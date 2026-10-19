Мъск обеща да подари акции на SpaceX на всяко дете

Милиардерът Илон Мъск обеща, че през следващата година планира да предостави акции на SpaceX на всяко дете в Съединените щати.

"През следващата година ще дам по една от моите акции в SpaceX на всяко дете в Америка. Това ще бъде първата от много такива стъпки", написа Мъск.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

SpaceX, основана през 2002 г., е една от най-ценните частни компании в света. Тя управлява сателитната интернет услуга Starlink, както и програми за изстрелване на ракети и космически апарати.

Ако Мъск действително предостави акции на всяко дете в САЩ, това би засегнало около 72 милиона души, а при сегашната цена на акциите на SpaceX, стойността им би възлязла на приблизително 10,5 милиарда долара.

Мъск не уточни как точно ще бъде осъществено това раздаване, нито кой ще има право да получи акциите.

Това обещание напомня за инициативата "Trump Accounts“ на администрацията на Тръмп, която предвижда инвестиционни сметки за отговарящи на условията деца, родени в периода между 2025 и 2028 г., като за тях се осигурява и първоначален федерален депозит в размер на 1000 долара.

Президентът на SpaceX Гуин Шотуел и съпругът ѝ по-рано заделиха акции на компанията за повече от 2 милиона деца, докато Мъск не е поемал публичен ангажимент със свои собствени акции.

Първоначално не стана ясно дали предложеното от Мъск разпределение ще използва въпросните сметки, или ще следва отделна структура.