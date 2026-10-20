Готвят британците за Трета световна война: Ще трябва да направите жертва

Командващият армията на Великобритания предупреди, че политическите ни лидери са на път да призоват обикновените британци да се подготвят за война. В необичайно изявление генерал сър Роли Уокър направи смразяваща прогноза, че "съвсем скоро" предстои "откровен разговор" между политиците и населението относно това "какво точно се случва".

Коментарите на сър Роли идват на фона на засилващите се руски агресивни действия срещу Обединеното кралство - отговор на продължаващата подкрепа на страната за Украйна, която смело се съпротивлява на продължаващата вече четири години инвазия на Москва. Ислямският режим в Иран също стана по-дързък през последните месеци, като открито заплашва базите на Кралските военновъздушни сили (RAF) на британска територия. Това е вид отмъщение за използването им от американски бойни самолети като междинни пунктове за катастрофалната война на президента Доналд Тръмп в Близкия изток, пишат от Express.

През следващите седмици се очаква премиерът Анди Бърнам да стартира нова кампания за насърчаване на британските домакинства да бъдат по-добре подготвени за всяка криза, включително въоръжен конфликт.

"Съвсем скоро политическите лидери на тази страна ще започнат откровен разговор с нейните граждани за това какво точно се случва и къде се крие рискът", заяви сър Роли, говорейки пред около 700 войници в гарнизона Катърик. "Те ще се опитат да обяснят на гражданите ни, че трябва да се съгласят на жертви, за да се даде приоритет на отбраната и сигурността. И тогава ще поискат от тези граждани - за които ние вероятно не сме първото нещо, за което се сещат - също да допринесат за отбраната и сигурността на страната. Те трябва да разберат какво правим за тях. Трябва да ни дадат съгласието си да го правим, а това означава, че самите те ще трябва да направят жертви. И в крайна сметка ще ни трябва тяхната подкрепа - подкрепа за вас, за да можете да вършите единственото нещо, което само вие правите, а именно - да пренесете битката при врага. Всеки, който следи развитието на световните събития, разбира, че светът е изправен пред изключителна опасност. А военното дело отново заема своето място в съзнанието на нацията."

Сър Роли не е сам в тревожната си оценка за надвисналата заплаха от война. През юни началникът на щаба на отбраната, сър Ричард Найтън, заяви пред предаването "Today" по BBC Radio 4:

"Това е най-опасният период, който някога съм преживявал."

Той добави, че Русия "сондира, отправя предизвикателства и изпитва отбраната ни“, като същевременно „вдига залозите и рискува да прекрачи границата".

Нарастващите опасения от война се появяват в момент, когато тази седмица Великобритания се разграничи от позицията на Вашингтон - Анди Бърнам и крал Чарлз открито подкрепиха украинския президент Володимир Зеленски на фона на задълбочаващ се спор с президента Тръмп относно спорното му споразумение за закупуване на дизелово гориво от руския президент Владимир Путин.

Тръмп сключи сделката с надеждата да понижи цените на горивата в страната преди критично важните междинни избори в САЩ, въпреки че Москва продължава да води ужасяваща и кървава война в Украйна, която продължава вече четири години.

В унисон с думите на сър Роли, ръководителят на МИ-5 сър Кен Маккалъм също загатна, че на обикновените граждани може скоро да се наложи да допринесат за защитата на нацията. В годишното си обръщение в Лондон във вторник сър Кен определи Русия като "агресор номер едно" и разкри, че през изминалата година са били арестувани над 50 души във връзка със заговори срещу Обединеното кралство, свързани с Иран.

"Посланието ми към британската общественост е следното: вие също имате дял в нашата национална устойчивост. И вие имате жизненоважна роля. Тя може да бъде тиха. Може да бъде животоспасяваща. Всяко действие е от значение", заяви той. "Нашите противници се опитват да ни създават проблеми, да ни подкопават, да ни разделят. Ние можем да изберем да не им го позволим. За да гарантираме сигурността си, е необходимо нацията ни - нашите граждани, бизнесът ни, общностите ни - да гледат трезво на по-конфликтния свят, в който живеем днес; но също така да имат увереност в способността ни да устоим на натиска, на който се опитват да ни подложат нашите противници. През следващите месеци очаквайте допълнителна информация от правителството относно това как всички ние можем да станем по-устойчиви."

