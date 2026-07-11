Как Русия и Китай се готвят за Трета световна война с таен пакт?

Военното сътрудничество между Русия и Китай изглежда е надхвърлило простото стратегическо партньорство. Поверителни документи, получени от The Insider, Der Spiegel и Le Monde, показват, че Москва и Пекин са обсъждали съвместни отбранителни проекти, включително разработването на противоракетен щит от следващо поколение и варианти за противодействие на спътниците Starlink. Информацията повдига нови въпроси относно стратегията на двете държави в конкуренция със Запада, твърдят журналисти, получили документи за руско-китайско военно сътрудничество.

На брега на езерото в Екатеринбург, фасадата на къщата на Севастиянов блести в нюанси на бяло, изумрудено зелено и теракота, създавайки впечатление за замък, излязъл направо от приказка, в източните Уралски планини. Тук Дмитрий Медведев, тогавашният президент на Русия, се срещна с държавни и правителствени глави от Бразилия, Индия и Китай. Тук беше приета и Ангела Меркел по време на нейното управление като канцлер на Германия. С внушителната си архитектура резиденцията изглежда построена специално за срещи с международни интереси.

На 10 декември 2024 г. обаче сградата беше домакин на събитие, за което обществеността нямаше да знае нищо

Александър Воронцов трябваше да открие тайна среща тук. На 60 години той ръководи влиятелната Дирекция I на Федералната служба за военно-техническо сътрудничество, институцията, която координира международните сделки с оръжие на Русия. Този ден валеше слаб сняг. Вътре в сградата около 80 високопоставени представители от Русия и Китай обсъждаха сътрудничеството между двете страни в контекста на конфронтацията им със Запада. На срещата присъстваха военни, представители на отбранителната промишленост и държавни служители, някои от които бяха смятани за толкова важни, че бяха докарани до конференцията с правителствени самолети.

Досега, извън полезрението на обществеността, "Руско-китайският форум за военни технологии" се събира за четвърти път. Съществуването на този кръг за сътрудничество дълго време оставаше неизвестно дори за много западни експерти по разузнаване.

Дрес код и поверителност

Срещата беше планирана до най-малкия детайл. Дори дрескодът беше установен предварително: военните трябваше да носят зимни униформи, а цивилните - костюми и вратовръзки. Преди всичко обаче участниците бяха задължени да спазват строги правила за поверителност.

"Забранено е разкриването на информация относно съдържанието на форума, даването на интервюта на пресата или предаването на информация от какъвто и да е вид", гласи писмо, получено от участниците преди началото на срещата.

Дори брошурите с програмата на събитието бяха събрани в края на конференцията.

В продължение на години тази култура на секретност работеше. Но сега документи относно военното сътрудничество между Русия и Китай са получени от списание Der Spiegel, руското разследващо издание The Insider и френския всекидневник Le Monde.

"Руско-китайското военно сътрудничество се развива, въпреки че Пекин отрича това", се казва в кратка бележка, изпратена от източника, предоставил документите.

След месеци съвместни разследвания, Der Spiegel и неговите партньори са получили десетки страници с вътрешни презентации за съвместни проекти за оръжия и военно оборудване, разработени от Москва и Пекин. Журналистите са получили и споразумение, резултат от няколко срещи на работни групи, както и списъци с участници.

Разследването също така противоречи на твърденията на Пекин, че Китай заема неутрална позиция във войната в Украйна. Още през 2023 г. Der Spiegel разкри, че китайска компания е водила преговори с руското Министерство на отбраната за производство на дронове камикадзе за руските военни. Разкритието попадна на първите страници в множество медии по това време и китайските власти оттогава се опитват да омаловажат степента на подкрепата си за Москва.

Но новите документи показват много по-широко и по-сложно ниво на военно сътрудничество, отколкото е било известно досега. Докато публично вниманието беше съсредоточено върху доставките на стоки с двойна употреба - продукти, които могат да имат както граждански, така и военни приложения - представители на Москва и Пекин обсъждаха сценарии за атака върху западна инфраструктура, считана за жизненоважна.

