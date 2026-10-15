Путин: Украйна започна ударите, сега се оплаква от ответните действия

Киевският режим трябваше да обмисли последствията, преди да започне удари по пазарите и други обекти. Това заяви президентът на РФ Владимир Путин, изказвайки се по видеоконферентна връзка на форума-конгрес "Делова Русия", предава ТАСС.

"Те направиха първата крачка. Ние започнахме да отговаряме. Сега също така се оплакват и по отношение на енергетиката, както и по отношение на други обекти, включително центрове за данни и т.н. Те започнаха. Не трябваше да започват. Преди да направят тази крачка, трябваше да обмислят добре последствията", каза още Путин.

При това Путин отбеляза, че Киев, получавайки ответни удари по своите атаки срещу руската гражданска инфраструктура, веднага започва да се оплаква на своите спонсори и да ги моли да окажат влияние върху Кремъл.

Путин каза още, че Киев "се сети" да атакува Ozon и Wildberries,

а сега моли спонсорите си да повлияят на Русия, за да спрат ответните удари.

"За съжаление, се сблъскахме с действия на противника по отношение на нашите платформи – както Wildberries, така и Ozon. Между другото, те постоянно предприемат някакви стъпки, които, честно казано, вероятно би трябвало да предвидим", добави Путин. "Но ние смятахме, че дотам няма да се досетят. Те се досетиха. Ние започваме да отговаряме, а след това те веднага се обръщат с молби към своите спонсори, за да ни повлияят и да ни спрат. Така беше с обектите в енергетиката. Те продължават и до днес", подчерта Путин, добавяйки, че същото важи и за платформите за електронна търговия.