучване, представени в сряда от Димитрис Мелахроинос, изпълнителен директор на Spitogatos, годишното увеличение на офертните цени на жилищата в момента е 5% – най-ниският ръст от началото на този възходящ цикъл през последните години. По-високи темпове на растеж, от порядъка на 7–8%, обаче се наблюдават в източните и западните предградия на Атина, както и в предградията на Пирея. Междувременно, по-слаб ръст от 4% се наблюдава в центъра на Атина и в южните предградия.

"При разходи за строителство на нова сграда между 2000 и 2500 евро на кв. м, е невъзможно днес да се продаде ново жилище на цена под 4000 евро на кв. м, като се вземат предвид стойността на парцела и печалбата на изпълнителя", отбеляза Янис Ревитис, основател и генерален мениджър на Revithis Real Estate.