На фона на обтегнатите отношения между Лондон и Вашингтон, британският министър на отбраната Уес Стрийтинг се срещна в четвъртък в Пентагона със своя американски колега Пийт Хегсет - известен с прямотата си - в опит да преодолее възникналите разногласия. В публикация в социалната мрежа X, която не звучи особено оптимистично, гСтрийтинг отбеляза, че "най-сериозните опасности от XX век се завръщат".

Твърди се, че Хегсет е уверил британската делегация, че жизненоважната комуникационна услуга Starlink - поддържана от САЩ и използвана от Украйна за ранно предупреждение при руски ракетни атаки - отново функционира с пълен капацитет. Услугата бе прекъснала, очевидно по време на спора между Белия дом и Киев относно сделката за дизелово гориво. В интервю за BBC Стрийтинг заяви:

"Получих уверение - лично от министър Хегсет - че услугата е възстановена."

По-рано бившият министър на отбраната от Консервативната партия, сър Бен Уолъс, заяви пред медията, че според него Тръмп "иска Русия да победи" и че "всичките му действия показват, че той подкрепя Русия много повече, отколкото Украйна - факт, който би трябвало да тревожи всички ни".

Запитан за коментара на сър Бен, Стрийтинг отговори:

"Моите впечатления от срещата, това, което току-що обсъдих със секретаря Хегсет, е, че това е битка между свободата, самоопределението и демокрацията за Украйна, от една страна, и руската тирания - от друга. В крайна сметка Америка застава на страната на свободата. Мисля, че няма съмнение, че президентът Тръмп иска да види край на тази война и желае да изиграе роля в договарянето на мир."

Британците са предупредени да "избягват три места във Великобритания", ако избухне Трета световна война

Джийн Стико, специалист по национална сигурност и бивш експерт по ядрена защита към Военновъздушните сили, посочи три конкретни населени места във Великобритания, които хората трябва да избягват, ако избухне Трета световна война.

"Със сигурност всяко място в близост до обекти на САЩ и НАТО", заяви той. "Освен това - ключовите военни центрове: Телфорд, Плимут, Южен Йоркшър, както и Югоизточна и Югозападна Англия."

Когато бе помолен да посочи конкретния град във Великобритания, който според него един противник най-вероятно би атакувал, ако предприеме нападение утре, той отговори:

"Военноморските центрове - това е силата и жизнената артерия на Обединеното кралство. Удар по Плимут и Бароу-ин-Фърнес."

В Плимут се намира HMNB Devonport - най-голямата военноморска база в страната. Междувременно, в град Телфорд (графство Шропшър) е разположен важен обект на Министерството на отбраната - Донингтън, който функционира като ключов логистичен център за британските въоръжени сили.

В Бароу-ин-Фърнес се намира единственият обект във Великобритания, способен да проектира и строи ядрени подводници за Кралския военноморски флот - корабостроителницата на BAE Systems Submarine Solutions.

Предупрежденията идват и след като миналата година генерал-майорът от авиацията на Русия Владимир Попов заяви пред московския вестник "Московский комсомолец", че ще има "последствия" за всяка държава, която разположи ракети "Storm Shadow". Той заяви:

"Ако един военен офицер прави подобни изявления, това означава, че оперативното планиране вече е в ход. Тъй като щабът на НАТО се занимава с планирането на оперативно-стратегически мисии, а не с изстрелването, да речем, на една-единствена тактическа ракета. В случая може да става въпрос за планиране на масиран или групов удар по руска територия - например с използване на ракети Storm Shadow. Но трябва да разберем, че за всяка държава, която използва тези ракети, ще има последствия. Полша, Румъния или дори Германия теоретично биха могли да го направят. Но това би означавало Трета световна война."

В по-нататъшни коментари той определи НАТО като "глупаво" ако предприеме нападение срещу руската Калининградска област, като същевременно заяви, че алиансът "е готов"за подобен превантивен удар.