Няколко европейски разузнавателни служби също имат индикации, че руски войници са били обучени да управляват китайски дронове. Според информация, получена от Der Spiegel, обучението на оператори е започнало миналата година на шест места в Китай, а най-малко 200 от участниците по-късно са се върнали на фронта в Украйна.

В този контекст германското външно министерство привика китайския посланик в Берлин миналата седмица за спешни разговори.

Русия и Китай се чувстват обкръжени

Тайните срещи на военния форум, които се провеждат от няколко години, са важна платформа за развитие на сътрудничеството между Русия и Китай. Според разследването на Der Spiegel и неговите партньори, основната цел на тези срещи е да се намали военното превъзходство на Съединените щати и всички дискусии са белязани от силен антиамерикански дискурс. Например, на среща в Гуанджоу, Южен Китай, през ноември 2023 г. участниците казвали, че Съединените щати стратегически са "обградили" Русия и Китай. В PowerPoint презентация от това време, написана както на руски, така и на китайски език, се твърди, че в Европа са разположени около 550 изтребителя F-35 стелт.

Документът е написан от един от водещите китайски експерти по развитие на авиацията. Според презентацията "сценарият на постоянно ескалираща военна заплаха" от Съединените щати и Запада, както и предполагаемото стратегическо обкръжение на двете държави, представляват най-големите предизвикателства за Пекин и Москва. В този контекст Русия и Китай трябва да засилят сътрудничеството си, за да сложат край на американското въздушно превъзходство.

Двете страни също така смятат, че са в неизгодно положение по отношение на сухопътните военни възможности. В друга презентация руски и китайски експерти хвалят най-новите западни танкове, включително американския модел AbramsX, немския танк KF51 "Panther", произведен от Rheinmetall, и EMBT, проект, разработен съвместно от Германия и Франция.

Най-голямото безпокойство за руските и китайските военни експерти обаче изглежда е спътниковата констелация Starlink, управлявана от SpaceX на Илон Мъск, която се смята за незаменима за Украйна във войната ѝ срещу Русия. В началото на руската инвазия Михаил Федоров, тогавашен украински министър на цифровата трансформация, а сега министър на отбраната, поиска от Илон Мъск достъп до сателитни интернет услуги. В отговор SpaceX достави десетки хиляди терминали Starlink на Украйна.

По време на тайната руско-китайска среща в Гуанджоу през ноември 2023 г. над 40 000 такива терминала вече бяха активни в Украйна и се бяха превърнали в гръбнака на комуникациите на бойното поле. Украинските военни използват Starlink за контрол на дронове, координиране на медицински евакуации и идентифициране на руски цели чрез сателитен интернет.

"Starlink се превърна на практика в жизнената сила на цялата ни комуникационна инфраструктура", каза Федоров през лятото на 2023 г.

Това технологично предимство се гледа с безпокойство както в Москва, така и в Пекин. Според документите китайските служители смятат, че при евентуален конфликт с Китайската народна република Тайван би могъл да се възползва от същата сателитна комуникационна инфраструктура. През 2023 г. китайската делегация представи серия от мерки, насочени към ограничаване на възможностите на мрежата Starlink. Презентацията беше направена от Хуанг Хуей и Рен Джие, специалисти от Китайската корпорация за аерокосмическа наука и технологии (CASC), държавният конгломерат, отговорен за изграждането на спътници, разработването на ракети-носители и ключова част от пилотираната космическа програма на Китай.

Двамата експерти предложиха формирането на "руско-китайски анти-Starlink съюз".

Методи срещу спътниците Starlink: сваляне или кибератаки?

Презентацията на китайската делегация започва с анализ на системата за изстрелване Starship, разработена от компанията на Илон Мъск. Според документа, тя би дала на Съединените щати "асиметрично" предимство в областта на космическия транспорт, позволявайки например бързо изстрелване на спътници в орбита. За да се намали тази технологична празнина, документът предлага да се засили руско-китайското сътрудничество в областта на изследванията и разработването на "високопроизводителни двигатели с течно гориво за многократна употреба".

