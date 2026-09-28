Русия с опасение: Трета световна война, ядрен конфликт и "Четвърти райх"

Русия драстично засили опасенията от Трета световна война, като заяви, че Владимир Путин би могъл да унищожи Европа в рамките на "кратка ядрена война“.

Русият външен министър Сергей Лавров обвини западните лидери, че тласкат Путин към война.

Лавров заплаши

Часове след първата си среща с германския външен министър от началото на руската инвазия в Украйна, дипломатът обвини Германия, че се стреми да създаде "Четвърти райх“ и да подклажда "нацизъм“ в Европа.

Той заяви, че Третата световна война може да се превърне в "самосбъдващо се пророчество“.

"Именно Европа се готви за война с нас. Те непрекъснато повтарят, че най-късно до 2030 г. ние, европейците, трябва да сме готови за война. Това може да се превърне в самосбъдващо се пророчество, защото в момента те инвестират огромни суми пари в производството на оръжия. И в даден момент някой авантюрист, а сред тези елити има много такива, ще каже: "Момчета, натрупали сме толкова много, какво да правим с това? Нали обещахме да нападнем Русия", каза само преди дни Лавров пред репортер в ООН.

Ядрено оръжие

"В такъв случай, ако ни нападнат, ние няма да стоим със скръстени ръце...“, каза още Лавров.

Загатвайки за използването на ядрено оръжие, руснакът заяви: "Това ще бъде съвсем различна война и тя ще бъде кратка".

Лавров, известен с твърдолинейните си военни действия, се срещна с германския политик Йохан Вадефул, а часове по-късно отправи остри критики към Берлин, обвинявайки го в стремеж да се превърне в доминираща военна сила в Европа.

"Тази тенденция в Европа е очевидна не само в откритата подкрепа за нацизма в Украйна“, каза Лавров.

"Германският канцлер Фридрих Мерц казва, и то неведнъж, не ставаше дума за лапсус, че целта е Германия отново да се превърне във водеща военна сила в Европа", добавя Лавров.

Правейки препратка към Хитлер и Втората световна война, руският външен министър попита: "Дали той разбира какво означава "отново“?“

Лавров обвини европейските държави, че заличават от учебниците спомена за онези, които са победили нацизма и премахват паметниците им.

Предупрежденията на Лавров изглеждаха в противоречие с твърденията на Путин, че няма намерение да започва война на континента.

"Не искам ние, европейците, напълно да оставяме диалога с Русия в ръцете на американците. Затова проведох този разговор", каза в отговор на нападките германският външен министър Йохан Вадефул и настоя за прекратяване на хибридните атаки от страна на Русия.