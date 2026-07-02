Върнах се от 2118 год.: Загадъчен мъж разказва за Трета световна война, AI и тайните на ЦРУ ВИДЕО

Човек, самообявил се за "пътник във времето“, излезе с интересни твърдение, че е пътувал до 2118 г. и се е върнал със смразяваща визия за бъдещето на човечеството.

Мъжът, представил се като Александър Смит, се появи облечен в сив костюм и с черна вратовръзка, носейки странна маска от материал, наподобяващ латекс – с огромен нос и плешива глава – и предупреди, че "светът, какъвто го познаваме, ще се промени драстично“.

Трета световна война

Сред поразителните му предсказания бяха твърдения, че един ден изкуственият интелект ще управлява планетата и че малък конфликт между САЩ и Северна Корея ще прерасне в световна война. В този конфликт Русия ще застане на страната на Пхенян и в крайна сметка ще бъдат изстреляни ракети. Изказването му, според мнозина, еопределяно като Трета световна война.

Сред разкритията на "пътешественика" ЦРУ разполага с високотехнологични разработки, които се държат в тайна от обществеността, включително устройство, което той описа като "секретна машина на времето".

Според неговите думи, служители на агенцията са му казали, че ще стане първият участник в експеримент, целящ да разшири границите на "самото пространство и време“.

Смит също така твърди, че правителството редовно разработва технологии десетилетия преди те да станат публично достъпни. "Технологиите, които използвате в момента, например смартфоните са били разработени около 30 години преди реалното им пускане на пазара", добавя пътешественикът.

Смит настоява, че обществеността "заслужава да научи истината“ за случващото се при закрити врати, и твърди, че следващият век ще донесе повече промени от всеки друг период в човешката история.

Интервюто, излъчено в YouTube канала Apex TV, е публикувано за първи път през 2018 г., но наскоро отново се появи в интернет пространството, където зрителите за пореден път са запленени от необикновените му твърдения.

Смит не е представил никакви доказателства в подкрепа на необичайните си твърдения и няма доказателства, че е работил за ЦРУ, пътувал е във времето или е посещавал 2118 г.

Как става пътешественик?

Според Смит историята му започва през 1981 г. по времето, когато вече е напуснал ЦРУ и работи като местен дърводелец. Той твърди, че животът му поема в неочаквана посока, докато седи на дивана и гледа телевизия със съпругата си, когато се чува почукване на вратата.

Когато отговорил, Смит казал, че е намерил "двама мъже, облечени в черни костюми“, стоящи отвън, които му казали да дойде с тях, защото работят за ЦРУ.

"Казаха ми да отида с тях, така че се съгласих“, разказва Смит, добавяйки, че дори не му било позволено да каже на жена си къде отива.

Според Смит той бил откаран със завързани очи и накрая откаран с хеликоптер до тайна подземна военна база, където му било казано, че е избран да участва в класифициран експеримент.

Там учен му показал това, което той описал като "машина на времето“ и го информирал, че "ще бъде първият тестов обект“.

Смит твърдял, че бъдещето на човечеството ще бъде оформено от опустошителен конфликт, който започва като сравнително малък спор.

Според неговия разказ "страната, от която бях част, Съединените американски щати, беше в конфликт със Северна Корея, като всичко започна съвсем мащабно ограничено“.

Той сподели, че впоследствие противопоставянето е ескалирало, след като "Русия скоро застана на страната на Северна Корея. Напрежението започна да расте и накрая бяха изстреляни ракети“.

Макар да не уточни къде са паднали ракетите, Смит предупреди, че "последиците не са били такива, каквито човек би определил като желани“.

Той добави, че конфликтът е представлявал събитие, което "някои биха нарекли Трета световна война“, и заяви, че разрушенията в крайна сметка са довели до коренно различно бъдеще, в което "светът е започнал да се обединява“, а "границите са загубили своето значение“.

Хората от бъдещето

Смит твърди, че хората в бъдещето са развили "любов и уважение към живота“, което ги е възпирало да си причиняват вреда един на друг.

На въпроса кой е бил президентът през 2118 г., Смит отговори, че му е било казано, че съществува "само един лидер на този единен свят“.

Според думите му този лидер е бил изкуствен интелект, който, както той твърди, е управлявал човечеството по-добре, отколкото би могъл който и да е човек, като е поддържал "мир, сигурност, технологичен напредък и всички останали велики неща, носещи полза за живота ни като хора“.

Смит сподели, че първоначално е бил скептичен относно възможността машина да управлява света, но твърдеше, че хората в бъдещето са настоявали, че изкуственият интелект е по-подходящ за управлението на човечеството от всеки човешки политик.

Той също така описа срещи с хуманоидни роботи, които се носели над земята и имали същите права като хората. Според Смит е било невъзможно да се направи разлика между роботите и обикновените хора, с изключение на това, че те нямали крака и се носели на известно разстояние над земята.

Смит твърдеше, че технологията за пътуване във времето е съществувала десетилетия преди обществеността да научи за нея, и прогнозира, че тя ще стане достъпна "от 2028 г.“ както за търговски, така и за нетърговски цели"

Пътешественикът добавя, че 2028 г. е и годината, в която правителството ще разкрие съществуването на интелигентни извънземни, като твърди, че властите са разполагали с информация за тях "още преди“ самото съобщение.

Един от по-странните детайли беше свързан с нещо, което Смит описа като имплант, поставен под кожата на ръката на робот. Според него устройството служи като универсално средство за идентификация и разплащане, като отбеляза: "Това е всичко“, тъй като може да се използва за извършване на покупки, потвърждаване на самоличност и осъществяване на трансакции.

В първото си видео, публикувано също през 2018 г., Смит се стремеше да стане публично известен, тъй като според думите му ЦРУ го е издирвало, след като се е завърнал от бъдещето.

Район 508

По време на клипа той показа снимка на мистериозен градски силует, въпреки че никога не разкри точно къде е направена снимката. Размазаната снимка сякаш показваше редица огромни, зелени, странно оформени сгради в град, различен от всеки съществуващ днес.

"Имам нещо да ви покажа днес. Тази снимка е направена през 2118 г. Това е градът, в който влязох. Никога няма да забравя кога направих тази снимка. Беше точно извън града, преди да вляза в него“, каза Смит, докато държеше изображението към камерата.

Пътешественикът твърди, че футуристичният метрополис е с наклонени небостъргачи със синкав оттенък, летящи превозни средства, движещи се между сградите, и червено небе, надвиснало над града.

Смит твърди, че снимката е направена малко след пристигането му през 2118 г. и преди да влезе в мистериозния метрополис, който той нарече "Район 508“.

"Това беше снимка от бъдещето, която успях да си върна.“ Имаше само незначително изкривяване, причинено от процеса на пътуване във времето. Правителството конфискува оригиналната снимка, но преди да ми я вземат, успях да направя копието, което държах пред вас", разказва Смит.

Въпреки това, отново появилите се интервюта продължават да привличат внимание онлайн, като някои зрители го отхвърлят като измамник, докато други остават очаровани от предупрежденията му за глобална война, изкуствен интелект и технологии, за които той твърди, че все още се крият от обществеността.