Описанието на интернет мрежата на спътниците Starlink е изпълнено с възхищение и загриженост. В презентацията китайските автори използват фразата "специална военна операция", за да обозначат войната, започната от Русия срещу Украйна, и да покажат, че украинските сили са били в състояние да предават информация в реално време на бойното поле благодарение на Starlink.

Според документа системата предлага "тактическо предимство", особено в ситуации, в които GPS сигналите са недостъпни, включително поради руско електронно заглушаване. Авторите на презентацията описват тази възможност като "революционна промяна в комуникациите на бойното поле".

За да се справят с бъдещия "американски начин на водене на война от следващо поколение" и "аплахата, породена от Starlink", в документа се твърди, че са необходими "контрамерки". Сред анализираните опции са заглушаване или забавяне на мрежата, но също така и възможността за "унищожаване на вражески сателити в орбита". Според документи, получени от Der Spiegel и неговите партньори, подобна операция може да включва кибератаки срещу сателитната инфраструктура на SpaceX. Споменава се и използването на техника, известна в областта на компютърната сигурност като "спуфинг", при която нападателите се опитват да получат достъп до системата, като фалшифицират самоличности или сигнали.

Според презентацията мрежата може да бъде "парализирана" чрез внедряване на зловреден софтуер.

Няколко индикации сочат, че плановете за противодействие на Starlink са продължили да се разработват и след тази среща. В Китай са публикувани множество проучвания, включително някои от кръговете на Народно-освободителната армия, които анализират конкретни сценарии за неутрализиране на сателитната констелация, от използването на лазерни оръжия до микровълнови системи. Междувременно се появи информация и за подобни проекти, разработвани в Русия. Според разузнавателните служби на няколко държави-членки на НАТО, Москва тества система, способна да повреди слънчевите панели на сателитите Starlink и, имплицитно, тяхното енергийно снабдяване. Такава система обаче би имала основен недостатък: тя би могла да засегне и други сателити в орбита, включително тези, принадлежащи на Китай.

В документите се споменава и съществуването на нова система за електронна война, считана за по-прецизна, която може да наруши работата на наземните терминали на Starlink на площ до 20 квадратни километра.

Китай помага на руските военни с достъп до интернет за дронове

Войските на Кремъл знаят от първа ръка колко важен е достъпът до високоскоростен интернет чрез Starlink. През февруари SpaceX блокира достъпа на руските военни до услугата Starlink в Украйна, принуждавайки Москва да търси алтернативи. Междувременно Русия прибягна до решение, разработено с китайска подкрепа. По фронтовата линия е изградена мрежа от комуникационни кули и релета за дронове, което позволява на руските войски да се свързват с интернет.

Според разследването тази инфраструктура дава възможност на руските сили да управляват рояци от интелигентни дронове, способни да променят целите си дори по време на полет, с технология, предоставена от Пекин.

Успешна атака срещу системата Starlink може да има сериозни последици не само за Украйна, но и за многобройни западни военни.

"Използването на Starlink е напълно интегрирано в структурата на нашите въоръжени сили", каза висш американски военен служител. "Ако противник успее да я деактивира, това би било огромен проблем за нашите комуникационни и разузнавателни способности."

Освен това, подобна атака може да предизвика значителна военна ескалация. Не само физическото унищожаване на спътниците Starlink, но и мащабна кибератака срещу инфраструктура, използвана от държава-членка на НАТО, може да задейства клаузата за колективна отбрана на Алианса, в съответствие с доктрината на НАТО.

Партньорство, изградено върху общи интереси

От историческа гледна точка, сближаването между Русия и Китай в никакъв случай не е било неизбежно. Днес двете държави са обединени от своите авторитарни режими и противопоставяне на доминирания от САЩ международен ред. По време на Студената война обаче Москва и Пекин бяха ожесточени съперници. След раздялата между Мао Дзедун и Никита Хрушчов двете комунистически държави се сблъскаха както идеологически, така и заради териториални спорове.

