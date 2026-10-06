Още 10 области в Гърция влизат в програмата за преместване

Платформата за разширената програма за преместване (Relocation Program) отваря врати в сряда, 14 октомври, докато подаването на документи за програмата Anakainiz ще започне в рамките на следващите десет дни, обяви тази сутрин по телевизия SKAI министърът на социалното сближаване и семейството Домна Михаилиду.

"На 14 октомври отваряме платформата за преместване, като предоставяме 10 000 евро на граждани, желаещи да се установят трайно в граничните райони на страната, като 50% от сумата се изплаща авансово. Същевременно, в рамките на следващите десет дни, започва приемът на документи за Anakainizo, така че гражданите да могат да получат 50% от субсидията като авансово плащане. Обединяваме нашите инструменти за жилищно подпомагане, за да може всеки гражданин да се възползва от този, който отговаря на личните му нужди: да се премести, да ремонтира дома си или да закупи първо жилище", заяви министърът.

Разширява се обхватът

След района на Еврос, програмата за преместване се разширява и обхваща областите Килкис, Флорина, Кастория, Драма, Пела, Гревена, Козани, Серес, Янина и Теспротия. Право на участие ще имат граждани, живеещи в Гърция или в чужбина, които изберат да се установят трайно в посочените райони, пише To Vima. Програмата е опростена въз основа на нуждите, посочени от самите местни общности, което я прави по-лесна за ползване и по-привлекателна за хората, желаещи да се установят трайно в тези райони. Кандидатите вече не са длъжни да доказват, че работят на мястото, където се установяват. Достатъчно е да притежават или наемат жилище в района, като преместването може да бъде както в град, така и в село. За програмата Anakainizo вече са издадени около 94 000 сертификата, като приблизително 80 000 от тях се отнасят за жилища, обитавани от собствениците, а 14 000 – за незаети имоти. През октомври, след отварянето на съответната платформа, гражданите ще могат да подадат необходимите документи и да декларират разходите си, за да получат авансово 50% от субсидията. Субсидията може да покрие до 95% от допустимите разходи и до 36 000 евро на жилище, при условие че имотът премине през частична енергийна модернизация.

Нова програма за семействата

Михаилиду също така спомена новата програма Spiti mou III, чрез която още около 20 000 граждани ще могат да закупят първото си жилище. Програмата значително разширява критериите за допустимост: тя обхваща възрастовата група от 25 до 55 години, отнася се за жилища на стойност до 300 000 евро и предоставя кредити в размер до 230 000 евро. За двойките прагът на доходите е определен на 35 000 евро, като се увеличава със 7 000 евро за всяко дете. Многодетните семейства също ще имат възможност да закупят по-голямо жилище. Новата програма разширява достъпа до собствено жилище, надграждайки Spiti mou II, чрез която над 14 100 граждани са закупили дом. Позовавайки се на данни за жилищната политика, министърът отбеляза, че средната възраст на бенефициентите по програмата „Spiti mou II“ е била 38 години. Що се отнася до цените на имотите, тя посочи, че според досегашните проучвания цените на жилищата, закупени чрез програмите „Spiti mou I“ и „Spiti mou II“, следват тенденция, подобна на тази на останалата част от пазара, и няма доказателства, че програмите са довели до различен темп на растеж.