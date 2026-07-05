Жилищата в Гърция стават все по-недостъпни въпреки ръста на минималната заплата

Растящите цени на жилищата в Гърция продължават да изпреварват доходите на домакинствата, влошавайки достъпността на жилищата въпреки неотдавнашните повишения на минималната работна заплата, съобщи Институтът по труда на Общата конфедерация на гръцките работници (INE GSEE) в нов доклад.

Според доклада средната годишна номинална работна заплата се е увеличила с 19,7% между 2019 и 2025 г. до 18 134 евро, но инфлацията до голяма степен е заличила тези печалби, оставяйки реалните заплати с 1,3% по-ниски от 2021 г. и с 31% под нивата от 2009 г.

Според Банката на Гърция цените на жилищата в цялата страна са се увеличили с 50,4% между 2021 и 2025 г., докато цените са се повишили с около 50% в Атика и с 60,7% в региона на Солун, пише "Катимерини".

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В проект на правителствена стратегия за жилищно настаняване се казва, че гръцките домакинства сега харчат 34,6% от разполагаемия си доход за жилища, което е най-високият дял в Европейския съюз.