През 1969 г. на брега на река Усури те бяха близо до война, а отношенията започнаха да се нормализират едва в края на 80-те години.

Днес, под ръководството на Владимир Путин и Си Дзинпин, те са по-близки от всякога. Според разследването на Der Spiegel и неговите партньори, между Москва и Пекин се заражда военно партньорство, основано на ясно разделение на ролите, в което всяка страна допълва слабостите на другата. Русия допринася със своя опит във високоинтензивна конвенционална война, а Китай предоставя индустриален капацитет, електроника, полупроводници и технологично оборудване.

Опитът, натрупан от Русия на бойното поле в Украйна, би могъл да бъде използван от Китай в евентуален конфликт за Тайван, докато технологиите, разработени от Пекин, могат да бъдат използвани от руската армия на украинския фронт.

"Има истински индустриални каталози, които показват кой произвежда всеки компонент", обяснява Павел Лузин, изследовател във фондация "Саратога", вашингтонски мозъчен тръст, специализиран в анализа на сигурността и Русия.

Той следи руско-китайската търговия със стоки с двойна употреба от години.

"Някои продукти могат да се купуват открито, други не. За последните очевидно се организират срещи като Руско-китайския форум", казва Лузин.

Въпреки технологичната си зависимост от китайската индустрия, Русия има предимство, което Пекин няма: опит, натрупан в мащабна война. Китайската народна република не е участвала във военен конфликт от граничните сблъсъци с Виетнам през 80-те години на миналия век. Русия, от друга страна, води агресивна война срещу Украйна повече от четири години. Руските военни могат да предоставят на партньорството опит на бойното поле, но на цената на стотици хиляди животи.

Според информация, публикувана от Der Spiegel, китайски офицери вече са започнали да наблюдават конфликта от първа ръка. Списанието твърди, че Народноосвободителната армия е изпратила няколко високопоставени офицери на фронта в Украйна, където те са действали като военни наблюдатели.

"Констатациите са тревожни"

Пекин отрича.

"Констатациите за значителната степен на китайска подкрепа за руските военни са изключително тревожни", каза германският външен министър Йохан Вадефул (ХДС), след като беше информиран за основните констатации от разследването. "Китай трябва да разбере, че това пряко засяга основните интереси за сигурност на Европа."

.Според него всяка подкрепа за руската агресия срещу Украйна, която се води в нарушение на международното право, само удължава конфликта и причинява още повече страдания.

Китайското посолство в Берлин обаче категорично отхвърли заключенията от разследването. В писмен отговор дипломатическата мисия твърди, че на твърденията им "липсват всякаква фактическа основа" и представляват "клевета и дифамация". Пекин твърди, че отношенията между Китай и Русия не са насочени "срещу трети страни", нито са "повлияни от трети страни". Китайските дипломати също продължават да описват войната, започната от Русия срещу Украйна, като "украинска криза", твърдейки, че Пекин "винаги заема обективна и справедлива позиция", насърчава политическо решение и се опитва да "насърчи мира и диалога".

Според разследването нито руското посолство в Берлин, нито компаниите, участващи в руско-китайския военен форум, са отговорили на исканията за коментар на появилата се информация.

Съвместен проект за нов противоракетен щит

Все по-тясното сътрудничество между Владимир Путин и Си Дзинпин също тревожи европейските лидери. Според информация, публикувана от Der Spiegel, германският канцлер Фридрих Мерц е засегнал директно тази тема по време на посещението си в Пекин през февруари 2026 г. В разговора си със Си Дзинпин Мерц не се е ограничил до двустранните отношения, но е повдигнал и въпроса за подкрепата на Китай за войната на Русия срещу Украйна. Източници, близки до срещата, твърдят, че китайският лидер първоначално е избягвал темата, но германският канцлер се е върнал към нея, настоявайки за нейната важност.

Опасенията на Запада се подхранват и от друг документ, получен от Der Spiegel и неговите партньори, относно военното сътрудничество между Москва и Пекин. Според документа, между края на май и началото на юни 2023 г. 16 китайски и 13 руски представители са се срещнали в Москва, за да обсъдят съвместното разработване на "интегрирани оръжейни системи", предназначени за защита срещу балистични ракети. Информацията идва от шестстраничен документ, написан последователно на руски и китайски език, който записва, параграф по параграф, заключенията от срещата. Всяка страница е парафирана и документът има междинен статус между протокол и официално споразумение.

Според текста двете страни се договарят за "дълбоко техническо сътрудничество в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана" и подчертават, че това е съществен елемент за "консолидиране на всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Русия".

Китайската делегация е водена от полковник Тун Сяофен, служител на Централната военна комисия. Народно-освободителната армия не е подчинена на китайската държава, а на Китайската комунистическа партия, а неин върховен главнокомандващ е Си Дзинпин, в качеството си на председател на Централната военна комисия.

"Черната кутия" на китайската армия

Китайските експерти често описват Китайската комунистическа партия като "черна кутия", трудна за разбиране отвън. Централната военна комисия обаче се счита, че представлява "черна кутия в черна кутия" - изключително непрозрачна структура, управлявана почти като тайно общество в система, която вече се характеризира с липса на прозрачност.

Институцията се намира в комплекса на Министерството на отбраната в западен Пекин, на улица "Фусин Лу", във военна сграда със строго контролиран достъп. В непосредствена близост се намира Китайският военен музей, където, наред с други неща, са изложени американски шпионски самолети U-2, свалени по време на Студената война.

През последните месеци обаче самата Централна военна комисия беше засегната от голяма вътрешна чистка. От седемте членове, назначени след конгреса на Комунистическата партия през есента на 2022 г., само двама в момента заемат длъжност. Останалите са уволнени или изчезнали от обществения живот, като повечето от тях са разследвани за предполагаема корупция.

Полковник Тун Сяофен обаче изглежда е преживял този период невредим. Той е заместник-директор на отдела за развитие на въоръженията на Централната военна комисия - структурата, отговорна за планирането, изследванията, тестването и снабдяването с китайска военна техника.

В протокола от тайната среща многократно се споменава името "Rong", препратка към Rong Xiaoyang, руският представител на държавната корпорация China Precision Machinery Import and Export Corporation. Компанията е санкционирана от правителството на Съединените щати от години и е един от водещите износители на оръжие в Китай. Сред продуктите ѝ е системата за противовъздушна отбрана FD-2000, която може да прехваща самолети, крилати ракети и дронове.

На срещата в Москва присъстваха представители на институции, занимаващи се с разработването на въоръжения, износа на военна техника, проектирането на сензори, усъвършенстването на системите за противовъздушна отбрана и разработването на военни комуникации. Руската делегация събра и ключови играчи от отбранителната промишленост, включително представители на държавната компания "Рособоронекспорт", която държи монопола върху износа на оръжие от Русия, както и на концерна "Алмаз-Антей", който е под санкции на Европейския съюз и е отговорен за производството на по-голямата част от системите за противовъздушна отбрана, използвани от руската армия.

Според документите, китайската делегация е посетила и Научноизследователския институт по оборудване "Тихомиров" в Жуковски, разположен близо до Москва, където се разработват радари и системи за управление на огъня за изтребители и наземни противовъздушни системи. Посещението изглежда е имало за цел да демонстрира технологичните възможности на руската военна индустрия. Документите разкриват, че китайската делегация е изразила "благодарност за откритото посрещане". Впоследствие дискусиите са навлезли в конкретния етап на сътрудничество. Според документите, двете делегации са се споразумели да разработят съвместно система за противовъздушна и противоракетна отбрана от ново поколение, предназначена за прихващане на маневрени балистични ракети и дори хиперзвукови оръжия.

Тези категории оръжия се разработват главно от Съединените щати, а Народноосвободителната армия от години се готви за евентуален военен конфликт с американските сили в Индо-Тихоокеанския регион. Според анализираните планове, Русия и Китай възнамеряват съвместно да разработят системи за командване и управление на наземни ракети, както и "високоманеврена управляема ракета", предназначена за интегрирана мрежа за противовъздушна отбрана. Новата система би прехващала хиперзвукови ракети в последната фаза на полета, на височина до 40 километра, както и балистични ракети със среден обсег до 4000 километра.

В момента на Запад подобни характеристики се приписват само на най-модерните версии на американската система Patriot и американската система за противоракетна отбрана THAAD. Според анализираните документи, съвместният руско-китайски проект дори би надхвърлил възможностите на системите, които в момента са на въоръжение в руската и китайската армия.

"Проектът изглежда е мотивиран от желанието за предварително прехващане на оръжия като новата хиперзвукова наземна ракета, която се разработва в Съединените щати", обяснява Джъстин Бронк, изследовател в Кралския институт за обединени служби (RUSI) в Лондон.

Според него целта на програмата е да се изгради щит, способен да защити както Русия, така и Китай от американски прецизни удари, изстреляни от големи разстояния. Според документи, консултирани от Der Spiegel и неговите партньори, се очаква новата система да влезе в експлоатация около 2030 г.

Съмнителни пътувания

Мащабът на сътрудничество между Пекин и Москва изненадва дори експерти по сигурността. Доскоро Русия държеше най-чувствителните си военни възможности, включително системите за противовъздушна и противоракетна отбрана и радарите за ранно предупреждение, под строг контрол.

"Това е Светият Граал на руските военни технологии - нещо, което нито Русия, нито Съветският съюз някога са били склонни да споделят", казва Павел Лузин, експерт, който проследява руско-китайската търговия със стоки с двойна употреба в продължение на години. "Но сега Русия изглежда е готова да направи точно това."

Документите показват, че срещата, проведена в Москва през 2023 г., не е била първата. В протокола се споменава проект, който двете страни вече са парафирали по време на предишна среща.

Въз основа на това споразумение са установени техническите детайли, адаптирани, според документите, към "променените изисквания на китайската страна". По това време проектът все още е бил в ранен етап, но участниците вече са обсъждали неговото изпълнение. Прегледани са плановете за изграждане на прототипи, създадени са работни групи и е договорено да се организират редовни видеоконференции, "поне веднъж на тримесечие, чрез защитена линия". Окончателните преговори по договора са насрочени за последното тримесечие на 2023 г. в Пекин. Документите обаче не позволяват да реконструираме последващото развитие на проекта. Те обаче показват засилване на контактите между представители на двете държави.

Така Андрей Ковальов, главният преговарящ на руската делегация и директор на "Рособоронекспорт", е посочен с осем полета между Русия и Пекин, както и до Хонконг, между декември 2023 г. и януари 2025 г. В случая с Джао Тинтинг, висш служител в китайски държавен конгломерат за отбранителна промишленост, базите данни, консултирани от журналисти, показват десет други пътувания между Пекин и летище "Шереметиево" в Москва след срещата в Москва.

Последното посещение в Русия се е състояло на 21 юни, когато Джао се е завърнал в руската столица. Според информация, получена от Der Spiegel и The Insider, следващата тайна руско-китайска среща е насрочена за последното тримесечие на тази година. Това би била шестата среща на форума и този път ще се проведе в Санкт Петербург, а не в Екатеринбург или Гуанджоу.

За Германия и за НАТО тези развития оформят нова стратегическа реалност. Като подкрепят войната на Русия срещу Украйна, като предоставят дронове и технологични компоненти, като обучават руски военни и като съвместно разработват най-съвременни оръжейни системи, Пекин и Москва сближават два театра на конфликт, считани преди за отделни: Украйна и Тайван, Европа и Азия.

Заключението от разследването е, че Русия и Китай не се нуждаят от официален военен съюз, за ​​да действат координирано. Достатъчно е да споделят едни и същи противници.